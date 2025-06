Trump ameaça novos ataques ao Irã: 'Ainda temos muitos alvos'

Iranianos protestam em Teerã contra a guerra - (crédito: Majid Asgaripour/WANA via Reuters)

Após os ataques de forças americanas às instalações nucleares do Irã, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez um pronunciamento na Casa Branca na noite do sábado (21/6).

Trump afirmou que as estruturas de enriquecimento de urânio iranianas foram "completamente destruídas" na ação americana, mas ameaçou com novas ofensivas caso não haja "paz" na região.

"Ainda temos muitos alvos. Os desta noite foram os mais difíceis de todos, de longe, e talvez os mais letais. Mas se a paz não vier rapidamente, iremos atacar estes outros alvos com precisão, rapidez e eficácia", disse.

O líder americano disse que o país trabalhou "em equipe" com Israel para organizar e realizar os ataques aéreos.

"Haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias", completou Trump.

O conflito entre Israel e Irã entra no décimo dia sem sinais de trégua.

Israel informou ter lançado novos ataques contra o sul e o centro do Irã, com alvos como um "depósito de armas" e "infraestrutura militar".

A mídia estatal iraniana disse que, como resposta, as defesas aéreas foram acionadas no sul do país e que drones israelenses estavam sendo "monitorados" e "destruídos".

Mais cedo, Israel afirmou ter matado três altos comandantes iranianos, incluindo Saeed Izadi — descrito como um dos arquitetos dos ataques de 7 de outubro — e o comandante da Força Quds, Behnam Shahriyari.

A agência nuclear da ONU confirmou que Israel atingiu a instalação de Isfahan, no centro do Irã, e o diretor da entidade declarou que o ataque "não terá consequências radiológicas". A equipe da BBC Verify identificou, por imagens de satélite, novos danos a vários edifícios no local.

Os ataques contínuos na região foram acompanhados de retórica inflamada, com o presidente iraniano afirmando, segundo a agência estatal IRNA, que o país tem o direito de desenvolver programas nucleares pacíficos.

Após o ataque dos EUA, as Forças de Defesa de Israel (IDF) emitiram um comunicado aumentando o nível de alerta e informando que "mudanças imediatas serão feitas nas instruções do Comando da Frente Interna".

"Como parte das mudanças, foi decidido que todas as regiões do país passarão de Atividade Parcial ou Limitada para Atividade Essencial. As instruções incluem: proibição de atividades educacionais, aglomerações e funcionamento de locais de trabalho, exceto nos setores essenciais."