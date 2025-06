Irã confirma ataque às instalações nucleares de Fordow

A imprensa iraniana anunciou, na noite deste sábado (21/6), que as instalações nucleares de Fordow foram "'atacadas por bombardeios inimigos".

À agência irariana Tasnim, o conselheiro estratégico do presidente do parlamento iraniano, Mehdi Mohammadi, declarou que "as instalações nucleares foram evacuadas há muito tempo, e não sofreram danos irreparáveis neste ataque". Segundo a emissora de televisão do país, os estoques de urânio enriquecido foram retirados e não há risco de radiação.

O anúncio acontece após o presidente Donald Trump informar que os Estados Unidos concluíram um ataque "bem-sucedido" às instalações de Fordow, Natanz e Esfahan, no Irã.

"Todos os aviões estão em segurança a caminho de casa. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que pudesse ter feito isso. AGORA É A HORA DA PAZ!", escreveu o presidente estadunidense.

*Com informações de AFP