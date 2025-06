Por dentro do refeitório de estudantes atingida por avião na Índia: 'Pensamos que fosse um trovão'

Autoridades ainda tentam identificar as vítimas do acidente de quinta-feira - (crédito: AFP via Getty Images)

Era uma tarde quente de quinta-feira no alojamento da Faculdade de Medicina BJ e o refeitório estava lotado de estudantes almoçando.

A sala fervilhava com o som de piadas, brincadeiras entre amigos e algumas discussões acadêmicas.

Às 13h39 pelo horário local, havia pelo menos 35 pessoas no refeitório. Algumas já haviam pegado sua comida e estavam relaxando, enquanto outras aguardavam na fila.

Os estudantes se misturavam a médicos e familiares. Então, tudo mudou.

O zumbido geral do refeitório foi interrompido pelo som de motores a jato se aproximando — e então o refeitório explodiu.

Menos de um minuto antes, o voo AI171 havia decolado da pista do aeroporto de Ahmedabad, a apenas 1,5 km de distância.

O avião 787 Dreamliner da companhia aérea Air India tinha como destino Londres e transportava 242 pessoas.

Mas algo havia dado catastroficamente errado e, segundos depois que suas rodas deixaram o solo, o avião enfrentou problemas.

Um pedido de socorro foi enviado antes que ele caísse em uma área residencial movimentada – no topo do alojamento de médicos – lançando uma enorme bola de fogo ao céu e matando todos, exceto uma pessoa a bordo.

A BBC conversou com testemunhas oculares, incluindo estudantes que estavam no alojamento, além de amigos dos médicos residentes que morreram e seus professores, para juntar as peças do que aconteceu naqueles poucos segundos aterrorizantes – e as consequências que se seguiram.

Pessoas em áreas próximas não conseguiram entender imediatamente o que havia acontecido.

Um médico, que trabalha no departamento de ciências renais da faculdade, conta que ele e seus colegas estavam em seu prédio, a cerca de 500 metros de distância, quando ouviram um "som ensurdecedor" do lado de fora.

"No início, pensamos que fosse um raio. Mas depois nos perguntamos: seria possível com 40°C de calor seco?"

Os médicos correram para fora.

Foi quando ouviram algumas pessoas gritando: "Olha, venham aqui, um avião caiu no nosso prédio."

Os minutos seguintes foram confusos. Cenas de caos tomaram conta do campus enquanto as pessoas corriam tentando escapar — ou descobrir o que havia acontecido.

Os irmãos Prince e Krish Patni estavam em suas bicicletas a poucos metros do alojamento quando ouviram o barulho.

"Em segundos, pudemos ver algo que parecia uma asa de avião", disse Prince, de 18 anos, à BBC.

"Corremos para o local, mas o calor da explosão era intenso e não conseguimos entrar no alojamento. Havia muitos destroços."

Os irmãos, juntamente com alguns outros voluntários da região, esperaram o calor diminuir antes de tentar entrar fisicamente no prédio. Eles trabalharam em conjunto com a polícia para remover alguns dos destroços da entrada.

Quando finalmente chegaram à cantina, não conseguiram ver ninguém.

Nuvens escuras e densas de fumaça tomavam o cômodo. O ar cheirava a metal queimado.

Os irmãos, que minutos antes estavam indo jogar críquete, começaram a remover os cilindros de gás de cozinha para evitar novas explosões, explicou Krish, de 20 anos.

Os irmãos e outros voluntários então avistaram uma pilha de malas e começaram a movê-las. O que aconteceu em seguida, disseram eles, foi de cortar o coração.

Atrás delas, eles começaram a distinguir silhuetas de pessoas.

A maioria estava viva. Alguns tinham colheres cheias de comida nas mãos, outros tinham pratos de comida à sua frente e outros ainda tinham copos nas mãos.

Todos estavam gravemente feridos.

Eles também estavam em silêncio, em choque. Poucos minutos antes, estavam tendo sua tarde habitual. Agora, estavam cercados por pedaços de metal carbonizados de uma aeronave.

"Eles nem tiveram a chance de reagir", disse outro médico, que estava em um prédio próximo.

Um aluno do segundo ano, que mora no alojamento, estava entre os que conseguiram escapar.

Ele estava sentado em seu lugar de costume – uma mesa grande no canto do refeitório, perto de uma das paredes – com outras nove pessoas quando o avião caiu.

"Houve um estrondo enorme e um grito horrível. Quando nos demos conta, estávamos sob enormes pedras, presos sem ter para onde ir", diz ele. "O fogo e a fumaça do avião acidentado estavam perto do nosso rosto e era difícil respirar."

Ele sofreu ferimentos graves no peito no acidente e ainda está em tratamento em um hospital local. E ele não sabe o que aconteceu com seus amigos.

Várias testemunhas oculares disseram à BBC que a enorme asa do avião perfurou primeiro o teto, seguida por partes da fuselagem. Os danos foram mais graves onde a asa caiu.

Em meio ao caos, os alunos começaram a pular de alturas como o segundo e o terceiro andares para escapar. Mais tarde, os alunos contaram como uma das únicas escadas de saída estava bloqueada por destroços.

Não se sabe quantas pessoas morreram em solo.

Minakshi Parikh, reitor da Faculdade de Medicina e Hospital Civil BJ, disse à BBC que quatro de seus alunos morreram, assim como quatro parentes de alunos.

Mas exatamente quantos e quem morreu pode levar dias para ser determinado: os investigadores precisam se basear no DNA para identificar formalmente os corpos encontrados nos destroços.

E não foram apenas as pessoas que estavam no refeitório naquele momento que morreram.

Kevin Prajapati e Bharat Ayar O refeitório visto em uma fotografia sem data antes da queda (acima) e depois do incidente de quinta-feira (12/6)

A poucos quilômetros de distância estava Ravi Thakur, que trabalhava na cozinha do alojamento. Ele havia saído para entregar marmitas em outros albergues pela cidade. Sua mãe ficou para trás, como de costume.

Quando soube da notícia, voltou correndo, mas encontrou o caos absoluto. Cerca de 45 minutos se passaram e o local estava lotado de moradores locais, bombeiros, socorristas e funcionários da Air India.

Ele tentou procurar sua mãe, mas não a encontrou.

De volta ao bloco principal do hospital, os professores ainda tentam entender o caos.

"Eu dava aulas para esses alunos e os conhecia pessoalmente. Os alunos feridos ainda estão sendo tratados no hospital e são nossa prioridade no momento", disse um professor da faculdade à BBC.

Enquanto isso, Ravi Thakur continua procurando por sua mãe, mesmo com suas esperanças se esvaindo rapidamente.