A carreira e os números de Diogo Jota, atacante do Liverpool e de Portugal que morreu em acidente de carro

Diogo Joga com troféu da Premier League da temporada passada - (crédito: Getty Images)

O jogador de futebol Diogo Jota morreu em um acidente de carro na Espanha nesta quinta-feira (3/7). O veículo em que ele estava, uma Lamborghini, saiu da estrada após um pneu ter estourado durante uma ultrapassagem, segundo a polícia local.

O irmão de Jota, o jogador de futebol André Silva, estava no carro e também morreu no acidente.

Jota, de 28 anos, jogava por Portugal e foi um destaques do elenco do Liverpool, time que conquistou a Premier League, o principal campeonato de futebol da Inglaterra.

Já André Silva atuava como meiocampista do Penafiel FC, clube que atualmente disputa a segunda divisão do futebol português.

Carreira vencedora

Jota iniciou a carreira profissional no Paços de Ferreira antes de assinar com o Atlético de Madrid em 2016 (onde nunca chegou a jogar) e passou a temporada 2016-17 emprestado ao Porto, onde o seu irmão jogou nas categorias de base.

No entanto, foi a sua transferência para o Wolverhampton Wanderers em 2017, na segunda divisão inglesa, com apenas 21 anos, que o viu despontar como jogador de futebol.

Em três temporadas, marcou 44 gols, ajudando o Wolves a chegar à primeira divisão e atraindo a atenção de um gigante do futebol britânico: o Liverpool FC.

Em 2020, foi contratado por uma quantia próxima de US$ 50 milhões.

Nas suas cinco temporadas com o clube inglês, Jota tornou-se presença constante nas maiores conquistas do clube nos últimos anos: dois títulos do Campeonato Inglês, a Premier League, em 2022 e 2025, e a final da Liga dos Campeões de 2022, perdida para o Real Madrid.

Durante esses anos no Liverpool, Jota marcou 56 gols e deu 19 assistências. Por Portugal, Jota marcou 14 gols em 49 partidas.

Além de suas atuações excepcionais em nível de clube, ele também foi fundamental para as conquistas da seleção de Portugal nas últimas temporadas.

Jota estreou pela seleção em março de 2019, nas eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Embora não tenha podido participar da Copa do Mundo de 2022 no Catar devido a uma lesão, seus gols e assistências levaram Portugal ao título da Liga das Nações da UEFA em junho.

O Liverpool FC emitiu um comunicado afirmando estar "arrasado" com a notícia e pediu privacidade para sua família e funcionários do clube enquanto lidam com a morte de Jota.

O Wolverhampton Wanderers publicou em sua conta no X: "Estamos com o coração partido. Diogo era adorado por nossos torcedores, amado por seus companheiros de equipe e apreciado por todos que trabalharam com ele durante sua passagem pelo Wolves."

O capitão da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, também expressou sua tristeza pela morte de seu companheiro de equipe.

"Não faz sentido. Estávamos juntos na seleção e você tinha acabado de se casar. À sua família, à sua esposa e aos seus filhos, envio minhas condolências e desejo toda a força do mundo. Sei que vocês estarão sempre com eles. Descansem em paz, Diogo e André. Sentiremos muito a sua falta."