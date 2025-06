Irã pode começar a enriquecer urânio para bomba em alguns meses, diz chefe da agência nuclear da ONU

Imagens de satélite após o ataque dos EUA mostram grandes crateras visíveis na instalação nuclear de Fordo, no Irã - (crédito: Imagem de satélite (c) 2025 Maxar Technologies via Getty Images)

O Irã tem capacidade para retomar o enriquecimento de urânio – para uma possível bomba – em "questão de meses", afirmou o chefe da agência nuclear da ONU.

Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), afirmou que os ataques dos EUA a três instalações iranianas no último fim de semana causaram danos graves, mas "não totais", contradizendo a afirmação de Donald Trump de que as instalações nucleares iranianas foram "totalmente destruídas".

"Francamente, não se pode afirmar que tudo desapareceu e que não há nada lá", disse Grossi neste sábado (28/6).

Israel atacou instalações nucleares e militares no Irã em 13 de junho, alegando que o Irã estava perto de construir uma arma nuclear.

Posteriormente, os EUA se juntaram aos ataques, lançando bombas sobre três instalações nucleares iranianas: Fordo, Natanz e Isfahan.

Desde então, a verdadeira extensão dos danos permanece incerta.

No sábado, Grossi disse à CBS News, parceira de mídia da BBC nos EUA, que Teerã poderia ter "em questão de meses... algumas cascatas de centrífugas girando e produzindo urânio enriquecido".

Ele acrescentou que o Irã ainda possui "capacidades industriais e tecnológicas... então, se assim o desejarem, poderão começar a fazer isso novamente".

A AIEA não é o primeiro órgão a sugerir que as capacidades nucleares do Irã ainda podem continuar - no início desta semana, uma avaliação preliminar vazada do Pentágono concluiu que os ataques americanos provavelmente apenas atrasaram o programa em meses.

É possível, no entanto, que futuros relatórios de inteligência incluam mais informações mostrando um nível diferente de danos às instalações.

Trump respondeu furiosamente, declarando que as instalações nucleares do Irã foram "completamente destruídas" e acusou a mídia de "uma tentativa de desmerecer um dos ataques militares mais bem-sucedidos da história".

Por enquanto, Irã e Israel concordaram com um cessar-fogo.

Mas Trump disse que consideraria "absolutamente" bombardear o Irã novamente se a inteligência descobrisse que o país poderia enriquecer urânio a níveis preocupantes.

O Irã, por outro lado, enviou mensagens conflitantes sobre a extensão dos danos causados.

Em um discurso na quinta-feira (26/6), o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que os ataques não alcançaram nada de significativo. Seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, no entanto, afirmou que danos "excessivos e graves" foram causados.

O relacionamento já tenso do Irã com a AIEA foi ainda mais desafiado na quarta-feira (25), quando seu Parlamento decidiu suspender a cooperação com a agência de vigilância atômica, acusando a AIEA de se aliar a Israel e aos EUA.

Teerã rejeitou o pedido da AIEA para inspecionar as instalações danificadas e, na sexta-feira (27), Araghchi disse no X que "a insistência de Grossi em visitar os locais bombardeados sob o pretexto de salvaguardas é insignificante e possivelmente até mesmo maliciosa".

Israel e EUA atacaram o Irã depois que a AIEA, no mês passado, concluiu que Teerã violou suas obrigações de não proliferação pela primeira vez em 20 anos.

O Irã insiste que seu programa nuclear é pacífico e para uso exclusivamente civil.

Apesar da recusa iraniana em trabalhar com sua organização, Grossi disse esperar poder negociar com Teerã.

"Preciso conversar com o Irã e analisar isso, porque, no fim das contas, tudo isso, depois dos ataques militares, precisará de uma solução duradoura, que só pode ser diplomática", disse ele.

Segundo um acordo nuclear de 2015 com potências mundiais, o Irã não estava autorizado a enriquecer urânio acima de 3,67% de pureza – o nível exigido para combustível de usinas nucleares comerciais – e não estava autorizado a realizar qualquer enriquecimento em sua usina de Fordo por 15 anos.

No entanto, Trump abandonou o acordo durante seu primeiro mandato em 2018, alegando que ele fazia muito pouco para impedir o desenvolvimento de uma bomba, e restabeleceu as sanções americanas.

O Irã retaliou violando cada vez mais as restrições – particularmente aquelas relacionadas ao enriquecimento. O país retomou o enriquecimento em Fordo em 2021 e acumulou urânio enriquecido a 60% suficiente para potencialmente fabricar nove bombas nucleares, de acordo com a AIEA.