Israel mira regime do Irã e mata centenas de membros da Guarda Revolucionária

Em uma série de ataques sem precedentes em Teerã, Israel bombardeou, nesta segunda-feira, alvos simbólicos do regime teocrático islâmico ligados à repressão. Fontes relataram ao jornal The Jerusalem Post que centenas de integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana morreram no ataque aéreo ao quartel-general da corporação.

Israel Katz, ministro da Defesa israelense, confirmou que foram atingidas instalações da Basij —.a milícia paramilitar fundada pelo aiatolá Ruhollah Khomeini para fiscalizar o cumprimento das leis islâmicas — e a famigerada prisão de Evin, centro de tortura do regime.

Leia também: As armas e estratégia usadas pelos EUA no bombardeio às instalações nucleares do Irã

"De acordo com as diretrizes do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e minhas, as Forças de Defesa de Israel (IDF) estão agora atacando com força sem precedentes alvos do regime e órgãos de repressão do governo no coração de Teerã, incluindo o quartel-general de Basij, a prisão de Evin para presos políticos e opositores do regime, o relógio "Destruição de Israel" na Praça Palestina, o quartel-general da segurança interna da Guarda Revolucionária, o quartel-general da ideologia e outros alvos do regime", escreveu Katz na rede social X.

Leia também: As imagens de satélite que mostram o impacto do ataque dos EUA na instalação nuclear iraniana de Fordo

"Para cada tiro disparado contra a retaguarda israelense, o ditador iraniano será punido e os ataques prosseguirão com força total. Continuaremos a agir para proteger a retaguarda e derrotar o inimigo até que todos os objetivos da guerra sejam alcançados", acrescentou o ministro.