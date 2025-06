Irã ataca principal instalação militar americana no Catar

Um dia após os Estados Unidos lançarem ataques contra instalações nucleares iranianas, o Irã respondeu nesta segunda-feira (23/6) com o disparo de ao menos seis mísseis contra a base aérea americana no Catar. As explosões foram ouvidas no centro de Doha e em Lusail, ao norte da capital, e projéteis puderam ser vistos cruzando o céu noturno, segundo informações do jornal The Guardian.

Ainda de acordo com o The Guardian, a Casa Branca e o Departamento de Defesa dos EUA acompanham de perto possíveis ameaças à base aérea de Al Udeid, principal instalação militar americana na região, conforme declarou um alto funcionário do governo norte-americano.

O Catar afirmou que os mísseis foram interceptados e não há registro de mortos ou feridos. "As defesas aéreas do Catar interceptaram com sucesso um ataque de mísseis contra a base aérea de Al Udeid", disse o Ministério da Defesa, especificando que o "incidente não deixou mortos nem feridos".

O governo do Catar anunciou a suspensão temporária do tráfego em seu espaço aéreo para "garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes". A medida faz parte de um conjunto de precauções tomadas "com base nos desdobramentos na região", em meio ao aumento das tensões entre Irã, Israel e Estados Unidos.

Segundo o comunicado oficial, "as autoridades oficiais monitoram a situação de perto e continuamente, avaliando os desdobramentos em coordenação com parceiros regionais e internacionais". O Catar reafirma que "a segurança e a proteção de todas as pessoas em território catariano continuam sendo a prioridade máxima" e garante que não hesitará em adotar as medidas preventivas necessárias para manter essa proteção.

Os Estados Unidos entraram no conflito no domingo após ataques contra os complexos nucleares de Isfahan, Natanz e a instalação subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os bombardeios "eliminaram completamente" a capacidade nuclear iraniana. No entanto, autoridades de alto escalão dos EUA e de Israel ressaltam que ainda é prematuro medir com precisão a extensão dos danos.

*Com informações da AFP e da AE