Trump 'ainda está interessado' em solução diplomática com Irã, segundo Casa Branca

Funcionários do governo Trump insistiram repetidamente que o objetivo dos ataques era impedir que Teerã obtivesse a arma atômica, e não derrubar as autoridades - (crédito: CARLOS BARRIA / POOL / AFP)

Donald Trump acredita que os iranianos deveriam derrubar seu governo se ele se recusar a negociar sobre seu programa nuclear, mas o presidente dos Estados Unidos "ainda está interessado" na diplomacia, disse a Casa Branca nesta segunda-feira (23).

"Se o regime iraniano se recusar a chegar a uma solução diplomática pacífica, na qual, por sinal, o presidente ainda está interessado e comprometido, por que o povo iraniano não deveria retirar do poder esse regime incrivelmente violento que os reprime há décadas?", disse a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, na Fox News.

Os Estados Unidos se juntaram no fim de semana à campanha militar de Israel para destruir o programa nuclear iraniano e bombardearam instalações de enriquecimento nuclear fortemente protegidas.

Funcionários do governo Trump insistiram repetidamente que o objetivo dos ataques era impedir que Teerã obtivesse a arma atômica, e não derrubar as autoridades.

Mas o presidente Donald Trump levantou dúvidas. "Não é politicamente correto usar o termo 'mudança de regime', mas se o atual regime iraniano não consegue fazer o Irã ser grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? MIGA!!!", publicou Trump no domingo em sua plataforma Truth Social, brincando com seu famoso acrônimo MAGA, como é conhecido o movimento ultraconservador americano "Make America Great Again".

O Pentágono afirmou ter "devastado o programa nuclear iraniano", mas o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, garante que no momento não é possível avaliar a extensão dos danos.

Leia também: Irã ataca bases dos EUA no Catar e Iraque

Israel, os Estados Unidos e outras potências ocidentais acusam o Irã de querer construir armas nucleares escondendo-se atrás de seu programa nuclear civil, algo que a República Islâmica nega.