Mortes sobem a 270 e acidente aéreo na Índia já é o mais letal da década: veja lista dos maiores desastres

Com 270 corpos recuperados até este domingo (15/6), o acidente com o Boeing 787 Dreamliner da Air India já é o maior desastre aéreo dos últimos dez anos em número de vítimas fatais.

A aeronave com destino a Londres caiu em uma área residencial logo após a decolagem, matando todos, exceto um dos 242 passageiros e tripulantes, um britânico de 40 anos.

As autoridades ainda tentam determinar quantas pessoas morreram em solo e o lento processo de comparação de amostras de DNA continua para confirmar as identidades das vítimas.

Na sexta-feira, uma caixa-preta foi encontrada no local do acidente, o que o ministro da aviação civil da Índia, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, disse que "ajudaria significativamente na investigação" do desastre.

O número de vítimas confirmadas até agora já supera as 179 que morreram em dezembro do ano passado na queda do voo 2216 da Jeju Air, na Coreia do Sul, acidente aéreo mais mortal da história do país asiático.

Também ultrapassa as 257 vítimas de acidente com um avião militar na Argélia, em abril de 2018, até então, o desastre mais letal da última década.

O último grande acidente envolvendo a Air India havia sido em 2020, quando um avião de passageiros da Air India Express, uma subsidiária, derrapou e se partiu ao meio em uma pista encharcada pela chuva, matando 17 pessoas.

Uma década antes, em 2010, um avião da Air India Express ultrapassou a pista de uma colina em Mangalore, no estado indiano de Karnataka, matando 158 pessoas.

O acidente mais mortal envolvendo uma companhia aérea indiana ocorreu em novembro de 1996, quando 350 passageiros morreram numa colisão aérea frontal entre um avião da Saudi Arabian Airlines e um avião da Kazakhstan Airlines sobre a cidade de Charkhi Dadri, no Estado de Haryana, ao norte da Índia.

Dois dos maiores desastres aéreos nos últimos 20 anos ocorreram no Brasil.

Em 2006, um Boeing 737 da Gol caiu na Floresta Amazônica, matando 154 pessoas.

Em 2007, no pior desastre aéreo já registrado no território brasileiro, uma aeronave da TAM atravessou a pista no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e pegou fogo após se chocar com um posto de gasolina, matando 199 pessoas.

Um terceiro, em 2009, envolveu um Airbus da Air France que fazia a rota Rio-Paris e caiu no Oceano Atlântico, com 228 pessoas a bordo - a aeronave caiu já em águas internacionais.

Mais recentemente, o Brasil teve outros acidentes aéreos de grande repercussão, mas com menor número de vítimas.

Entre eles, a queda do voo 2283 da Voepass em Vinhedo (SP), que deixou 58 mortos em agosto de 2024, e o desastre envolvendo o avião da Chapecoense na Colômbia em 2016, com 71 vítimas fatais.

Veja os maiores desastres da aviação nos últimos 20 anos:

2025

12 de junho: Um avião Boeing 787 Dreamliner da Air India com 242 pessoas a bordo cai num alojamento de médicos perto do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, deixando pelo menos 241 mortos e um único sobrevivente.

29 de janeiro: Um voo da American Airlines e um helicóptero militar colidem no ar em Washington DC, nos Estados Unidos, deixando 67 mortos.

2024

29 de dezembro: O voo 2216 da Jeju Air explode após sair da pista e bater contra um muro no Aeroporto de Muan, no sul da Coreia do Sul. Morrem 179 pessoas, no acidente mais mortal já registrado em solo sul-coreano.

9 de agosto: Um avião da Voepass Linhas Aéreas com 62 pessoas cai em uma área residencial da cidade de Vinhedo, a cerca de 80 km de São Paulo.

Isaac Fontana/EPA O avião da Voepass caiu em Vinhedo e não deixou sobreviventes

24 de janeiro: Um avião de transporte militar russo cai na região de Belgorod, na Rússia, deixando 72 mortos, entre eles 65 prisioneiros de guerra ucranianos.

2023

23 de setembro: O voo MH370 da Malaysia Airlines desaparece sobre o Oceano Índico com 239 pessoas a bordo, enquanto viajava de Kuala Lumpur, a capital malaia, para Pequim, na China. Seu desaparecimento é um dos maiores mistérios da aviação mundial e continua a assombrar as famílias dos passageiros e tripulantes.

15 de janeiro: Avião da Yeti Airlines com 72 pessoas a bordo cai perto de aeroporto em Pokhara, no Nepal, durante voo ia de Katmandu para a cidade turística de Pokhara.

2022

21 de março: O Boeing 737 do voo MU5735, da China Eastern Airlines, cai em uma região montanhosa em Wuzhou, Guangxi, na China, vitimando todas as 132 pessoas a bordo.

2021

4 de julho: Um avião da Força Aérea das Filipinas cai e se parte, queimando em chamas, em uma ilha ao sul do país, deixando 53 mortos.

9 de janeiro: Um Boeing 737, operado pela Sriwijaya Air, cai no Mar de Java minutos após decolar de Jacarta. Todas as 62 pessoas a bordo morrem, incluindo sete crianças e três bebês. Autoridades afirmam que um problema com o acelerador automático da aeronave havia sido relatado alguns dias antes do acidente.

2020

22 de maio: Um Airbus A320 com 91 passageiros e oito tripulantes cai em uma área residencial da cidade de Karachi, no sul do Paquistão, matando mais de 90 pessoas. Pelo menos dois passageiros sobrevivem ao acidente.

EPA O voo PK8303 caiu pouco antes do perímetro do Aeroporto Internacional Jinnah, em Karachi

8 de janeiro: O voo PS752 da Ukraine International Airlines cai logo após decolar da capital iraniana, Teerã, matando todos os 176 passageiros e tripulantes a bordo. O incidente ocorreu em meio à escalada das tensões entre os EUA e o Irã, e o governo iraniano acabou admitindo ter derrubado o avião "involuntariamente".

2019

10 de março: Um Boeing 737 Max da Ethiopian Airlines cai seis minutos após decolar de Adis Abeba. Todas as 157 pessoas a bordo morrem. As vítimas são de mais de 30 países.

2018

29 de outubro: Um Boeing 737 Max, operado pela Lion Air, cai no Mar de Java logo após decolar de Jacarta, Indonésia. Todos os 189 passageiros e tripulantes morrem, e um mergulhador voluntário morre na operação de resgate subsequente. Investigadores disseram que o avião – que havia apresentado problemas técnicos em voos anteriores – deveria ter sido aterrado.

18 de maio: Um avião de passageiros Boeing 737 cai logo após a decolagem do Aeroporto Internacional José Marti, em Havana, matando 112 pessoas. Um passageiro sobrevive.

11 de abril: Um avião militar cai logo após a decolagem perto da capital argelina, Argel, matando todas as 257 pessoas a bordo, incluindo 10 tripulantes. A maioria dos mortos são soldados e suas famílias.

12 de março: Um avião com 71 passageiros e tripulantes cai ao pousar no aeroporto de Katmandu. Mais de 50 pessoas morrem quando o turboélice Bombardier Dash 8 cai.

18 de fevereiro: Um avião de passageiros cai nas montanhas Zagros, no Irã, matando todas as 66 pessoas a bordo. O turboélice ATR da Aseman Airlines cai cerca de uma hora após decolar na capital, Teerã, com destino à cidade de Yasuj, no sudoeste do país.

11 de fevereiro: Um avião de passageiros russo cai minutos após deixar o aeroporto Domodedovo, em Moscou, com 71 pessoas a bordo. O Antonov An-148, da Saratov Airlines, estava a caminho da cidade de Orsk, nos Montes Urais, quando caiu perto da vila de Argunovo, a cerca de 80 km a sudeste de Moscou.

2017

7 de junho: Uma aeronave Shaanxi Y-8 da Força Aérea de Mianmar caiu em um voo de Myeik para Yangon, matando todas as 122 pessoas a bordo.

2016

25 de dezembro: Um avião militar russo Tu-154 cai no Mar Negro, com a perda de todos os 92 passageiros e tripulantes. O avião caiu logo após a decolagem de um aeroporto perto da cidade de Sochi. Transportava artistas que dariam um concerto para as tropas russas na Síria, além de jornalistas e militares.

EPA Moradores enlutados do resort de Sochi, no Mar Negro, agora precisam lidar com desastre aéreo

7 de dezembro: Todas as 48 pessoas a bordo de um avião da Pakistan International Airlines (PIA) morreram na queda do avião no norte do país. A companhia aérea nacional – acusada de falhas de segurança no passado – insistiu desta vez que as verificações rigorosas no voo PK-661, de Chitral para Islamabad, "não deixaram margem para erros técnicos".

28 de novembro: O avião que transportava o time de futebol da Chapecoense fica sem combustível e cai perto de Medellín, na Colômbia, matando 71 pessoas, incluindo a maioria dos jogadores e da diretoria. Três jogadores estavam entre os seis sobreviventes, enquanto nove não viajaram.

19 de maio: O presidente francês, François Hollande, confirma a queda de um voo da EgyptAir, dado como desaparecido, entre Paris e Cairo, com 66 pessoas a bordo.

19 de março: Um Boeing 737-800 da FlyDubai cai em Rostov-on-Don, na Rússia, matando todas as 62 pessoas a bordo.

2015

31 de outubro: Um Airbus A321, operado pela companhia aérea russa Kogalymavia, cai sobre o centro do Sinai cerca de 22 minutos após decolar de Sharm el-Sheikh, matando todas as 224 pessoas a bordo. A afiliada local do grupo Estado Islâmico afirmou posteriormente que derrubou o avião em resposta à intervenção russa na Síria.

30 de junho: Avião de transporte militar Hércules C-130 da Indonésia cai em uma área residencial de Medan. O exército afirma que todas as 122 pessoas a bordo morreram, além de pelo menos 19 em solo.

24 de março: O Airbus A320 da Germanwings cai nos Alpes Franceses, perto de Digne, em um voo de Barcelona para Dusseldorf. Teme-se que todas as 148 pessoas a bordo tenham morrido.

2014

28 de dezembro: Um Airbus A320 da companhia malaia AirAsia cai no mar, nas proximidades da ilha de Belitung, na Indonésia. Morreram as 162 pessoas a bordo, mas apenas 106 corpos foram recuperados no Mar de Java.

24 de julho: O voo AH5017 da Air Algerie, companhia aérea da Argélia, desaparece quando voava sobre o Mali durante uma tempestade. O McDonnell Douglas MD-83 tinha 116 passageiros a bordo - 51 deles franceses. Não houve sobreviventes.

Reuters O desaparecimento do voo MH370 causou comoção na Malásia e na China

23 de julho: Quarenta e oito pessoas morrem na queda de um voo da TransAsia no mar revolto nas proximidades da ilha de Penghu, em Taiwan. O avião levava 58 pessoas a bordo e caiu no mar na segunda tentativa de aterrissagem no aeroporto local.

17 de julho: O voo MH17 da Malaysia Airlines cai perto de Grabov, na Ucrânia, com 298 pessoas a bordo, 193 delas holandesas. O avião viajava de Amsterdã para Kuala Lumpur, na Malásia. De acordo com vários serviços de inteligência, inclusive o americano, o Boeing 777 foi derrubado por um míssil disparado por insurgentes apoiados pela Rússia. Não houve sobreviventes.

8 de março: Um Boeing 777 da Malaysia Airlines, voo MH370, desaparece durante um voo entre Kuala Lumpur e Pequim e dá início à mais cara operação de busca da história. Apesar do imenso esforço operacional, nenhum traço da aeronave foi encontrado até hoje.

2013

17 de novembro: Um Boeing 737 da Tatarstan Airlines cai durante a aterrissagem em Kazan, na Rússia, matando todos os 50 passageiros a bordo.

16 de outubro: Quarenta e nove pessoas, incluindo estrangeiros de 10 países, morrem na queda de um ATR 72-600 da Laos Airlines, que cai no rio Mekong, no Laos, durante uma tentativa de aterrissagem.

2012

3 de junho: Um voo da Dana Air com 150 pessoas a bordo cai numa área densamente populada de Lagos, na Nigéria.

20 de Abril: Um Boeing 737, de uma companhia aérea paquistanesa, a Bhoja Air, cai perto da capital do Paquistão, Islamabad. A aeronave levava mais de 120 passageiros e estava a alguns minutos do pouso, em meio a uma tempestade violenta.

AFP Voo MH17 foi derrubado por um míssil na Ucrânia

2 de Abril: Pelo menos 31 pessoas morreram quando um avião de passageiros russo cai logo depois da decolagem na Sibéria.

2011

7 de Setembro: Logo depois da decolagem, um jato Yak-42, que levava integrantes de um time de hóquei, cai e explode perto da cidade de Yaroslavl, na Rússia, matando 43 pessoas.

26 de Julho: 78 pessoas morrem quando um Hercules-C130, um avião militar do Marrocos, cai em uma montanha perto de Guelmin, no Marrocos. As autoridades afirmaram que a queda ocorreu devido ao mau tempo.

8 de Julho: Um avião da Hewa Bora Airways cai devido ao mau tempo na República Democrática do Congo, matando 74 das 118 pessoas a bordo.

20 de Junho: Um Tupolev Tu-134, operado pela RusAir, uma companhia aérea particular da Rússia, cai no momento em que se aproximava do aeroporto de Petrozavodsk, matando 44 das 52 pessoas a bordo.

9 de Janeiro: Um Boeing 727 da IranAir cai e fica despedaçado perto da cidade de Orumiyeh, matando 77 das cem pessoas a bordo. Os pilotos tinham relatado um problema técnico antes de tentar o pouco.

2010

5 de Novembro: Um avião de passageiros da Aerocaribbean cai na região central de Cuba, causando a morte de todas as 68 pessoas a bordo.

24 de Agosto: Um avião Embraer ERJ-190, da Henan Airlines, ultrapassa a pista de pouso do aeroporto na cidade de Yichun, na Província de Heilongjiang, no leste da China, causando a morte de 42 das 91 pessoas a bordo.

28 de Julho: Um avião da Airblue com 152 pessoas a bordo cai nas montanhas do norte do Paquistão, na capital Islamabad. O voo saíra de Karachi. Não houve sobreviventes.

22 de Maio: Um Boeing 737 da Air India Express passa direto pelo aeroporto de Mangalore, no sul da Índia, e cai em um vale, explodindo e matando 158.

12 de Maio: Um Airbus 330 da Afriqiyah Airways cai pouco antes do pouso em Trípoli, Líbia, matando mais de 100 pessoas.

10 de abril: Um Tupolev 154, levando o presidente da Polônia, Lech Kaczynski, cai perto do aeroporto russo de Smolensk, matando todas as 90 pessoas a bordo.

25 de janeiro: Um Boeing 737-800 da Ethiopian Airlines cai no mar, na costa do Líbano, com 90 pessoas a bordo, logo depois de decolar de Beirute.

2009

15 de julho: Um avião iraniano com 168 pessoas a bordo cai quando fazia a rota entre Teerã e Yerevan, capital da Armênia. O acidente ocorreu quando o avião, um Tupolev da companhia Caspian Airlines, sobrevoava a Província de Qazvin, no noroeste do Irã.

30 de junho: Um Airbus da companhia aérea Yemenia cai próximo ao arquipélago das Comores, no oceano Índico, com 153 pessoas a bordo, depois de enfrentar mau tempo. A adolescente Baya Bakari foi a única sobrevivente do acidente. Ela foi encontrada agarrada a um pedaço do avião, depois de boiar no mar por duas horas.

31 de maio: Um Airbus da companhia Air France que fazia o voo AF 447, do Rio de Janeiro para Paris, cai no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo após ter decolado do Rio de Janeiro. Não houve sobreviventes.

20 de maio: Um Hércules C-130 do Exército da Indonésia cai em um vilarejo da ilha de Java, deixando ao menos 97 mortos.

6 de abril: Um Fokker-27 do Exército da Indonésia cai no pouso em Bandung, no oeste da ilha de Java, matando 24 pessoas.

25 de fevereiro: Um voo da Turkish Airlines, que partiu de Istambul, cai pouco antes da aterrissagem perto da pista do aeroporto de Schipol, em Amsterdã. Das 135 pessoas a bordo, nove morrem e pelo menos 50 ficam feridas.

12 de fevereiro: Um avião de passageiros cai sobre uma casa em Buffalo, Estado de Nova York, matando todas as 49 pessoas a bordo e pelo menos uma pessoa no solo.

8 de fevereiro: Um avião de passageiros cai em um rio no Amazonas, causando a morte de 24 pessoas, a maioria delas da mesma família.

15 de janeiro: Um avião da US Airways, em um voo doméstico, faz um pouso forçado no rio Hudson, em Nova York. Todos os 150 passageiros e cinco tripulantes foram resgatados e ninguém morreu.

2008

14 de setembro: Um Boeing 737 sofre um acidente perto da cidade de Perm, no centro da Rússia, matando todos os 88 passageiros e tripulantes a bordo.

24 de agosto: Um avião de passageiros cai pouco depois da decolagem na capital do Quirguistão, Bishkek, causando a morte de 68 pessoas.

20 de agosto: Um avião da Spainair sai da pista durante a decolagem, no aeroporto de Barajas, em Madri, causando a morte de 154 pessoas e deixando 18 feridas.

2 de maio: O ministro da Defesa do Sudão está entre os 22 mortos no acidente de um avião que transportava uma delegação militar a oeste de Juba.

15 de abril: Cerca de 40 pessoas morrem quando um DC-9 sai da pista quando tentava decolar na cidade de Goma, na República Democrática do Congo, em meio ao mau tempo.

24 de janeiro: Dezenove pessoas morreram em um acidente com um avião de transporte militar polonês Casa C-295M no noroeste do país. A aeronave transportava oficiais que participaram de uma conferência sobre segurança aérea.

2007

30 de novembro: Todas as 56 pessoas a bordo de um avião da Atlasjet morrem em um acidente perto da cidade de Keciborlu, na província montanhosa de Isparta, na Turquia, a cerca de 12 km do aeroporto.

16 de setembro: Pelo menos 87 pessoas morrem de pois que um avião da companhia One-Two-Go derrapa na pista ao pousar, bate e se parte, em meio ao mau tempo no balneário tailandês de Phuket.

17 de julho: Avião da TAM não consegue parar na hora do pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e se choca com casas do lado de fora do aeroporto. Foi o pior desastre aéreo já registrado no Brasil. Ao todo, 199 pessoas morreram - todas as 186 a bordo e outras 13 no solo.

5 de maio: Um Boeing 737-800 da Kenya Airways cai em um pântano na República dos Camarões, causando a morte de todas as 114 pessoas a bordo.

1 de janeiro: Um Boeing 737-400 da Adam Air sofre um acidente nas montanhas da ilha de Sulawesi, na Indonésia, durante um voo doméstico. Havia 102 pessoas a bordo.

2006

29 de setembro: Um Boeing 737 da Gol cai no norte do Estado do Mato Grosso, depois de se chocar no ar com um jato Legacy durante o voo, causando a morte de todas as 154 pessoas a bordo. Foi o segundo acidente aéreo mais grave da história do Brasil, em número de vítimas.

27 de agosto: Um jato da Comair CRJ-100 sofre acidente depois de decolar de Lexington, nos Estados Unidos, causando a morte de 49 pessoas.

22 de agosto: Um Tupolev 154 russo se acidenta no leste da Ucrânia com 170 pessoas a bordo.

9 de julho: Um Airbus A-310 da empresa russa S7 derrapa na pista durante o pouso no aeroporto de Irkutsk, na Sibéria. Cento e vinte e quatro das pessoas a bordo morreram, mas mais de 50 sobreviveram ao acidente.

3 de maio: Um Airbus A-320 da Armavia sofre acidente no Mar Negro perto de Sochi, matando todas as 113 pessoas a bordo.

2005

10 de dezembro: Um DC-9 da Sosoliso se acidenta na cidade de Port Harcourt, no sul da Nigéria, matando as 103 pessoas a bordo.

6 de dezembro: Um avião militar C-130 cai nos arredores de Teerã, capital do Irã, matando 110 pessoas, algumas delas no solo.

22 de outubro: Um Boeing 737 da Bellview airlines, transportando 117 pessoas, cai pouco depois de decolar da cidade de Lagos, na Nigéria, matando todos a bordo.

5 de setembro: Um avião da empresa Mandala, com 112 passageiros e cinco tripulantes a bordo se acidenta na cidade indonésia de Medan, matando quase todos a bordo e dezenas no solo.

23 de agosto: Um Boeing 737-200 da empresa aérea Tans sofre acidente num voo interno no Peru, perto da cidade de Pucallpa. As informações são de que 40 pessoas morreram e 58 sobreviveram.

16 de agosto: Um avião colombiano operado pela West Caribbean Airways cai em uma remota região da Venezuela, matando todas as 160 pessoas a bordo. O avião, que havia partido do Panamá, seguia para a Martinica.

14 de agosto: Um avião da empresa Helios que voava do Chipre para Praga com 121 pessoas a bordo sofre um acidente ao norte de Atenas, a capital grega, aparentemente depois de uma queda de pressão na cabine.

16 de julho: Um avião da Equatair se acidenta pouco depois de decolar de Malabo, capital da Guiné Equatorial, causando a morte de todas as 60 pessoas a bordo.

3 de fevereiro: Os restos do Boeing 737 da Kam Air são encontrados nas altas montanhas perto da capital afegã, Cabul, dois dias depois de o avião ter desaparecido dos radares em meio a fortes tempestades de neve. Havia 104 pessoas a bordo.