Passageiro que sobreviveu à queda de avião na Índia disse ter ouvido 'barulho muito alto' antes de acidente

Um homem sobreviveu ao acidente da Air India que matou pelo menos 200 pessoas, disse um chefe de polícia a uma agência de notícias indiana.

O comissário de polícia de Ahmedabad, GS Malik, disse à ANI que houve um sobrevivente que estava no assento 11A do voo Boeing 787-8 com destino a Londres.

O manifesto de voo compartilhado pelas autoridades (documento que relaciona o nome dos passageiros embarcados) dizia que o passageiro naquele assento era o britânico Vishwash Kumar Ramesh.

A mídia indiana disse ter conversado com Ramesh no hospital e relatou que ele disse: "Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e, em seguida, o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido."

A mídia indiana disse que ele compartilhou seu cartão de embarque, que mostrava seu nome e o número do assento.

O comissário Malik disse à imprensa local que o sobrevivente "esteve no hospital e está sob tratamento".

Havia 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense no voo com destino ao aeroporto de Gatwick, informou a Air India.

O avião colidiu com um alojamento usado por médicos menos de um minuto após a decolagem.

Em uma declaração, o Rei Charles 3º e a Rainha disseram que estavam "desesperadamente chocados com os terríveis acontecimentos em Ahmedabad nesta manhã".

"Nossas orações especiais e a mais profunda simpatia possível estão com as famílias e amigos de todos os afetados por esse incidente terrivelmente trágico em tantas nações, enquanto aguardam notícias de seus entes queridos", acrescentou a declaração.

Enquanto isso, o Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, organizou equipes de crise na Índia e no Reino Unido.

Ele disse ao parlamento: "Sabemos que cidadãos britânicos estavam a bordo e posso confirmar que o FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office) está trabalhando urgentemente com as autoridades locais para dar suporte aos cidadãos britânicos e suas famílias, e montou uma equipe de crise tanto em Delhi quanto em Londres".

Vishwash tem esposa e filho. A BBC apurou que ele nasceu na Índia, mas vive no Reino Unido há muitos anos.

Um parente de dele, Ajay Valgi, em Leicester, falou com a BBC.

Ele diz que Vishwash ligou para a família mais cedo para dizer que está "bem".

Os parentes da família se reuniram em Leicester em apoio e luto. Eles aguardam mais informações.