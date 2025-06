Milei saúda decisão da Suprema Corte de condenar Cristina Kirchner à prisão

"Não tenho nenhum mérito no fato de que o sistema judiciário definitivamente agiu de acordo com a república", diz Milei sobre prisão de Kirchner - (crédito: AFP)

O presidente argentino, Javier Milei, saudou nesta quinta-feira a ratificação de uma sentença de seis anos de prisão para a ex-presidente e líder peronista da oposição Cristina Kirchner e disse que isso era um sinal da independência do judiciário.

Enquanto Milei, em visita oficial a Israel, celebrava a decisão da Suprema Corte que manteve a condenação de Kirchner em 2022 por administração fraudulenta, o corpo de liderança do peronismo se reuniu na Argentina para definir ações de protesto em solidariedade à sua líder.

A ex-presidente aguarda ainda uma decisão judicial sobre seu pedido para ser mantida em prisão domiciliar em Buenos Aires. Na tarde de hoje, um tribunal rejeitou novamente um pedido dos promotores para sua detenção imediata.

"Não tenho nenhum mérito no fato de que o sistema judiciário definitivamente agiu de acordo com a república, é tudo mérito do judiciário, da Suprema Corte", afirmou Milei durante uma palestra na Universidade Hebraica de Jerusalém.

