Quem é Lauren Sánchez, jornalista cujo casamento luxuoso com Jeff Bezos em Veneza gerou polêmica

Sánchez apresentou o concurso de dança So You Think You Can Dance (Então você acha que sabe dançar, em tradução livre para o português) - (crédito: Getty Images)

É o casamento de que todos estão falando: o bilionário americano da tecnologia Jeff Bezos casou-se com a apresentadora de TV Lauren Sánchez nesta sexta-feira (27/6), e o luxuoso casamento deles em Veneza causou comoção.

Ativistas protestaram contra o evento com cartazes e faixas por toda a cidade com os dizeres "Sem espaço para Bezos".

O evento terá ao todo três dias de duração e só acaba no domingo (29). A lista de convidados inclui dezenas de celebridades, incluindo Kim Kardashian, Oprah Winfrey e Leonardo DiCaprio.

Embora o nome de Bezos seja sinônimo do império de comércio eletrônico da Amazon, de uma empresa de tecnologia espacial e de imensa fortuna, sua futura esposa talvez seja menos conhecida, apesar de não ser estranha aos olhos do público.

Os começos

Sánchez é mexicana-americana. Nasceu no Novo México, em 1969, e foi criada na Califórnia.

Em 2017, a revista The Hollywood Reporter afirmou que ela vinha de uma família de recursos escassos.

"Viemos do nada. Eu costumava dormir no banco de trás do carro da minha avó quando ela ia limpar casas", disse ela.

A jovem tentou se tornar comissária de bordo, mas foi alertada de que estava acima do peso: "Naquela época, eles me pesaram, e eu pesava 55 quilos. Eles me disseram: 'Você tem que pesar 53 quilos'", explicou ela ao jornal The Wall Street Journal.

Então ele decidiu estudar jornalismo na Universidade do Sul da Califórnia, mas abandonou os estudos em 1994 para se dedicar ao jornalismo audiovisual.

Getty Images Lauren Sánchez e Jeff Bezos estão juntos desde 2019

Carreira jornalística

Sánchez trabalhou em várias redações locais antes de se tornar repórter e âncora em veículos como Fox Sports Net, Extra e Good Day LA.

Ela se tornou um nome conhecido na televisão americana no final da década de 1990, recebendo uma indicação ao Emmy por seu programa Going Deep, na Fox Sports Net, e um Emmy em 1999 como âncora do UPN News 13, na KCOP-TV.

Sánchez posteriormente foi âncora do Good Day LA, na KTTV Fox 11, e do News at Ten, na Fox 11. Ela também foi a apresentadora original do programa de competição de dança So You Think You Can Dance (Então você acha que sabe dançar, em tradução livre para o português).

De acordo com o The Times, em 2003, Sánchez apareceu na capa da revista de variedades Open Your Eyes, com a manchete: "A âncora de notícias mais quente da América".

Piloto de helicóptero

Getty Images Sánchez tem dois filhos com seu ex-marido, Patrick Whitesell

Aos 40 anos, Sánchez passou da redação para a cabine de comando após obter sua licença de piloto de helicóptero, inspirada pelo pai, instrutor de voo.

Em 2016, fundou a Black Ops Aviation, tornando-se a primeira mulher a possuir uma produtora de filmes aéreos. A empresa fornece serviços audiovisuais para clientes como Netflix e Amazon, e atuou como consultora em Dunkirk, de Christopher Nolan.

Seu interesse por aviação a levou a integrar a tripulação feminina do foguete New Shepard, da Blue Origin, no início deste ano, ao lado da apresentadora Gayle King e da cantora Katy Perry.

Sánchez disse que a missão espacial suborbital de 10 minutos, financiada pelo projeto aeroespacial de seu noivo, a trouxe de volta com o coração aberto. "Vamos proteger este planeta em que vivemos; é o único que temos", declarou.

Ela também publicou um livro infantil em 2024, A Mosca que Voou para o Espaço, baseado em suas próprias lutas na infância contra a dislexia não diagnosticada.

Getty Images Sánchez com Bezos nesta quinta-feira em Veneza

Vida pessoal

Sanchez tem três filhos: um nascido em 2001, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador da NFL Tony Gonzalez, e dois de seu casamento com o agente de Hollywood Patrick Whitesell.

Acredita-se que Sanchez conheceu Bezos depois que sua empresa, a Black Ops Aviation, foi contratada para filmar para a Blue Origin.

Rumores surgiram de que o casal começou a namorar no início de 2019, e Bezos anunciou seu divórcio de MacKenzie Scott em janeiro daquele ano. Alguns meses depois, Sanchez também entrou com um pedido de divórcio de Whitesell.

Bezos e Sanchez estavam separados de seus parceiros há algum tempo antes do anúncio do divórcio.

No verão de 2023, o casal anunciou o noivado e organizou uma festa repleta de estrelas no iate de Bezos na Costa Amalfitana, na Itália.

Agora, o casal oficializa seu casamento em um evento de três dias em Veneza.

Os protestos

O casal teve que transferir a celebração principal do matrimônio, após terem sido orçados a "fugir" do centro de Veneza por manifestantes.

Os locais da celebração de três dias do casamento nunca foram revelados oficialmente. No entanto, os festejos luxuosos culminariam com um evento neste sábado (28/6) na suntuosa Scuola Grande della Misericordia, um dos edifícios históricos da cidade.

Uma autoridade local confirmou à BBC que, em vez disso, os convidados vão se reunir no Arsenal de Venecia, uma antiga base naval mais distante do centro.

Os ativistas se sentiram triunfantes, mesmo quando um conselheiro municipal classificou seus protestos como "ridículos".

"Estamos muito orgulhosos disso! Não somos ninguém, não temos dinheiro, nada!" afirmou à BBC Tommaso Cacciari, do grupo que se autodenomina No Space for Bezos.

"Somos apenas cidadãos que começaram a se organizar, e conseguimos expulsar da cidade uma das pessoas mais poderosas do mundo."