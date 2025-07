A incrível descoberta de arqueólogos peruanos de cidade que conectava o Pacífico com os Andes e a Amazônia

Vista aérea do sítio arqueológico de Peñico, no Peru, uma antiga cidade fundada há 3,5 mil anos - (crédito: Reuters)

Arqueólogos peruanos anunciaram a descoberta de uma cidade antiga na província de Barranca, no norte do Peru.

Acredita-se que esta cidade de 3,5 mil anos, chamada Peñico, tenha sido um importante centro comercial que conectava as primeiras comunidades da costa do Pacífico com as da Cordilheira dos Andes e da Bacia Amazônica.

Localizada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Lima, ela se encontra a cerca de 600 metros acima do nível do mar. E acredita-se que tenha sido fundada entre 1800 e 1500 a.C., aproximadamente na mesma época em que as primeiras civilizações prosperaram no Oriente Próximo e na Ásia.

Os pesquisadores afirmam que a descoberta lança luz sobre o que aconteceu com a civilização de Caral, a mais antiga das Américas.

Peñico será aberta ao público em 12 de julho.

Reuters Vista aérea do sítio arqueológico de Peñico, no Peru, uma antiga cidade fundada há 3,5 mil anos

As imagens de drones divulgadas por pesquisadores mostram uma estrutura circular localizada no centro da cidade, em uma encosta, cercada por restos de construções de pedra e barro.

Oito anos de pesquisa no sítio arqueológico revelaram 18 estruturas, incluindo templos cerimoniais e complexos residenciais.

Nas construções, os pesquisadores encontraram objetos cerimoniais e esculturas de argila de figuras humanas e animais, além de colares de contas e conchas.

Entre as descobertas, destaca-se uma estrutura com desenhos expressivos de pututus (instrumentos musicais de sopro feitos de conchas) retratados nas paredes de um salão quadrangular.

Segundo os especialistas, estes desenhos poderiam identificar este edifício como um espaço importante de atividade administrativa e ideológica, informou a agência de notícias EFE.

Peñico está localizada perto do assentamento de Caral, onde há as ruínas da civilização mais antiga conhecida das Américas, de 5 mil anos (por volta de 3.000 a.C.), no vale peruano de Supe.

Caral conta com 32 monumentos, incluindo grandes estruturas piramidais, uma irrigação agrícola sofisticada e assentamentos urbanos. Acredita-se que tenha se desenvolvido isoladamente de civilizações primitivas similares na Índia, no Egito, na Suméria (atual Iraque) e na China.

A arqueóloga Ruth Shady, que liderou a pesquisa recente sobre Peñico e a escavação de Caral na década de 1990, disse que a descoberta foi importante para entender o que aconteceu com a civilização de Caral após ter sido dizimada pelas mudanças climáticas.

A comunidade de Peñico estava "situada em um local estratégico para o comércio, para o intercâmbio com sociedades do litoral, da serra e da selva", explicou Shady à agência de notícias Reuters.

De acordo com o arqueólogo Marco Machacuay, pesquisador do Ministério da Cultura do Peru, a importância de Peñico reside no fato de ser a continuação da sociedade de Caral, afirmou ele durante entrevista coletiva de imprensa para revelar as descobertas.

O Peru abriga muitas das descobertas arqueológicas mais importantes das Américas, como a cidadela inca de Machu Picchu, nos Andes, e as misteriosas Linhas de Nazca, esculpidas no deserto da costa central.

*Com informações de Jessica Rawnsley