O que difere Zohran Mamdani, o millennial de esquerda e candidato democrata a prefeito de NY, dos políticos tradicionais?

Zohran Mamdani decidiu, em sua busca para se tornar prefeito da cidade de Nova York, que percorreria toda a extensão de Manhattan – começando às 19h de uma sexta-feira à noite no início de junho.

Quando terminou, eram 2h30.

Um vídeo do feito nas redes sociais captura nova-iorquinos quadro a quadro fazendo sinal de positivo e o abraçando. Vários aplaudem o "próximo prefeito". Ele está fazendo isso, diz aos seguidores, porque os nova-iorquinos merecem um prefeito que possam ver, ouvir e até gritar.

Basta uma rápida olhada nas redes sociais de Mamdani, de 33 anos, para entender o quão diferente seu estilo é do de um político tradicional, rejeitando frases de efeito típicas em favor de uma atmosfera mais improvisada. Depois de vencer as primárias democratas de Nova York, essa estratégia está sendo elogiada por sua capacidade de atrair uma grande coalizão.

Este é um sinal de alerta para o Partido Democrata, disse o pesquisador Frank Luntz. O grande perdedor da noite não foi seu principal oponente, o ex-governador Andrew Cuomo, disse ele, mas o líder da minoria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, que representa o establishment do Partido Democrata.

Democratas de base estão exigindo "uma abordagem mais ideológica e de confronto para a política e as políticas públicas" na época do presidente dos EUA, Donald Trump, disse Luntz.

Antes da vitória, Cuomo e vários democratas zombaram da plataforma de Mamdani – incluindo tarifa zero no transporte público e supermercados administrados pela cidade – como irrealista. Milhões foram gastos para atacá-lo.

Mas o deputado estadual millennial de esquerda, que representa o bairro diverso de Astoria, no Queens, claramente se conectou com os eleitores da era das mídias sociais que anseiam por sua marca de autenticidade e acessibilidade.

Harris Krizmanich, 30, assistiu ao vídeo da jornada por Manhattan três vezes. Ele começou a acompanhar o deputado estadual e socialista democrata em janeiro, quando Mamdani estava com 1% nas pesquisas. Krizmanich começou então a fazer campanha para para Mamdani.

"Fiquei impressionado com suas habilidades pessoais, com a maneira como ele fala com as pessoas, como ele consegue se relacionar com a pessoa comum e como ele humaniza os eleitores que se sentiam muito frustrados com o rumo das coisas", disse Krizmanich à BBC. "Foi realmente inspirador."

Reuters Pesquisas indicaram que Mamdani despertou o interesse e a admiração da Geração Z e de eleitores insatisfeitos

Encontrar os eleitores onde eles estão

Sem o reconhecimento do nome de Cuomo ou de doadores ricos, Mamdani dependia de sua apresentação aos eleitores, inundando as redes sociais com conteúdo positivo, até mesmo humorístico, que destacava sua personalidade e suas posições.

Pesquisas indicaram que ele despertou o interesse e a admiração da Geração Z e de eleitores insatisfeitos, que, em última análise, contribuíram para seu impressionante desempenho nas bases.

Quase 50 mil voluntários ajudaram a bater de porta em porta, e pequenos doadores o ajudaram a quebrar recordes de arrecadação de fundos na corrida. Ele também usou cenários tradicionais a seu favor: o clipe viral de Mamdani atacando o histórico e os escândalos de Cuomo em um dos debates democratas foi visto mais de 10 milhões de vezes no X e mais de um milhão no TikTok.

Sua identidade como imigrante, sem remorso por suas crenças e fé como muçulmano, foi revigorante para aqueles que viram nele suas próprias experiências. O atual prefeito de Nova York, Eric Adams — longe de ser o maior fã de Mamdani — disse no início de junho: "Não concordo com a posição dele em muitas coisas, mas respeito o fato de ele ser fiel a si mesmo."

Após a vitória de Mamdani, no entanto, talvez pressentindo uma ameaça maior, Adams — que concorre à prefeitura como independente em novembro — o chamou de "vendedor de óleo de cobra", uma expressão em inglês para definir um charlatão.

Mamdani está focado em questões de custo de vida. Ele disse que suas conversas com os eleitores frequentemente se resumiam a discussões sensatas sobre como levar uma vida digna e como o governo municipal pode ajudar a garantir isso.

Mas os resultados também mostram o apelo de Mamdani em todos os níveis de renda — ele teve a pior pontuação entre os moradores de baixa renda, com 38%, contra 49% de Cuomo.

Em um evento recente, Mamdani disse à BBC que "há muito desespero e decepção compreensíveis com os chamados líderes dentro do nosso próprio partido que se mostraram incapazes ou relutantes em lutar contra Donald Trump". Ele incluiu Andrew Cuomo e Eric Adams nessa lista.

"Precisamos de um prefeito que consiga encarar o autoritarismo e não que o veja como um reflexo de si mesmo."

Uma lição para os democratas em dificuldades?

Após a vitória de Trump, muitos democratas de esquerda argumentaram que a lição da derrota de novembro não foi que os americanos se moveram mais para a direita, mas que eles querem uma nova abordagem para a política.

Stephanie Taylor, do Comitê de Campanha para a Mudança Progressista, disse à BBC que espera que isso seja finalmente um sinal de alerta de que a base democrata está completamente farta.

"Vimos um establishment do Partido Democrata que trabalhou ativamente para minar e derrotar alguns dos nossos melhores, mais brilhantes e mais carismáticos por razões ideológicas, porque eles não gostavam de suas posições anticorporativa, antiguerra ou anticorrupção", disse ela.

"Os eleitores querem acreditar que você vai lutar por eles."

Mamdani ainda precisa vencer as eleições gerais em novembro - e se ele vencer, a pressão será para provar que ele pode realmente cumprir suas grandes promessas, apesar da experiência limitada em governo.