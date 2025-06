Israel adiou desenvolvimento de bomba nuclear iraniana por '2 ou 3 anos', diz chanceler

O Irã, que tomou represálias contra a ofensiva israelense com disparos de mísseis e drones, nega que deseja adquirir armas nucleares e defende o seu direito de desenvolver um programa nuclear civil - (crédito: AFP)

Israel estima que seus bombardeios contra o Irã adiaram a possibilidade de Teerã desenvolver uma arma nuclear em "ao menos dois ou três anos", declarou o ministro das Relações Exteriores israelense em entrevista publicada neste sábado (21, data local).

A ofensiva israelense teve resultados "muito significativos", declarou Gideon Saar ao jornal alemão Bild. "Já adiamos em ao menos dois ou três anos a possibilidade de que tenham uma bomba nuclear", acrescentou. Em 13 de junho, Israel lançou uma campanha de ataques aéreos contra instalações militares e nucleares no Irã, alegando que Teerã estava prestes a conseguir uma arma nuclear.

"O fato de que tenhamos eliminado as pessoas que dirigiam ou impulsionavam a militarização do programa nuclear é extremamente importante", afirmou Saar. "Já conseguimos muito, mas vamos fazer tudo o que pudermos. Não vamos parar até que tenhamos tudo o que for possível para eliminar esta ameaça", prometeu.

O Irã, que tomou represálias contra a ofensiva israelense com disparos de mísseis e drones, nega que deseja adquirir armas nucleares e defende o seu direito de desenvolver um programa nuclear civil. Saar disse que o governo israelense "não definiu a mudança de regime" no Irã "como um objetivo nesta guerra". "Pelo menos por ora, não definimos isso", garantiu.