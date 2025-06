Turista da Malásia cai em mesmo monte em que brasileira morreu na Indonésia

Após a tragédia com a brasileira Juliana Marins — que morreu após cair no Monte Rinjani, na Indonésia —, outro turista sofreu um acidente no parque em Lombok. A informação foi dada pela própria administração do espaço pelas redes sociais.

Se trata de um turista da Malásia, que caiu cerca de 200 metros na sexta-feira (27/6). Segundo a imprensa local, o homem teria quebrado o quadril.

Nas informações do post, o parque informa que o homem foi encaminhado para o hospital e que estava bem. A evacuação do grupo do local teria ocorrido na manhã deste sábado (28).

Ainda no post, o parque completa: "Lembramos a todos os visitantes do Parque Nacional Monte Rinjani para manterem as atividades cuidadosamente. Mantenha-se focado em todos os passos e siga todas as regras".

Tragédia que mobilizou o país

Juliana fazia uma trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia, no sábado, 21, quando caiu na cratera do vulcão. Quando as equipes de socorro chegaram até ela, constataram que já havia morrido.