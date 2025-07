A busca desesperada por meninas de acampamento levadas por enchentes que mataram ao menos 51 pessoas no Texas

Operação de busca foram realizadas nas zonas de enchente, com helicópteros, nove equipes de resgate e pessoal em terra - (crédito: Eric Vryn/Getty Image)

Pelo menos 51 pessoas, incluindo 15 crianças, morreram em uma inundação repentina que varreu o condado de Kerr, no Texas, nos Estados Unidos, em meio a condições climáticas extremas e inundações nesta sexta-feira (4/7).

As autoridades dizem que 27 meninas ainda estão desaparecidas depois que as enchentes devastaram um acampamento de verão cristão localizado às margens do rio Guadalupe.

Entre as vítimas estava Jane Ragsdale, que era a diretora e coproprietária do acampamento para meninas, o Heart O'Hills, de acordo com comunicado oficial.

"Estamos de luto pela perda de uma mulher que influenciou inúmeras vidas e era a definição de forte e poderosa", diz o texto.

Outros nomes não foram divulgados para proteger as famílias.

Vários locais do acampamento permanecem isolados devido aos danos nas estradas, mas as autoridades estão levando alimentos, água e recursos para eles.

As equipes de resgate ainda procuram, neste sábado, por crianças que estavam entre as 750 meninas que frequentavam o acampamento nos arredores da cidade de Kerrville, 104 km a noroeste de San Antonio.

Um estado de emergência foi declarado em vários condados onde as estradas foram destruídas e as linhas telefônicas caíram.

Kerrville emitiu um novo alerta de inundação, informando que a ameaça de chuvas fortes e inundações continua em partes do condado.

Ainda pode chover entre 50 e 100 milímetros em algumas áreas, com possibilidade de acumulados isolados chegando a 250 milímetros, segundo a Prefeitura de Kerrville, que compartilhou o alerta do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou a tragédia de "chocante" e "terrível", enquanto a Casa Branca prometia assistência adicional.

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, disse em uma coletiva de imprensa que o desaparecimento das crianças não significa que elas "foram perdidas". "Elas podem estar fora de comunicação", afirmou.

O rio Guadalupe subiu 8 metros em apenas 45 minutos, segundo autoridades, destruindo propriedades e causando um rastro de destruição.

As enchentes repentinas levaram à declaração de estado de emergência nas regiões de Hill Country e Concho Valley.

Muitas estradas na região central do Texas estão intransitáveis, atrasando o encontro das crianças que estavam no acampamento com seus pais.

Danos à infraestrutura de telecomunicações também dificultam o contato com muitas pessoas na região.

O vice-governador afirmou que uma grande operação de busca está em andamento nas zonas de enchente.

Cinco helicópteros, acompanhados por nadadores de resgate, foram mobilizados, além de "veículos militares táticos de alto perfil" para transportar os evacuados de áreas alagadas para abrigos.

Até o momento, 237 pessoas foram resgatadas. Na manhã deste sábado o Departamento de Polícia da Cidade de Kerrville diz que suas equipes trabalharam durante toda a noite e promete continuar "até encontrarmos todos os nossos cidadãos".

Em uma atualização publicada no Facebook, o departamento de polícia diz: "Centenas de socorristas estão aqui com recursos de todo o estado para nos ajudar. Nossos pensamentos permanecem com aqueles que não foram encontrados e seus entes queridos. Eles são nosso foco e continuarão sendo. Publicaremos atualizações significativas ao longo do dia. Por favor, evite espalhar informações infundadas e continue a seguir fontes de notícias confiáveis para obter informações precisas."

Em uma publicação nas redes sociais nesta noite, uma porta-voz da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que ativou a Guarda Costeira dos EUA e recursos da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, da sigla em inglês) "para ajudar a levar essas meninas para um local seguro".

"Orem pelo Texas e por essas lindas meninas", escreveu Tricia McLaughlin sobre as meninas desaparecidas após a enchente.

O governador Greg Abbott afirmou que o Texas está fornecendo "todos os recursos necessários para Kerrville, Ingram, Hunt e toda a região de Hill Country que está lidando com essas enchentes devastadoras".

Em coletiva na noite desta sexta, Abbott assinou uma declaração de emergência — que, segundo ele, permitirá às autoridades fornecer aos socorristas todos os recursos necessários para buscar os desaparecidos.

Ele disse que o estado precisa de uma "resposta robusta" para o que classificou como "uma catástrofe devastadora".

Eric Vryn/Getty Image Operação de busca foram realizadas nas zonas de enchente, com helicópteros, nove equipes de resgate e pessoal em terra

Eric Vryn/Getty Image Celebrações do 4 de Julho, dia da Independência nos Estados Unidos, foram canceladas devido às inundações em parte do estado

Celebrações do 4 de Julho, dia da Independência nos Estados Unidos, foram canceladas devido às inundações em parte do estado.

Muitos americanos celebram a data com shows de fogos de artifício e churrascos.

Kerr, epicentro das enchentes catastróficas, está no coração da região de Hill Country, um ponto turístico popular por suas colinas onduladas, inúmeros rios e lagos, e uma abundância de vinícolas. É um destino de escapada para muitos texanos que querem fugir da cidade e aproveitar a natureza.

Angelica Casas, jornalista da BBC News em San Antonio, a apenas duas horas do condado de Kerr, afirma que a enchente repentina "pegou todos de surpresa".

"Embora enchentes sejam comuns nessa área, especialmente ao longo do rio Guadalupe, a quantidade impressionante de chuva em tão pouco tempo é algo que a região não via há décadas", descreve.

"Pegou todos de surpresa e se tornou o pior cenário possível para os campistas que estavam próximos ao rio Guadalupe, celebrando provavelmente o feriado de 4 de Julho."

Moradores foram alertados a seguir avisos locais e não correr riscos.

O Departamento de Agricultura do Texas alertou os moradores a seguirem os avisos de emergência locais e a não tentarem dirigir por estradas alagadas.