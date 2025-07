Israel concordou com cessar-fogo de 60 dias em Gaza, diz Trump - (crédito: BBC Geral)

Israel concordou com as "condições necessárias" para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (1/7).

Durante a trégua, "trabalharemos com todas as partes para encerrar a guerra", disse Trump em uma publicação na rede social Truth Social, sem detalhar quais são as condições estabelecidas.

"Os catarianos e egípcios, que trabalharam arduamente para ajudar a trazer a paz, apresentarão a proposta final. Espero... que o Hamas aceite este acordo, porque a coisa não vai melhorar — SÓ VAI PIOR", escreveu Trump.

Israel lançou uma campanha militar em Gaza após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas.

Pelo menos 56.647 pessoas foram mortas em Gaza desde então, de acordo com o Ministério da Saúde do território, administrado pelo Hamas.

Ainda não está claro quais seriam as condições para o cessar-fogo e se o Hamas as aceitariam.

O anúncio de Trump ocorre antes de uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, agendada para a próxima semana, na qual o presidente dos EUA afirmou que seria "muito firme".

Trump disse na terça-feira que acreditava que Netanyahu queria encerrar as hostilidades em Gaza.

"Ele quer. Posso dizer que ele quer. Acho que chegaremos a um acordo na próxima semana", acrescentou Trump.

O acordo ocorre logo após Israel ter ordenado evacuações no norte de Gaza antes de ampliar a ação militar na região.

Em março, um acordo de cessar-fogo anterior fracassou quando Israel lançou novos ataques contra Gaza.

O exército israelense descreveu a ação como "ataques preventivos... baseados na prontidão do Hamas em executar ataques terroristas, aumentar a força e se rearmar".

O acordo de cessar-fogo anterior entre Israel e o Hamas – iniciado em 19 de janeiro – foi estabelecido em três etapas, mas não passou da primeira.

A segunda etapa incluiu o estabelecimento de um cessar-fogo permanente, a devolução dos reféns restantes em Gaza em troca dos palestinos presos em Israel e a retirada completa das forças israelenses de Gaza.