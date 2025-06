Deputada estadual dos EUA e marido são mortos a tiros: o que caso revela sobre avanço da violência política no país

A presidente da Câmara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, foi assassinada a tiros junto a seu marido neste sábado (14/6) dentro da casa deles, localizada perto da cidade de Minneapolis, no centro-oeste dos Estados Unidos.

Tim Walz, governador do Estado e ex-candidato democrata à vice-presidência do país, descreveu o ataque como "um assassinato com motivos políticos" e "uma tragédia atroz".

Hortman, de 55 anos e membro do partido Democrata, foi morta junto a seu esposo, Mark, na localidade de Brooklyn Park.

Além disso, John Hoffman, senador estadual também de Minnesota e do Partido Democrata, ficou ferido em um ataque a tiros semelhante dentro da casa dele na cidade de Champlin.

O político de 60 anos foi transferido para um hospital junto com a esposa, Yvette, que também foi ferida, e ambos passaram cirurgia. Por enquanto o estado de saúde deles é considerado "reservado".

Walz disse estar "cautelosamente otimista" quanto ao estado de saúde do parlamentar.

As autoridades estão procurando um homem que se fez passar por policial para cometer ambos os crimes.

Na tarde de sábado, a polícia informou que o suspeito se chama Vance Luther Boelter, um homem branco de 57 anos, com 1,85 m de altura, 100 kg e cabelos castanhos. A polícia pediu a ajuda do público para fornecer qualquer informação sobre Boelter.

Segundo informações da CBS, emissora parceira da BBC nos Estados Unidos, uma lista de nomes e um manifesto foram encontrados no carro do suspeito.

"Quando fizemos uma busca no veículo, havia um manifesto que identificava muitos parlamentares e outras autoridades", disse o chefe de polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley,.

"Imediatamente alertamos o Estado, que tomou medidas para alertá-los e fornecer segurança quando necessário."

Getty Images Autoridades dos EUA estão procurando um homem que se passou por policial para cometer os crimes

BBC

Violência política, um fenômeno cada vez mais comum nos EUA

Análise de Anthony Zurcher, correspondente da BBC para a América do Norte

A tragédia que implica mais um episódio de violência armada de alto perfil nos Estados Unidos é agravada pela natureza política deste ataque.

Dois parlamentares democratas foram atacados junto com suas famílias em suas casas. Isso aconteceu em Minnesota, um estado americano que se orgulha de sua atitude amigável e descontraída, onde as divisões políticas se intensificaram recentemente.

O controle da legislatura tem se alternado repetidamente entre os partidos Republicano e Democrata desde as eleições gerais de novembro passado, quando o Estado realizou eleições especiais controversas para preencher posições vagas.

A violência política não é novidade nos Estados Unidos, mas tem se tornado um fenômeno cada vez mais comum.

Incidentes recentes notáveis ??incluem o incêndio criminoso na casa do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro; a invasão da casa da ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, por um agressor armado com um martelo; e, claro, a tentativa de assassinato de Donald Trump durante a última campanha eleitoral.

A segurança em torno do presidente e de políticos nacionais de alto perfil é rigorosa, mas milhares de autoridades eleitas estaduais e locais têm proteção mínima.

O ataque de hoje, supostamente realizado por um ou mais agressores se passando por policiais, é um lembrete particularmente assustador disso.

BBC

Senado Estadual de Minnesota O senador estadual John Hoffman foi vítima de ataque semelhante no sábado, mas foi levado vivo para um hospital para tratamento

Mais cedo, o chefe de polícia de Brooklyn Park disse que o suspeito usou um "distintivo e uniforme" para entrar na casa dos legisladores e atacá-los.

As autoridades também relataram troca de tiros com o agressor perto da casa de Hoffman.

Bruley afirmou que a polícia está realizando uma "busca extensiva" em conjunto com o FBI, a equipe da SWAT e centenas de policiais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, condenou o incidente, afirmando que "esse tipo de violência não tem lugar" no país.

"Fui informado sobre o terrível tiroteio em Minnesota, que parece ser um ataque direcionado a parlamentares estaduais. Nossa Procuradora-Geral, Pam Bondi, e o FBI estão investigando a situação e processarão todos os envolvidos com todo o rigor da lei", escreveu ele em sua conta no X.

"Essa violência horrível não será tolerada nos Estados Unidos. Que Deus abençoe o grande povo de Minnesota, um lugar verdadeiramente maravilhoso!", acrescentou.

O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, também se manifestou sobre o caso.

"Este ataque hediondo motivado por política jamais deveria acontecer nos Estados Unidos", disse Biden em um comunicado.

"Não devemos dar abrigo ao ódio e ao extremismo e devemos todos nos unir contra a violência política como nação."

Também neste sábado, o Departamento de Segurança Pública do Texas informou em comunicado que identificou uma "ameaça crível a parlamentares estaduais que planejam participar de um protesto ainda hoje" no Capitólio estadual em Austin.

O Capitólio e a área ao redor foram evacuados "por excesso de cautela", acrescentou o departamento de segurança estadual.

O comunicado não informou a qual protesto os parlamentares ameaçados planejavam comparecer, embora a imprensa local tenha noticiado que uma manifestação anti-Trump estava planejada para ocorrer no Capitólio do Texas neste sábado, juntamente com dezenas de outros protestos em todo o país.

O comunicado também não mencionou quais parlamentares foram ameaçados.

Em Minnesota, protestos contra o governo Trump foram cancelados após os tiroteios contra os dois parlamentares, segundo a CBS.

Em um comunicado, os organizadores das manifestações disseram que a decisão foi tomada "por extrema cautela e em conformidade com as orientações do governador Walz e da Patrulha Estadual de Minnesota".

Os protestos aconteceriam antes de um desfile militar em Washington organizado pelo governo Trump, que vem gerando duras críticas nos EUA.