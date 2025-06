Por que desfile militar de Trump gera onda de protestos nos EUA

Milhares de pessoas se reúnem nas ruas de cidades dos Estados Unidos para protestar contra o presidente americano Donald Trump, que realiza um desfile militar em Washington D.C. na noite deste sábado (14/6).

Grupos anti-Trump planejaram quase 2 mil manifestações de vários tamanhos em todo o país para coincidir com o desfile.

As manifestações chamadas de "No Kings" ("Sem reis", em tradução livre) de Nova York a Los Angeles são as maiores contra o presidente republicano desde que ele foi reeleito.

O movimento recebeu esse nome devido à crítica de que Trump teria ultrapassado os limites do poder presidencial em seu segundo mandato.

Os manifestantes citam questões que vão desde a imigração até a eficácia do governo federal como motivos para a marcha.

A controversa parada militar deste sábado marca o 250º aniversário do Exército dos EUA, mas também coincide com o aniversário de 79 anos de Trump, que afirmou que o desfile será "incomparável a todos os outros".

Alguns políticos e ex-líderes militares criticaram o evento como uma politização das Forças Armadas dos EUA.

O evento — que, segundo o Exército, pode custar até US$ 45 milhões (mais de R$ 250 milhões) — incluirá mais de 7 mil soldados uniformizados, dezenas de tanques e veículos militares, além de bandas marciais e um show de fogos de artifício.

Getty Images Um manifestante perto da casa do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, em West Palm Beach, Flórida

Getty Images Manifestantes se reúnem no centro de Los Angeles

Getty Images Manifestantes na Quinta Avenida em Nova York

Reuters Condado de Bennington, Vermont

O que esperar do desfile militar de Trump

O desfile militar estava programado para começar por volta das 18h pelo horário local de Washington (19h pelo horário de Brasília) deste sábado e acontece nos arredores do National Mall, que inclui o Monumento a Washington.

O enorme desfile e as festividades estão estimados em um custo entre US$ 25 milhões e US$ 45 milhões, de acordo com um porta-voz do Exército dos EUA.

Parte do orçamento deve incluir milhões de dólares para consertar as ruas de Washington, que não foram construídas para receber tanques e outros veículos blindados pesados.

"Tanques estrondosos e sobrevoos de tirar o fôlego rugirão por nossa capital", disse Trump.

A última vez que um desfile militar foi realizado nos EUA foi em 1991, sob o comando do ex-presidente George H.W. Bush, marcando o fim da Guerra do Golfo.

Estima-se que 200 mil pessoas lotaram as ruas para o evento de 1991, a maior celebração militar desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Outros desfiles militares foram realizados em 1961, durante a posse do ex-presidente John F. Kennedy; em 1953, durante a primeira posse do ex-presidente Dwight Eisenhower; e em 1942 e 1946, durante a Segunda Guerra Mundial.

EPA Um veículo militar em uma área de preparação no National Mall na quinta-feira

E como estão sendo os protestos em todo o país

Milhares de pessoas tomam as ruas de cidades em todos os EUA para participar de protestos contra Trump neste sábado, antes do desfile militar em Washington.

Parlamentares, líderes sindicais e ativistas discursaram em cidades como Nova York, Filadélfia e Houston para multidões que agitavam bandeiras americanas e cartazes com críticas a Trump.

Na Filadélfia, multidões se reuniram no Love Park.

"Sinto que precisamos defender nossa democracia", disse Karen Van Trieste, enfermeira de 61 anos, à Associated Press.

Ela disse estar preocupada com os cortes de pessoal de Trump nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), uma importante agência de saúde pública.

Getty Images Pessoas participam do protesto "No Kings" do lado de fora do Capitólio de Michigan, em Lansing, Michigan

Uma das maiores multidões é esperada para Los Angeles, onde líderes e autoridades policiais permaneceram em alerta máximo após uma semana de protestos contra uma série de batidas policiais contra imigrantes que desencadearam protestos por toda a cidade.

As manifestações foram em grande parte pacíficas, mas alguns se tornaram violentas, com carros incendiados. Trump enviou o contingente da Guarda Nacional ao Estado contra a vontade do governador Gavin Newsom.

Ele alertou que pessoas que se manifestarem no desfile militar deste sábado seriam "repelidos com muita força".

Em Los Angeles, milhares de pessoas foram às ruas.

Elidia Buenrostro, de 29 anos, disse ao Los Angeles Times que marchou em nome de familiares indocumentados que vivem no país. Ela e a filha seguravam uma placa que dizia "as famílias devem estar juntas".

Jaqueline Sacrona contou ao jornal The New York Times que ela e as filhas se vestiram como personagens do romance O Conto da Aia, de Margaret Atwood, para um protesto local em Michigan, para canalizar suas preocupações com os direitos reprodutivos das mulheres.

Um homem chamado Dennis Hannan, na Filadélfia, se fantasiou de Elvis Pressley.

Vestido com um terno brilhante e segurando uma bandeira, ele disse à CNN que o falecido ícone do rock'n'roll era "o único rei americano".

"Estamos aqui para minimizar qualquer outro rei", disse ele à CNN.

Manifestações no estado de Minnesota foram canceladas pelos organizadores depois que algumas delas já haviam começado, após ataques a dois políticos estaduais no sábado.

Uma parlamentar foi morta, juntamente com o marido, e outro ficou ferido a tiros.

O governador Tim Walz pediu à população que não comparecesse aos protestos até que o suspeito fosse preso, e os organizadores divulgaram um comunicado afirmando que estavam seguindo a recomendação.

Com informações da reportagem de Brandon Drenon, repórter da BBC News em Washington DC, e da cobertura ao vivo da BBC sobre os protestos deste sábado (em inglês)