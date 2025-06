Ao menos duas pessoas são mortas a tiros em Idaho, nos EUA, enquanto combatiam um incêndio florestal

Fumaça do incêndio na área de Canfield Mountain, nos arredores de Coeur d'Alene, Idaho - (crédito: Reuters)

Duas pessoas foram mortas a tiros neste domingo (29/6) no Estado de Idaho, no oeste dos EUA, enquanto combatiam um incêndio florestal, informaram autoridades.

O xerife do Condado de Kootenai, Robert Norris, informou que pelo menos uma pessoa estava atirando contra policiais com rifles de alta potência na cidade de Coeur d'Alene.

"Não sabemos se há um, dois, três ou quatro" atiradores, disse o xerife Norris, acrescentando que os policiais relataram tiros vindos de várias direções. Os moradores foram orientados a evitar o local.

O vice-diretor do FBI, Dan Bongino, afirmou que os agentes estavam respondendo para "fornecer apoio tático e operacional". O governador Brad Little publicou no X que "vários bombeiros heroicos" foram atacados.

"Este é um ataque direto e hediondo aos nossos bravos bombeiros", disse o governador. "Peço a todos os moradores de Idaho que orem por eles e suas famílias enquanto aguardamos para saber mais."

Ele acrescentou: "Como esta situação ainda está em desenvolvimento, por favor, mantenham-se afastados da área para permitir que as autoridades policiais e os bombeiros façam seu trabalho."

O xerife Norris disse em uma entrevista coletiva que "não sabemos se há um, dois, três ou quatro" atiradores no local, a cerca de 6,5 km ao norte do centro de Coeur d'Alene.

"Não sabemos quantos suspeitos estão lá em cima, e não sabemos quantas vítimas há", acrescentou.

Ele disse que havia outras pessoas na Montanha Canfield, incluindo praticantes de trilhas, então "seria seguro presumir" que outras pessoas ainda estejam lá.

O xerife Norris disse que o chamado sobre o incêndio florestal foi feito por volta das 13h22, horário local (16h22 em Brasília), no domingo. Ele disse que, às 14h, os bombeiros relataram tiros.

Norris afirmou também que o suspeito ou suspeitos não demonstraram "nenhum sinal de querer se render". A repórteres, ele disse esperar que as autoridades policiais pudessem "neutralizar" os agressores.

O Escritório de Gerenciamento de Emergências do Condado de Kootenai enviou um alerta pedindo à população que evitasse a área ao redor da Trilha da Montanha Canfield e da Estrada Nettleton Gulch.