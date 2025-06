Onde estão as bases militares dos EUA no Oriente Médio que o Irã identificou como alvos potenciais?

Trump visitou as tropas americanas na base de Al Udeid, no Catar, no último mês de maio - (crédito: BBC)

Os Estados Unidos contam com considerável força militar no Oriente Médio. São tropas em mais de uma dezena de países e navios destacados para as águas da região.

Estas bases abrigam atualmente cerca de 40 mil pessoas, entre militares e civis, sem falar nos sistemas de defesa aérea, aviões de combate e navios de guerra.

Depois do ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares no Irã, as bases americanas no Oriente Médio passaram a ser alvos em potencial das represálias iranianas.

A agência estatal iraniana Tasnim afirmou que a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, nas siglas em inglês) lançou mísseis contra bases americanas no Catar e no Iraque na segunda-feira (23/6).

A presença dos Estados Unidos na região chegou a somar mais de 160 mil soldados, durante as guerras do Iraque (2003-2011) e do Afeganistão (2001-2021). Ela foi reforçada no ano passado, devido às tensões entre Israel e o Irã e para responder aos contínuos ataques dos houthis do Iêmen aos navios comerciais e militares no mar Vermelho.

Mas, nos últimos dias, antecipando os ataques e para proteger seu pessoal no caso de uma resposta de Teerã em larga escala, os Estados Unidos solicitaram a saída voluntária dos dependentes de militares das suas bases regionais.

Ao todo, os Estados Unidos mantêm instalações militares em pelo menos 19 locais na região. Mas muitos analistas regionais consideram 10 deles como permanentes: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait e Síria.

Segundo o Conselho de Relações Exteriores (um instituto independente de pesquisas), o exército americano também emprega grandes bases no Djibouti e na Turquia. Elas fazem parte de outros comandos regionais, mas prestam frequentemente contribuições significativas para as operações americanas no Oriente Médio.

As bases dos Estados Unidos na região estão sob o Comando Central do Exército americano (Centcom, na sigla em inglês). E apresentamos abaixo as principais delas.

Catar

A base de Al Udeid, no Catar, é a maior de toda a região. Ela abriga um quartel-general avançado do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) e das suas forças aéreas.

Al Udeid foi fundamental para as operações levadas a cabo, no passado, pelo exército americano no Iraque, Síria e Afeganistão. E ali também está instalado o 379º Esquadrão Expedicionário Aéreo dos Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, visitou o local no último dia 15 de maio, durante sua viagem ao Oriente Médio.

Nos últimos dias, os Estados Unidos haviam retirado dezenas de aeronaves das pistas de Al Udeid, segundo imagens de satélite. Esta manobra levantou suspeitas de que elas teriam sido removidas para protegê-las contra eventuais ataques iranianos, em resposta a uma intervenção americana.

Das cerca de 40 aeronaves que podiam ser observadas em imagens publicadas pela empresa especializada Planet Labs no último dia 5 de junho (incluindo aviões de transporte Hércules C-130 e aeronaves de reconhecimento), havia apenas três aviões duas semanas depois, segundo a AFP, que analisou as imagens.

No Catar, estão deslocados cerca de 10 mil soldados americanos.

Reuters Trump visitou as tropas americanas na base de Al Udeid, no Catar, no último mês de maio

Iraque

Os Estados Unidos chegaram a manter até 160 mil soldados deslocados no Iraque em mais de 500 bases existentes no país, durante a ocupação que derrubou Saddam Hussein (1937-2006), entre 2003 e 2011.

Mas, hoje, existem no Iraque cerca de 2,5 mil militares americanos – e Washington negocia sua retirada progressiva com o governo local.

Estes militares fazem parte da coalizão internacional que combate o grupo jihadista Estado Islâmico. Eles partem principalmente de duas bases aéreas, em Al Asad e Erbil, no Curdistão iraquiano.

Estas e outras bases menores, que continuam abertas no país, foram alvo de ataques de grupos aliados ao Irã, desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

Bahrein

Este pequeno reino abriga a sede da Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos. Ela é responsável pelas forças navais americanas no Golfo Pérsico, no mar Vermelho, no mar Arábico e na costa da África oriental, em direção sul até o Quênia.

Estas instalações são conhecidas como Atividade de Apoio Naval de Bahrein. Elas também abrigam o quartel-general do Comando Central das Forças Navais dos Estados Unidos.

Cerca de 9 mil militares americanos estão destacados neste país insular.

Diversos navios da marinha americana têm como sede o porto de Bahrein. O local conta com águas muito profundas, que permitem a entrada de navios de grande calado, como o porta-aviões USS Carl Vinson e outros.

Os Estados Unidos contam ainda com quatro navios antiminas e dois navios de apoio logístico no local. E a Guarda Costeira americana também mantêm navios no país, incluindo seis lanchas de resposta rápida, segundo a agência de notícias AFP.

Kuwait

O Kuwait é um dos países que contam com mais bases americanas na região. Uma delas é o Acampamento Arifjan, sede do quartel-general avançado do CENTCOM do exército dos Estados Unidos.

Esta instalação serve de núcleo operacional e logístico para as forças armadas americanas no Oriente Médio, com grandes reservas de material para abastecer as diversas operações.

Também fica no Kuwait a base aérea Ali al-Salem, que abriga a 386º Esquadrão Expedicionário Aéreo americano, "o principal centro de transporte aéreo e porta de ligação para o lançamento de potência de combate às forças conjuntas e de coalizão da região", segundo a AFP.

Além disso, os Estados Unidos também possuem drones no Kuwait, como os MQ-9 Reapers.

Somente no Acampamento Arifjan e na base aérea Ali al-Salem, os Estados Unidos possuem cerca de 13,5 mil militares deslocados, segundo o Departamento de Estado americano.

Emirados Árabes Unidos

Nos Emirados Árabes Unidos, o exército americano conta com a base aérea de Al Dhafra, um local estratégico dedicado ao reconhecimento, à coleta de inteligência e ao apoio às operações aéreas de combate.

A base abriga o 380º Esquadrão Expedicionário Aéreo dos Estados Unidos, composto por 10 conjuntos de aeronaves, incluindo também drones, como os MQ-9 Reapers.

United States Air Force via EPA Avião não tripulado de vigilância e reconhecimento RQ-4 Global Hawk na base de Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos

Síria

Como ocorre no Iraque, a presença militar americana na Síria também está relacionada à luta contra o Estado Islâmico. Ela decorre da guerra civil do país, iniciada em 2011, que acabou ocupando grandes partes do território da Síria e do Iraque.

O exército dos Estados Unidos mantém cerca de 2 mil militares em várias bases no país. Eles trabalham com as forças de segurança locais para evitar o ressurgimento do grupo jihadista.

Em junho, Washington anunciou a redução, de oito para uma, do número de bases militares operadas no país e a alteração das suas políticas em relação à Síria, "já que nenhuma delas funcionou".

Trump decidiu inesperadamente levantar as sanções americanas contra a Síria, no último mês de maio. Seu governo se mostrou disposto a dialogar com o novo líder de facto do país, Ahmed al-Sharaa, cuja milícia derrubou o ex-presidente sírio Bashar al-Assad, no final do ano passado.