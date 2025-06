Líder supremo do Irã, Ali Khamenei, diz que 'nada de significativo' aconteceu com instalações nucleares atingidas pelos EUA

Os Estados Unidos atacaram três instalações nucleares no Irã — Fordo, Natanz e Isfahan - (crédito: EPA)

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, fez nesta quinta-feira (26/06) seu primeiro pronunciamento público em vídeo desde os ataques dos EUA ao seu país e o cessar-fogo com Israel.

Chefe de Estado e comandante-chefe das Forças Armadas, incluindo a Guarda Revolucionária Iraniana, Khamenei está escondido em um bunker em algum lugar do país, para se proteger de uma eventual tentativa de assassinato por parte das tropas israelenses.

Em uma mensagem por vídeo transmitida pela TV estatal, ele disse que "nada significativo" ocorreu nas instalações nucleares atacadas pelos EUA no início desta semana, contrariando as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o programa iraniano havia sido completamente destruído.

A versão do presidente americano já havia sido questionada por um relatório preliminar do setor de inteligência do Pentágono que vazou na terça-feira (24/6). Segundo o documento, os ataques dos Estados Unidos não destruíram o programa nuclear iraniano e provavelmente apenas o atrasaram por alguns meses.

Os Estados Unidos atacaram três instalações nucleares no Irã — Fordo, Natanz e Isfahan — com bombas bunker buster, capazes de penetrar 18 metros de concreto ou 61 metros de terra antes de explodir.

A Casa Branca afirmou que a avaliação inicial dos danos está "totalmente errada" e representa "uma tentativa clara de menosprezar" o presidente Trump.

Também em sua mensagem divulgada nesta quinta, o aiatolá Ali Khamenei afirmou que Trump pediu que seu país se "rendesse", mas que seus comentários foram "grandes demais para a boca" do presidente americano.

"Para um grande país e nação como o Irã, a simples menção de rendição é um insulto", disse.

O líder iraniano também ameaçou realizar mais ataques contra bases americanas na região, acrescentando: "Se um ataque ocorrer, o custo para o inimigo e o agressor certamente será alto".

Khamenei acrescentou ainda que seu país demonstrou unidade durante a troca de ataques dos últimos dias, enviando a mensagem de que "nosso povo é uma só voz".

Ele também repetiu os parabéns pelo que descreveu como a "vitória" de seu país sobre Israel.

Anteriormente, em postagens compartilhadas nas redes sociais, o líder supremo afirmou que o Irã havia "dado um tapa na cara dos EUA" em seu ataque a uma base americana no Catar.

'A guerra de 12 dias'

Os enfrentamentos mais recentes entre Israel e Irã começaram em 13 de junho, quando as forças israelenses lançaram um ataque aéreo de proporções inéditas, alvejando instalações nucleares e integrantes do alto escalão militar iraniano.

Segundo o governo do premiê Benjamin Netanyahu, o objetivo da operação era impedir o avanço nuclear iraniano, que Israel vê como uma ameaça à sua existência. O Irã nega essa ideia, afirmando que seu programa nuclear tem fins pacíficos e civis.

Pouco tempo depois do primeiro ataque israelense, Teerã respondeu. A partir daí, o conflito escalou.

Na noite do nono dia de enfrentamentos, décimo no horário de Israel e Irã, os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra, realizando um ataque direto contra instalações nucleares iranianas.

Após uma ação calculada e com aviso prévio do Irã contra uma base americana no Catar, que causou poucos estragos, Donald Trump anunciou um cessar-fogo em 23 de junho.

Segundo ele, Irã e Israel haviam concordado em acabar com a "guerra de 12 dias" em negociações mediadas por Estados Unidos e Catar.

O governo israelense chegou a acusar iranianos de violar a trégua, mas, após alertas de Trump, os dois Estados afirmaram publicamente que o cessar-fogo estava em vigor.

Reuters Traços são vistos no céu depois que as Forças Armadas do Irã disseram que atacaram a base de Al-Udeid, no Catar

Ainda não se sabe ao certo a extensão dos danos causados pelos bombardeios contra o Irã.

Pelo menos três instalações nucleares foram atacadas, entre elas a usina de Fordo, construída a vários metros de profundidade sob uma cordilheira montanhosa. O governo israelense afirma que ela foi deixada inoperante.

Israel também diz ter matado 14 cientistas envolvidos no programa nuclear iraniano e membros do governo.

O Irã, porém, diz ter movido seu estoque de urânio enriquecido antes dos ataques e oficiais do governo falaram em "danos limitados" provocados pelos bombardeios.