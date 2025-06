Muçulmano socialista de 33 anos que defende tarifa zero para transporte vira favorito para ser novo prefeito de Nova York

O Partido Democrata já tem seu candidato às eleições que vão escolher o novo prefeito de Nova York, nos Estados Unidos: numa reviravolta impressionante, o deputado estadual Zohran Mamdani foi escolhido, após derrotar nas primárias o peso-pesado do partido Andrew Cuomo.

Cuomo, ex-governador do Estado de Nova York, tentava uma recuperação política após renunciar ao cargo em 2021, em meio a um escândalo de assédio sexual.

Em um discurso para apoiadores, Cuomo disse que Mamdani — um socialista democrata de 33 anos — havia "vencido" a corrida primária e que será necessário "analisar e tomar algumas decisões".

"Esta noite é a noite dele", disse Cuomo, de 67 anos.

Se eleito, Mamdani seria o primeiro muçulmano e o primeiro indiano-americano a liderar a maior cidade dos EUA.

'Maior reviravolta na História moderna da cidade'

As primárias do Partido Democrata da cidade de Nova York, em um Estado fortemente liberal, possivelmente determinarão quem se tornará prefeito após as eleições marcadas para novembro.

A disputa era vista como um teste decisivo para o partido, que busca ajustar a mensagem após as derrotas eleitorais em novembro de 2024, quando os republicanos do presidente Donald Trump reconquistaram a Casa Branca e a liderança em ambas as casas do Congresso.

Os resultados anunciados na noite de terça-feira (24/6) mostraram Mamdani com uma liderança expressiva, mas aquém do limite de 50% necessário para uma vitória absoluta.

A concessão de Cuomo foi inesperada, pois a contagem provavelmente continuará durante a próxima semana sob o sistema de escolha ranqueada, que permite selecionar até cinco candidatos em ordem de preferência.

A derrota do ex-governador marca a "maior reviravolta na História moderna da cidade de Nova York", analisa Trip Yang, estrategista político, à BBC.

"Uma vitória massiva que mostra que, enquanto Donald Trump for presidente, os democratas de Nova York querem ver seus líderes lutarem com entusiasmo e coragem. E foi isso que Zohran Mamdani mostrou aos eleitores."

Em entrevista ao The New York Times, Cuomo disse que ainda vai avaliar se concorrerá nas eleições gerais de novembro como um candidato independente.

"Eu disse que ele venceu as eleições primárias", disse Cuomo ao jornal.

"Eu disse que queria analisar os números e a votação por ordem de preferência para decidir o que fazer no futuro", complementou o ex-governador.

Getty Images Andrew Cuomo era governador de Nova York, mas renunciou após um escândalo

Cuomo era visto como uma opção moderada e o favorito do establishment, conhecido em todo o país após seu governo durante a pandemia de covid-19.

Já Mamdani é um novo nome da geração Y, bastante desconhecido até recentemente.

Nascido em Uganda, a família dele se mudou para Nova York quando o agora candidato tinha apenas sete anos.

Ele publicou um vídeo de campanha inteiramente em urdu, idioma falado no Sudeste Asiático, e com clipes de filmes indianos misturados. Em outro conteúdo, ele fala em espanhol.

O forte apoio de Mamdani aos palestinos e as críticas a Israel o colocaram em desacordo com a maior parte dos líderes democratas.

Ele viralizou durante a campanha com vídeos nos quais questionava os eleitores de Nova York que votaram em Trump na eleição do ano passado.

Ele perguntou quais questões os levaram a votar no presidente republicano e o que seria necessário para que votassem no Partido Democrata.

A plataforma de Mamdani inclui propostas de ônibus públicos gratuitos, creches universais, congelamento de aluguéis em unidades subsidiadas e supermercados administrados pela cidade — tudo financiado por novos impostos que serão cobrados sobre os mais ricos.

"Esta é uma cidade onde um em cada quatro habitantes vive na pobreza. Uma cidade onde 500 mil crianças vão dormir com fome todas as noites", disse ele à BBC em um evento recente.

"E, em última análise, é uma cidade que corre o risco de perder aquilo que a torna tão especial."

A congressista Alexandria Ocasio Cortez e o senador Bernie Sanders, também socialistas democratas, apoiaram Mamdani durante a campanha.