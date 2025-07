Enchentes no Texas deixam 13 mortos e 20 crianças desaparecidas; o que se sabe

Operação de busca foram realizadas nas zonas de enchente, com helicópteros, nove equipes de resgate e pessoal em terra - (crédito: Eric Vryn/Getty Image)

Autoridades informaram que 13 pessoas morreram em Kerr, no estado do Texas, Estados Unidos, em meio a um período de clima severo e inundações nesta sexta-feira (4/7).

Outras pessoas continuam desaparecidas, incluindo um grupo de ao menos 20 crianças que estavam em um acampamento de verão.

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, disse em uma coletiva de imprensa que o desaparecimento não significa que as crianças "foram perdidas". "Elas podem estar fora de comunicação", afirmou.

Ele leu um comunicado do acampamento feminino Camp Mystic, que recebia cerca de 700 crianças, informando que houve um nível "catastrófico" de inundação.

O rio Guadalupe subiu 8 metros em apenas 45 minutos, segundo autoridades, destruindo propriedades e causando um rastro de destruição.

As enchentes repentinas levaram à declaração de estado de emergência nas regiões de Hill Country e Concho Valley.

Muitas estradas na região central do Texas estão intransitáveis, atrasando o encontro das crianças que estavam no acampamento com seus pais.

O vice-governador afirmou que uma grande operação de busca está em andamento nas zonas de enchente, com helicópteros, nove equipes de resgate e pessoal em terra. As buscas devem continuar durante a noite.

A Casa Branca entrou em contato com o estado para oferecer assistência.

Em uma publicação nas redes sociais nesta noite, uma porta-voz da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que ativou a Guarda Costeira dos EUA e recursos da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, da sigla em inglês) "para ajudar a levar essas meninas para um local seguro".

"Orem pelo Texas e por essas lindas meninas", escreveu Tricia McLaughlin sobre as 20 meninas desaparecidas após a enchente.

O governador Greg Abbott afirmou que o Texas está fornecendo "todos os recursos necessários para Kerrville, Ingram, Hunt e toda a região de Hill Country que está lidando com essas enchentes devastadoras".

Eric Vryn/Getty Image Operação de busca foram realizadas nas zonas de enchente, com helicópteros, nove equipes de resgate e pessoal em terra

Eric Vryn/Getty Image Celebrações do 4 de Julho, dia da Independência nos Estados Unidos, foram canceladas devido às inundações em parte do estado

Muitos americanos celebram a data com shows de fogos de artifício e churrascos.

Kerr, epicentro das enchentes catastróficas, está no coração da região de Hill Country, um ponto turístico popular por suas colinas onduladas, inúmeros rios e lagos, e uma abundância de vinícolas. É um destino de escapada para muitos texanos que querem fugir da cidade e aproveitar a natureza.

Angelica Casas, jornalista da BBC News em San Antonio, a apenas duas horas do condado de Kerr, afirma que a enchente repentina "pegou todos de surpresa".

"Embora enchentes sejam comuns nessa área, especialmente ao longo do rio Guadalupe, a quantidade impressionante de chuva em tão pouco tempo é algo que a região não via há décadas", descreve.

"Pegou todos de surpresa e se tornou o pior cenário possível para os campistas que estavam próximos ao rio Guadalupe, celebrando provavelmente o feriado de 4 de Julho."

Moradores foram alertados a seguir avisos locais e não correr riscos.

O Departamento de Agricultura do Texas alertou os moradores a seguirem os avisos de emergência locais e a não tentarem dirigir por estradas alagadas.