Ataques entre Irã e Israel se intensificam; mais de 240 pessoas morreram em 4 dias

O conflito entre Israel e Irã entra no quarto dia nesta segunda-feira (16/6), com pelo menos 244 pessoas mortas até agora: 224 no Irã e 20 em Israel, segundo dados oficiais dos dois governos.

Nas últimas horas:

O Irã lançou mais uma série de mísseis contra alvos em Israel. Um repórter da BBC disse que a quantidade de mísseis "parece a maior lançada até agora".

Pelo menos cinco pessoas morreram na região central de Israel após os ataques iranianos, com dezenas de feridos e hospitalizados. Com isso, o total de mortos em Israel atingiu 20 pessoas em quatro dias.

Explosões atingiram grandes cidades israelenses, incluindo Tel Aviv e a cidade portuária de Haifa, onde cerca de 30 pessoas ficaram feridas.

Os ataques iranianos ocorreram logo após Israel lançar ataques contra bases de mísseis terra-terra no Irã e matar o chefe de inteligência das forças armadas iranianas, Mohammad Kazemi.

Pelo menos 224 iranianos foram mortos em ataques israelenses desde o início das hostilidades entre os dois países na sexta-feira (13/06), com 90% das vítimas sendo civis, segundo o Ministério da Saúde do Irã. A BBC é impedida de trabalhar no Irã devido a restrições impostas pelo governo. Por isso, não é possível verificar os números divulgados pelo governo iraniano.

Sobre o ataque do Irã que matou cinco civis israelenses e feriu dezenas, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que os moradores de Teerã "pagarão o preço".

Katz chamou o líder iraniano Ali Khamenei de "assassino covarde" e "ditador presunçoso", e disse que Israel retaliará "em breve".

O embaixador dos EUA em Israel informou que sua embaixada em Tel Aviv sofreu "danos leves" durante os ataques noturnos do Irã.

Mike Huckabee publicou no X que o consulado foi afetado por mísseis iranianos disparados perto do prédio em Tel Aviv. Nenhum funcionário americano ficou ferido, disse ele. E a embaixada dos EUA em Jerusalém permanecerá fechada.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghai, afirmou que, após o cancelamento das negociações nucleares entre EUA e Irã, agendadas para domingo, os EUA precisam "condenar" os ataques israelenses ao Irã para que as negociações continuem.

Baghai disse que as negociações são "sem sentido" na situação atual e acusou os EUA de serem "cúmplices" dos ataques israelenses.

Comunidade internacional

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esperar que Israel e Irã cheguem a um acordo, mas que às vezes os países precisam "lutar até o fim".

Em conversa com repórteres antes de partir para a cúpula do G7 no Canadá, Trump disse que os EUA continuarão apoiando Israel, mas se recusou a dizer se pediu ao país que suspendesse seus ataques ao Irã.

A mídia americana noticiou que Trump rejeitou um plano israelense para assassinar o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Trump teria dito a Netanyahu que assassinar Khamenei "não é uma boa ideia", segundo uma autoridade citada pela rede americana CBS. O presidente não comentou publicamente a notícia. Netanyahu não confirmou, nem negou.

Os ataques ocorrem enquanto os líderes do G7 se reúnem para uma cúpula no Canadá, onde todos os olhares estarão voltados para Israel e Irã.

O conselho da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) convocou uma sessão de emergência nesta segunda-feira para discutir as repercussões dos ataques militares israelenses às instalações nucleares iranianas.

A sessão foi solicitada pelo Irã e apoiada pela Rússia, China e Venezuela.

O Irã inicialmente tentou apresentar uma resolução durante o fim de semana condenando os ataques israelenses. No entanto, segundo fontes diplomáticas, é improvável que a resolução receba apoio da maioria. Como resultado, o Irã mudou seu foco para apoiar uma declaração mais geral que ainda incluísse a condenação das ações israelenses.

A sessão de emergência ocorre em meio a negociações militares em andamento entre Irã e Israel, incluindo sobre ataques israelenses contra as instalações nucleares iranianas em Natanz e Fordow, afirma a repórter da BBC em Viena, Shabnam Shabani.

"A ação militar nunca foi um meio aceito para abordar as preocupações nucleares no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). O Irã insiste que a comunidade internacional e o Conselho de Governadores da AIEA devem condenar os ataques. No entanto, dado o atual clima geopolítico, uma condenação assim parece improvável", diz a repórter da BBC.

"Também não está claro se o resultado desta reunião poderá abrir caminho para um cessar-fogo imediato entre as duas potências regionais, que continuam lançando ataques retaliatórios no território uma da outra com intensidade crescente."

A China fez um apelo a Israel e Irã para que tomem medidas para reduzir a tensão, enquanto os ataques de ambos os lados continuam.

"Instamos todas as partes a tomarem medidas imediatas para acalmar as tensões, evitar que a região mergulhe em uma turbulência ainda maior e criar condições para retornar ao caminho certo de resolução de problemas por meio do diálogo e das negociações", disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, nesta segunda-feira.

Os comentários foram feitos após outro porta-voz do governo chinês ter afirmado no domingo que "a China está disposta a desempenhar um papel construtivo neste processo" de redução da tensão.

EPA Irã atacou Israel com mísseis na madrugada de segunda-feira

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou ter dito ao premiê israelense no domingo que a diplomacia seria, em última análise, a melhor opção para lidar com o Irã, mas não chegou a pedir um cessar-fogo imediato.

Von der Leyen afirmou concordar com Netanyahu em um telefonema que "o Irã não deveria ter uma arma nuclear, sem questionamentos".

Von der Leyen já havia criticado as ações de Israel em Gaza, mas afirmou que o descumprimento do Irã pelas autoridades nucleares da ONU significa que Israel "tem o direito de se defender".

"O Irã é a principal fonte de instabilidade regional", disse a líder europeia.

Von der Leyen está atualmente no Canadá participando da cúpula do G7, onde afirmou que o conflito entre Israel e o Irã seria abordado, juntamente com a invasão russa da Ucrânia.

"O mesmo tipo de drones e mísseis balísticos projetados e fabricados pelo Irã estão atingindo indiscriminadamente cidades na Ucrânia e em Israel. Portanto, essas ameaças precisam ser enfrentadas em conjunto", disse ela.

Os preços globais do petróleo subiram na segunda-feira, após a escalada do conflito entre os dois países.

No início do pregão na Ásia, os contratos futuros do petróleo Brent subiram mais de US$ 2, ou cerca de 2,8%, para US$ 76,37 o barril. O petróleo bruto dos EUA também subiu cerca de US$ 2, para US$ 75,01.

Os ganhos se somaram à alta de 7% registrada na sexta-feira.

Os negociadores no mercado estão preocupados com a possibilidade de o conflito entre Irã e Israel interromper o fornecimento da região.

O custo do petróleo afeta diversos outros preços na economia — como gasolina e alimentos.