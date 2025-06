Monte Rinjani: quem é responsável pela segurança dos escaladores?

A família da brasileira Juliana Marins, que caiu e morreu no Monte Rinjani, na Indonésia, acusa as equipes de resgate do país de "negligência grave".

"Se a equipe tivesse conseguido chegar até ela no tempo estimado de 7 horas, Juliana ainda estaria viva. Juliana merecia mais", diz a família no perfil do Instagram @resgatejulianamarins. "Agora buscaremos justiça para ela, porque é isso que ela merece."

Juliana Marins morreu ao sofrer uma queda no monte Rinjani

O corpo de Juliana Marins foi retirado de uma ravina no Monte Rinjani na quarta-feira (25/06).

Uma autópsia realizada em Bali diz que a causa da morte de Juliana foi um trauma contundente, resultando em danos a órgãos internos e hemorragia. O médico legista indonésio estima que a morte de Juliana ocorreu em torno de 20 minutos após ela sofrer os ferimentos.

Mas observa que é difícil determinar a hora exata da morte devido a vários fatores, incluindo a transferência do corpo da ilha de Lombok, onde se localiza o Monte Rinjani, para Bali dentro de um freezer — uma viagem que levou várias horas.

Na Indonésia e no Brasil, surgiram questionamento sobre de quem teria sido a resposbilidade pela segurança de Juliana no vulcão.

A BBC News Indonesia (serviço de notícias da BBC em idioma indonésio) conversou com especialistas no país para entender de quem seriam as responsabilidades.

Quais são as funções e responsabilidades de cada um em relação à segurança dos montanhistas?

Gestão do Parque Nacional do Monte Rinjani

O Parque Nacional do Monte Rinjani é administrado pelo Escritório do Parque Nacional do Monte Rinjani, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente e Florestas da Indonésia.

O órgão emite licenças para montanhistas, escaladores, guias e operadores turísticos.

Para garantir a segurança dos indivíduos, o Parque Nacional também emite procedimentos operacionais padrão para escalada e caminhada em trilhas, que devem ser seguidos por operadores, guias, montanhistas e escaladores.

EPA A equipe conjunta de busca e salvamento realiza resgate do corpo de Juliana Marins no Monte Rinjani.

As normas estabelecem, por exemplo, que os montanhistas devem ser acompanhados por um guia local.

Cada guia pode acompanhar um grupo de escaladores e montanhistas composto por no máximo seis pessoas.

Para Royal Sembahulun, presidente do Fórum de Turismo do Círculo Rinjani, esse número é excessivo. Ele diz que, em um terreno de escalada tão difícil quanto o Monte Rinjani, é preciso da ajuda de outro guia para acompanhar cinco montanhistas. Um guia na frente e outro atrás do grupo.

"Parece que o procedimento operacional padrão precisa ser revisado. O padrão adequado não é uma pessoa acompanhando seis pessoas. Mas sim seis pessoas acompanhadas por dois guias ", disse Royal.

Royal diz que o Parque Nacional é responsável quando há relatos de incidentes — e é o parque quem coordena os esforços de resgate.

Autoridades da Indonésia avaliam revisar os procedimentos após o incidente envolvendo Juliana Marins.

O Ministério das Florestas indonésio declarou: "A investigação se concentrará no aspecto da segurança para os montanhistas, por exemplo, repassando as regras relativas à proporção/comparação do número de guias e carregadores em relação ao número de montanhistas acompanhados."

"Reafirmamos que os escaladores devem atender ao equipamento padrão de escalada (sapatos, roupas, jaquetas, bastões de caminhada , iluminação , etc.)"

O Parque Nacional também tem o direito de impor sanções a operadores turísticos e guias que violarem os procedimentos padrões. Sanções também podem ser aplicadas a montanhistas que violarem as regras.

Operador turístico

O Ministério de Florestas e Meio Ambiente declarou que em 2025 aplicou sanções a 14 operadores de trilhas e prestadores de serviços de operadores de escalada na forma de congelamento de contas por valores variados — de três meses a dois anos — de acordo com o nível de violação.

Operadores de trilha são provedores de serviços de viagens que programam e comercializam esses pacotes turísticos para consumidores ao redor do mundo.

Matthew Williams-Ellis/Education Images/Universal Images Group via Getty Images Um carregador leva os pertences de montanhistas no Monte Rinjani

O site oficial do Parque Nacional do Monte Rinjani afirma que há 190 operadores com licenças de turismo de natureza no Parque Nacional — 179 dos quais são titulares de licenças para o tipo de turismo de montanhismo. A maioria das licenças de turismo de natureza é detida por indivíduos (187 pessoas).

Esses operadores trabalham em estreita colaboração com guias locais no campo.

Mustaal, que é cofundador da operadora turística Lombok Explorer, explica que os operadores não apenas nomeiam guias em campo.

"Nós, como [operadores], também não ousamos entregar nossos hóspedes a guias cuja experiência desconhecemos. E nós mesmos treinamos os guias ", disse ele.

Os montanhistas devem ser acompanhados por guias locais durante a escalada.

Segundo Rahman Mukhlis, presidente da Associação de Guias de Montanha da Indonésia, esse "contrato" entre clientes e operadores é algo que os consumidores devem prestar atenção.

"Normalmente há um contrato, certo? Então, ele compra um pacote de escalada para o Monte Rinjani, por exemplo. O preço é maior conforme as facilidades oferecidas. Por exemplo, há mais guias, as instalações são mais confortáveis, há seguro — isso tudo deve estar no contrato."

Getty Images Vista do Monte Rinjani

Rahman Mukhlis tem uma operadora de turismo em Jacarta. Quando um cliente solicita a escalada do Rinjani, Mukhlis geralmente trabalha com um operador ou guia local, conforme exigido pela administração do Parque Nacional.

Em caso de emergência, as operadoras, diz ele, devem ajudar as famílias a obter seus direitos junto à seguradora.

"A maioria dos prestadores de serviços de turismo oferece serviços de seguro. Por exemplo, se houver um acidente ou algo assim, nós ajudaremos a cuidar disso até que consigamos os serviços do seguro. Essa é a responsabilidade", diz Mukhlis.

Guias

Royal afirma que os guias de campo são os maiores responsáveis ??pela segurança dos escaladores.

Por isso, os guias recebem mais.

"Incidentes podem acontecer com qualquer pessoa. No entanto, se um acidente ocorrer devido à negligência da pessoa que o acompanha em campo, o guia deve ser o principal responsabilizado. Portanto, no gerenciamento de escalada, o guia deve ser capaz de controlar seu grupo para todos que caminhem juntos, de forma que seja mais fácil controlá-los", disse Royal.

O guia em campo também é a pessoa que deve entrar em contato imediatamente com o operador turístico e o Parque Nacional em caso de emergência, disse Mustaal.

O fluxo de comunicação também não deve demorar muito, disse ele. "Acho que a comunicação agora é um pouco mais rápida, principalmente porque já existe sinal (de celular) lá em cima."

Matthew Williams-Ellis/Education Images/Universal Images Group via Getty Images Um guia posa durante uma escalada no Monte Rinjani. Especialistas dizem que, em um terreno de escalada tão acidentado quanto o Monte Rinjani, são necessários dois guias para acompanhar cinco montanhistas. Um guia fica na frente e o outro atrás do grupo.

Rahman Mukhlis afirma que o papel do guia foi muito importante para a segurança no percurso.

"[O plano de deslocamento] é elaborado da forma mais completa possível, de acordo com o terreno da trilha. O guia também é obrigado a explicar a rota de subida, incluindo a localização dos pontos extremos. A partir daí, é preciso se antecipar à passagem por eles."

Segundo Rahman, não é qualquer pessoa que pode ser guia. Os guias devem ter competência para guiar, além de técnicas de escalada, técnicas de caminhada e técnicas de acompanhamento. Cada guia também leva consigo equipamentos de primeiros socorros, comida, bebidas e dispositivos de comunicação.

Como medida preventiva e para melhorar a segurança na subida após o incidente envolvendo Juliana Marins, o Ministério Florestal indonésio anunciou que "realizará treinamento de capacitação para operadores de trilha, guias e carregadores por meio de treinamento de orientação e segurança", em nota.

Alpinistas

Segundo escaladores experientes, o Monte Rinjani apresenta um alto nível de dificuldade para escalar. Alpinistas iniciantes, segundo eles, não estão aptos a escalar esta montanha.

Em uma declaração por escrito à BBC News Indonesia, o Ministério de Florestas e Meio Ambiente disse que está revisando a proibição de escalar o Monte Rinjani para escaladores iniciantes ou pessoas que nunca subiram uma montanha.

Ao longo de 2025, o Parque Nacional do Monte Rinjani impôs sanções a 99 alpinistas. "Eles estão proibidos de escalar o Monte Rinjani por cinco anos", escreveu o Ministério Florestal em um comunicado.

Antes de escalar, de acordo com Rahman Mukhlis, os montanhistas precisam saber os desafios que enfrentarão.

O fornecimento de informações sobre este desafio, disse ele, é feito antes que os possíveis montanhistas decidam subir o Monte Rinjani. Os procedimentos padrão do Parque Nacional do Monte Rinjani também exigem esse processo antes da escalada.

"Do lado dos turistas, eles precisam entender o terreno de risco, preparar os equipamentos e se preparar fisicamente. Isso pode ajudar a antecipar os riscos", diz Rahman Mukhlis.

AFP via Getty Images Vários turistas estrangeiros viajam para escalar o Monte Rinjani por ano

Jago, um guia que atua no Monte Rinjani há quase 10 anos, disse que, com base em sua experiência, nem todos os montanhistas têm a mesma velocidade e não é incomum que alguns participantes fiquem para trás do grupo. É aqui que o papel do " sistema de duplas " é importante para montanhistas e guias.

"O sistema de duplas se aplica a todos. Mesmo que subimos uma montanha sem um guia, apenas em grupo, o sistema de duplas é importante", disse Rahman Mukhlis.

"Isso significa que não deixamos nenhum dos nossos amigos montanhistas sozinho."

Ao longo de sua experiência, continuou Jago, sempre houve alpinistas e trilheiros impacientes que não seguem as instruções do guia.

"Na verdade, antes de partirmos, eles recebem instruções. Mas existem muitos tipos de pessoas. Algumas são realmente obedientes, outras não", disse Jago.

Atualmente, a administração do Parque Nacional Monte Rinjani está revisando planos para implementar um seguro com maior cobertura para acidentes.