Premier da Hungria diz que Marcha do Orgulho LGBT de Budapeste foi uma 'vergonha'

Participantes protestam contra o primeiro-ministro Viktor Orbán durante a Parada do Orgulho Gay de Budapeste, em 28 de junho de 2025, em Budapeste, apesar da proibição governamental do evento. O primeiro-ministro húngaro anunciou que a polícia não "interromperá" a Parada do Orgulho Gay de Budapeste no sábado, apesar da proibição, mas alertou os participantes e organizadores sobre as consequências legais. Sua coalizão governista alterou leis e a constituição no início deste ano para proibir a celebração anual, dando continuidade à sua repressão aos direitos LGBTQIA+, amplamente condenada e que já dura anos, em nome da "proteção à criança".(Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) - (crédito: Attila KISBENEDEK / AFP)