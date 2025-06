O resort de praia que é aposta de Kim Jong-un para estimular turismo na Coreia do Norte

A Coreia do Norte está prestes a inaugurar um balneário que o líder do país, Kim Jong-un, espera que impulsione o turismo no reservado regime comunista, segundo a mídia estatal.

O balneário de Wonsan Kalma, na costa leste, será aberto aos turistas nacionais em 1º de julho, seis anos após a data prevista para sua conclusão. Não está claro quando o local vai receber estrangeiros.

Kim cresceu em um ambiente luxuoso em Wonsan, onde muitos membros da elite do país têm propriedades particulares, e ele vem tentando transformar a cidade, que já abrigou um local de testes de mísseis.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês), mídia estatal, afirma que o balneário pode acomodar até 20 mil visitantes, ocupando um trecho de 4 quilômetros de praia, com hotéis, restaurantes, shoppings e um parque aquático — nada disso pode ser verificado.

Alvo de duras sanções durante décadas por seu programa de armas nucleares, a Coreia do Norte está entre as nações mais pobres do mundo. O país destina a maior parte de seus recursos para as Forças Armadas, monumentos e marcos — geralmente em Pyongyang —, que adornam a imagem e o culto à família Kim, que governa o país desde 1948.

Alguns analistas dizem que essa é uma maneira fácil de Pyongyang ganhar dinheiro. Embora seja permitida a entrada de turistas estrangeiros, as excursões tendem a vir principalmente da China e da Rússia, países com os quais Pyongyang mantém há muito tempo relações amistosas.

"Eu esperava que isso sinalizasse uma reabertura mais ampla ao turismo internacional, mas, infelizmente, não parece ser o caso por enquanto", afirma Rowan Beard, cofundador da Young Pioneer Tours, à BBC.

O turismo internacional sofreu um golpe durante a pandemia de covid-19, e o país fechou suas fronteiras no início de 2020. As restrições só foram reduzidas em meados de 2023, e o país recebeu visitantes russos um ano depois.

O país abriu para mais visitantes ocidentais em fevereiro, quando turistas do Reino Unido, França, Alemanha e Austrália atravessaram a fronteira da China. Semanas depois, o turismo foi interrompido abruptamente sem explicar o motivo.

KCNA Kim Jong Un, acompanhado da filha, Kim Ju Ae, e da esposa, Ri Sol Ju, em um parque aquático em Wonsan Kalma

Algumas agências de turismo estão céticas em relação ao apelo de Wonsan para os estrangeiros. É "improvável que seja uma grande atração para a maioria dos turistas ocidentais", diz Beard.

"Locais importantes como Pyongyang, a Zona Desmilitarizada (DMZ, na sigla em inglês) e outros marcos brutalistas ou comunistas vão continuar a ser os principais destaques para os visitantes internacionais quando o turismo mais amplo for retomado."

No entanto, Elliott Davies, diretor da Uri Tours, diz que a Coreia do Norte tem um "apelo de nicho" para viajantes interessados em destinos não convencionais.

"É intrigante vivenciar algo tão familiar quanto um balneário que foi moldado dentro do contexto cultural único da Coreia do Norte."

A KCNA descreveu o desenvolvimento de Wonsan como um "grande e auspicioso evento para todo o país", e chamou o projeto de "prelúdio de uma nova era" no turismo.

A inauguração estava inicialmente programada para outubro de 2019, mas sofreu atrasos na construção antes do início da pandemia.

Kim participou de uma cerimônia em comemoração à conclusão do projeto em 24 de junho, acompanhado da filha, Kim Ju Ae, e da esposa, Ri Sol Ju. Foi a primeira aparição pública de Ri desde um evento no Ano Novo.

O embaixador russo Alexander Matsegora e a equipe da embaixada também compareceram.

Algumas operadoras de turismo esperam que o balneário seja aberto aos turistas russos, que atualmente são os únicos estrangeiros autorizados a entrar em algumas partes do país.

A inauguração do balneário acontece no momento em que a Coreia do Norte e a Rússia fortalecem sua parceria diante das sanções do Ocidente.

A Coreia do Norte enviou tropas para lutar pela Rússia em sua invasão da Ucrânia.

Nesta quinta-feira (26/6), os dois países também reabriram uma rota direta de trem de passageiros entre suas capitais após uma suspensão de cinco anos por causa da pandemia de covid-19.