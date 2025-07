Trump usa expressão que gera críticas de grupos judaicos

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem sido criticado por grupos judaicos após usar um termo antissemita em um comício.

Trump descreveu alguns banqueiros como "Shylocks" no evento em Iowa. Shylock é o nome de um personagem, um agiota ganancioso, de origem judaica, na peça de Shakespeare O Mercador de Veneza.

A Liga Antidifamação dos EUA (ADL), uma organização judaica de monitoramento antidiscriminação, disse que o uso do insulto pelo presidente foi "muito problemático".

O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, usou a palavra Shylock quando era vice-presidente, mais tarde reconhecendo que era inapropriado.

No comício de quinta-feira em Des Moines, Trump estava celebrando a aprovação de sua proposta de orçamento pelo Congresso esta semana.

"Pense nisso: sem imposto sobre a morte", disse ele. "Sem imposto sobre herança. Sem ir aos bancos e pegar empréstimos de, em alguns casos, um bom banqueiro – e em alguns casos, Shylocks e pessoas ruins."

Quando o presidente republicano retornou no Air Force One para Washington DC após o comício, ele foi questionado por repórteres sobre seu uso do termo. Ele disse que não sabia que era visto como antissemita.

"Não, nunca ouvi dessa forma", disse o presidente. "Para mim, Shylock é alguém que, digamos, um agiota que cobra altas taxas de juros.

"Nunca ouvi dessa forma. Você vê de forma diferente de mim. Nunca ouvi isso."

O deputado Daniel Goldman, democrata de Nova York, chamou as observações de Trump de "antissemitismo flagrante e vil", e disse que "Trump sabe exatamente o que está fazendo".

A ADL disse em uma publicação no X: "O termo 'Shylock' evoca um estereótipo antissemita de séculos sobre judeus e ganância que é extremamente ofensivo e perigoso.

"O uso do termo pelo presidente Trump é muito problemático e irresponsável."

Getty Images Joe Biden, quando era presidente, usou o termo "Shylock" em 2014

Amy Spitalnick, chefe do Conselho Judaico para Assuntos Públicos, disse no X que a observação era "profundamente perigosa".

"Shylock é um dos estereótipos antissemitas mais quintessenciais", disse ela. "Isso não é um acidente.

"Isso segue anos em que Trump normalizou tropos e teorias da conspiração antissemitas."

Os aliados de Trump já descartaram qualquer sugestão de que ele seja antissemita, apontando seu firme apoio a Israel e o fato de que seus assessores próximos, incluindo Stephen Miller e Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, são judeus.

A administração do presidente lançou uma campanha para combater o que classificam de antissemitismo em universidades, retendo financiamento federal de algumas instituições, como Harvard, e tomando medidas para deportar ativistas pró-palestinos que estão nos EUA com vistos de estudante.

O então vice-presidente Biden, democrata, usou o termo Shylock em 2014 ao discursar para um grupo jurídico.

"As pessoas vinham até ele e falavam sobre o que estava acontecendo com elas em casa em termos de execuções hipotecárias", disse ele, referindo-se às experiências de seu filho servindo no Iraque, "em termos de empréstimos ruins que estavam sendo – quero dizer, esses Shylocks que se aproveitaram dessas mulheres e homens enquanto estavam no exterior."

Após a repercussão, Biden disse que "foi uma escolha ruim de palavras".