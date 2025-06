Único sobrevivente da queda de avião na Índia conta o que viu: "Luzes piscando"

De acordo com especialistas em aviação ouvidos pelo jornal, as características descritas pelo homem poderiam ser sinal de falha de energia no Boeing 787 Dreamliner da Air India. A companhia aérea analisa possíveis problemas com o motor e com os flaps das asas, bem como motivos pelos quais o trem de pouso possa ter permanecido aberto durante os segundos que ficou no ar. O governo do país investiga se a empresa teve culpa, no que diz respeito, por exemplo, à manutenção do jato.

Morador da cidade inglesa de Leicester, Ramesh, principal testemunha do acidente, descreveu a sensação que teve pouco depois da decolagem do voo 171. Segundo ele, parecia que o avião estava “preso no ar” e, em vez de subir, “parou”. Leia também: Índia busca respostas para desastre que matou, ao menos, 265 pessoas

“Dentre cinco e dez segundos depois que o voo decolou, parecia que ele estava preso no ar”, informa. “De repente, as luzes começaram a piscar — verde e branco. A aeronave não ganhava altitude e apenas planeava antes de bater de forma repentina em um prédio e explodir.”

Um passageiro que voou no mesmo avião no dia anterior afirmou que componentes eletrônicos do veículo aéreo, como telas à frente de assentos, não funcionavam — o que aumentou a suspeita de falha técnica. Leia também: O que pode ter causado a queda do avião na Índia em apenas 30 segundos?

Além disso, especialistas que analisaram as imagens de decolagem do aeroporto da cidade indiana de Ahmedabad afirmaram que a configuração da aeronave “não parecia correta”. Eles esclarecem que o trem de pouso, que deveria estar levantado, estava aparentemente abaixado.

A Air India foi intimada pelo órgão regulador de aviação do país a verificar a segurança de toda a frota de jatos de modelo Boeing 787 e considera suspendê-la. Uma das caixas-pretas do veículo foi recuperada e a segunda permanece sob procura. Leia também: Caixa-preta é encontrada na área do acidente aéreo que matou 265 na Índia

Depois da queda

Acomodado no assento 11A, próximo a uma das saídas de emergência, Vishwash Kumar Ramesh conseguiu sair com vida do avião a partir de uma abertura na estrutura da aeronave. De acordo com o Daily Mail, a saída perto do sobrevivente voou poucos segundos antes da colisão, permitindo a evasão dele.

“No início, pensei que estava morto”, revela ao portal, sobre o momento depois do baque do avião com o prédio. “Mais tarde, percebi que ainda estava vivo e vi uma abertura na fuselagem. Consegui me soltar, usei minha perna para passar pela abertura e rastejei para fora.” Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular