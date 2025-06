Domo de Ferro e Estilingue de David: o sofisticado esquema de defesa israelense que o Irã conseguiu driblar

Israel e Irã vêm se envolvendo em uma intensa troca de ataques com drones e mísseis há uma semana, com consequências imprevisíveis.

O que chama a atenção nessa situação é o fato de que, enquanto os mísseis israelenses quase sempre atingem seus alvos, a maioria dos mísseis iranianos é interceptada no ar pelo avançado sistema de defesa israelense, composto pelo Domo de Ferro e seus módulos complementares: o Estilingue de David e a família de mísseis balísticos Arrow 2 e 3.

Esta semana, o Irã lançou centenas de mísseis e drones em vários locais de Israel.

Embora o país tenha conseguido repelir a maioria deles, alguns conseguiram superar suas defesas, como o projétil que atingiu o Hospital Soroka, na cidade de Bersheba, no sul do país, na quinta-feira (19/06), causando danos materiais e ferindo dezenas.

Também foram relatados impactos em áreas residenciais e prédios altos perto de Tel Aviv.

Os vários elementos do sistema antiaéreo são usados ??para lidar com diferentes ameaças.

Ele também foi implantado nos últimos meses para defender os ataques do Hamas em Gaza, do Hezbollah no Líbano e dos rebeldes houthis no Iêmen.

Quais são os diferentes níveis do sistema de defesa antimísseis de Israel?

Israel tem vários sistemas de defesa aérea, cada um projetado para interceptar mísseis em diferentes altitudes e distâncias.

O Domo de Ferro, o mais conhecido dos escudos antimísseis de Israel, é projetado para interceptar foguetes de curto alcance, assim como projéteis e morteiros, a distâncias entre 4 km e 70 km do lançador de mísseis.

O Estilingue de Davi foi criado para destruir foguetes de longo alcance, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de médio ou longo alcance a uma distância de até 300 km.

Os sistemas Arrow 2 e Arrow 3 defendem contra mísseis balísticos de médio e longo alcance quando estão a até 2.400 km de distância.

Como funciona o Domo de Ferro?

BBC

O Domo de Ferro se tornou o sistema de defesa aérea mais testado em combate do mundo, devido ao número de mísseis disparados contra Israel nos últimos anos pelo Hamas e outros grupos militantes em Gaza, além do Hezbollah no Líbano.

Existem baterias Domo de Ferro espalhadas por Israel. Cada bateria compreende três ou quatro lançadores, cada um contendo 20 mísseis interceptadores.

O Domo de Ferro detecta e rastreia foguetes por meio de seu radar e calcula quais deles provavelmente cairão em áreas povoadas. Em seguida, ele dispara mísseis contra esses foguetes, enquanto os outros são deixados para cair em campo aberto.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, por sua sigla em inglês) alegaram anteriormente que o Domo de Ferro destrói 90% dos foguetes que ele mira. Acredita-se que seus mísseis "Tamir" custem cerca de US$ 50 mil cada (cerca de R$ 272 mil).

O sistema foi desenvolvido após a "Guerra de Verão" em 2006 entre Israel e o Hezbollah. O grupo armado baseado no Líbano disparou quase 4.000 foguetes contra Israel, causando enormes danos e matando dezenas de cidadãos.

Projetado pelas empresas israelenses Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries — com algum apoio dos EUA — o Iron Dome foi implantado em 2011.

Ele foi usado pela primeira vez em combate naquele ano, interceptando um foguete disparado a partir de Gaza.

Desde outubro de 2023, os mísseis Domo de Ferro interceptaram dezenas de milhares de foguetes disparados pelo Hamas e outros grupos militantes de Gaza.

Como funciona o Estilingue de David?

BBC

O Estilingue de David, chamado de "Magic Wand" em hebraico, pode interceptar mísseis a até 300 km de distância.

Desenvolvido em conjunto pela Rafael Advanced Defense Systems de Israel e pela Raytheon dos EUA, ele começou a operar em 2017.

Seus mísseis "Stunner" são projetados para abater mísseis balísticos de curto, médio e longo alcance em baixas altitudes. Assim como o Domo de Ferro, o Estilingue de Davi só tem como alvo mísseis que ameaçam áreas haitadas.

Tanto o Estilingue de David quanto o Domo de Ferro são projetados também para interceptar aeronaves, drones e mísseis de cruzeiro.

Cada míssil Estilingue de David custa cerca de US$ 1 milhão, o equivalente a R$ 5,5 milhões.

O sistema foi usado em setembro de 2024 para abater um míssil balístico disparado pelo Hezbollah do Líbano.

A IDF disse que este era um Qadr-1 de fabricação iraniana — um míssil balístico de médio alcance que pode carregar uma ogiva de 700 kg a 1.000 kg.

O Hezbollah disse que o míssil tinha como alvo a sede do Mossad em Tel Aviv, mas a IDF disse que ele estava indo em direção a uma área residencial.

O Estilingue de David também foi usado em maio de 2023 quando a Jihad Islâmica Palestina, um grupo militante em Gaza, lançou mais de 1.100 mísseis contra Israel. Israel diz que derrubou 96% dos foguetes que representavam uma ameaça.

Como funcionam o Arrow 2 e o Arrow 3?

Getty Images Imagem de maio de 2023 mostra lançamento de míssil a partir do Domo de Ferro israelense

O Arrow 2 foi projetado para destruir mísseis balísticos de curto e médio alcance enquanto eles voam pela atmosfera superior — cerca de 50 km acima da superfície.

O trabalho no sistema começou após a Primeira Guerra do Golfo em 1991, quando o Iraque disparou dezenas de mísseis Scud de fabricação soviética contra Israel. Ele entrou em serviço em 2000.

Ele pode detectar mísseis a 500 km de distância. Ele os intercepta em um alcance relativamente curto — a distâncias de até 100 km do local de lançamento.

Seus mísseis viajam a nove vezes a velocidade do som e podem disparar em até 14 alvos de uma vez.

O Arrow 2 foi supostamente usado em combate pela primeira vez em 2017, para abater um míssil terra-ar sírio.

O Arrow 3 foi implantado pela primeira vez em 2017 e foi projetado para interceptar mísseis balísticos de longo alcance enquanto viajam no topo de seu arco, fora da atmosfera da Terra. Ele tem um alcance de 2.400 km.

Ele foi usado pela primeira vez em combate em 2023, para interceptar um míssil balístico que os rebeldes houthis no Iêmen atiraram contra a cidade costeira de Eilat, no sul de Israel.

O sistema foi desenvolvido pela estatal Israel Aerospace Industries, com ajuda da empresa norte-americana Boeing.