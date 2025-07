Mundo

Calor no Mundial de Clubes: 'Fifa deveria marcar final da Copa do Mundo às 9h da manhã' As condições climáticas extremas verificadas durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos deveriam fazer a Fifa estudar a possibilidade de marcar a final da Copa do Mundo masculina do ano que vem para as 9 horas da manhã, segundo especialista entrevistado pela BBC.