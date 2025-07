Quem são as vítimas das enchentes devastadoras no Texas

Participantes e funcionários de acampamentos de verão estão entre as vítimas das enchentes no Texas — junto a professores, um treinador de futebol e um pai "herói" que quebrou uma janela para salvar sua família em meio à inundação.

Mais de 90 mortes já foram confirmadas, a maioria delas no condado de Kerr. Só no acampamento Camp Mystic foram ao menos 27 meninas e funcionárias.

O Camp Mystic é um acampamento de verão exclusivo para meninas, com quase cem anos de existência, localizado às margens do Rio Guadalupe, próximo à comunidade de Hunt.

Administrado por gerações da mesma família desde 1930, o site do acampamento descreve o local como um um espaço onde meninas podem crescer "espiritualmente" em uma atmosfera cristã "saudável" para "desenvolver qualidades pessoais excepcionais e autoestima".

Muitas das vítimas já foram identificadas pela mídia dos Estados Unidos por meio de familiares. Aqui está o que se sabe até agora sobre as vítimas, muitas delas crianças.

Renee Smajstrla

Renee Smajstrla, de 8 anos, estava no Camp Mystic quando as águas da enchente atingiram o local, segundo relatos do seu tio em uma publicação no Facebook.

"Renee foi encontrada e, embora não seja o desfecho pelo qual oramos, o alcance das redes sociais provavelmente ajudou os socorristas a identificá-la rapidamente", escreveu Shawn Salta.

"Somos muito gratos que ela estava com suas amigas e teve tempo de viver momentos com elas, como mostra essa foto de ontem", ele escreveu.

"Ela viverá para sempre sua melhor vida no Camp Mystic."

Lila Bonner

Lila Bonner, 9 anos, era de Dallas e foi encontrada morta perto do Camp Mystic após as enchentes, de acordo com a NBC News.

"Em meio a uma dor inimaginável, pedimos privacidade e não conseguimos confirmar nenhum detalhe neste momento", disse a família de Lila à emissora.

"Sofremos junto com todos que a amavam e estamos em oração constante."

Eloise Peck

Eloise Peck, 8 anos, também teve a morte confirmada após a enchente no Camp Mystic, de acordo com a CBC News Texas. A mídia americana informou que ela e Lila Bonner eram melhores amigas.

Um aviso colocado do lado de fora da casa de Eloise Peck diz que "ela perdeu a vida na trágica enchente" e pede privacidade para a família.

Sarah Marsh

Camp Mystic Sarah Marsh esava no Camp Mystic, um acampamento exclusivo para meninas, quando a enchente atingiu o local

Sarah Marsh, aluna da escola de ensino fundamental Cherokee Bend, no Alabama, entraria na terceira série em agosto.

Assim como as outras meninas, ela também participava do Camp Mystic. Sua avó, Debbie Ford Marsh, fez uma postagem online dizendo que a neta estava entre as crianças que morreram.

"Nos sentiremos sempre abençoados por termos tido essa linda e vibrante luz em nossas vidas. Ela viverá para sempre em nossos corações", escreveu.

Em um post no Facebook, a senadora do Alabama Katie Britt disse estar "com o coração partido pela perda de Sarah Marsh" e que estava "orando pela família durante esse período inimaginável".

Janie Hunt

Janie Hunt, 9 anos, era de Dallas, e também morreu nas enchentes no mesmo acampamento.

Sua avó, Margaret Hunt, disse ao jornal The New York Times que ela estava no Camp Mystic com mais seis primas, que estão em segurança.

Margaret contou que os pais de Janie tiveram que ir até uma funerária para identificar o corpo da filha.

Janie era bisneta do magnata do petróleo William Herbert Hunt.

Hanna e Rebecca Lawrence

As gêmeas Hanna e Rebecca Lawrence, de 8 anos, também estavam no Camp Mystic, de acordo com informações do avô, David Lawrence Jr, ao jornal Miami Herald.

"Tem sido algo inimaginável para todos nós", disse o avô em uma declaração enviada ao jornal. "Hanna e Rebecca trouxeram tanta alegria para seus pais, John e Lucy, para a irmã, Harper, e para toda a nossa família."

David esclareceu que a irmã mais velha das gêmeas, Harper, está em segurança.

Dick Eastland

Richard "Dick" Eastland, coproprietário e codiretor do Camp Mystic, morreu enquanto era transportado para um hospital em Houston, maior cidade texana.

A informação foi confirmada pelo juiz do condado de Kerr, Rob Kelly, que participava de estudos bíblicos com Dick e o descreveu como um pilar da comunidade local.

Segundo a rádio pública do Texas, a esposa de Dick, Tweety, foi encontrada em segurança na casa da família, às margens do rio.

Os Eastland administram o Camp Mystic desde 1974, sendo a terceira geração da família a fazer isso.

De acordo com o jornal Washington Post, o casal tinha 11 netos e vários familiares participavam ativamente das atividades do acampamento.

O filho mais velho do casal, Richard, gerenciava a cozinha do acampamento, enquanto o mais novo, Edward, cuidava das operações ao lado da esposa.

Chloe Childress

Chloe Childress, 18 anos, era uma das monitoras do Camp Mystic. Sua morte foi anunciada pela Kinkaid School, sua antiga escola de ensino médio na região de Houston.

"Chloe abriu espaço para que outros se sentissem seguros, valorizados e corajosos. Ela entendia o que significava ser parte de uma comunidade e, mais do que isso, ela ajudou a construir uma", escreveu o diretor da escola em uma carta.

Segundo a ABC News, ela estava prestes a começar seus estudos na Universidade do Texas, em Austin.

Jane Ragsdale

Heart O' the Hills Jane Ragsdale era a "alma e o coração" do acampamento Heart O' the Hills. Ela não sobreviveu às enchentes

O Heart O' the Hills é outro acampamento só para meninas que fica às margens do Rio Guadalupe.

Jane Ragsdale, descrita como "coração e alma" do local, "não sobreviveu", informou um comunicado publicado no site oficial do acampamento no sábado (05/07).

Ragsdale começou sua trajetória no Heart O' the Hills como uma participante, depois se tornou monitora, diretora e então coproprietária do local em 1976.

"Estamos de luto com a perda de uma mulher que influenciou incontáveis vidas e que era a própria definição de força e poder", disse o comunicado.

Segundo a nota, não havia pessoas acampando no local quando as enchentes atingiram a região, e a maioria das pessoas que estavam presentes foi localizada.

Julian Ryan

Enquanto a água da enchente invadia seu trailer em Ingram, no Texas, Julian Ryan olhou para sua noiva, Christina Wilson, e disse: "Me desculpa, eu não vou conseguir. Eu amo todos vocês", contou Christina à KHOU, emissora de televisão de Houston.

O corpo dele só foi encontrado horas depois, quando a água começou a baixar.

Julian tinha acabado de sair de um turno como lavador de pratos em um restaurante quando o rio Guadalupe transbordou.

Ele e Christina acordaram com a água chegando até os tornozelos e rapidamente subindo até a cintura. Ela disse que a porta do quarto ficou emperrada e, com a água invadindo o trailer, Ryan deu um soco na janela para tirar sua família de lá. Ele teve cortes graves no braço por causa disso.

Christina e os filhos do casal, de 1 e 6 anos, sobreviveram flutuando em um colchão até conseguirem ajuda.

"Ele morreu como um herói, e isso jamais será esquecido", disse Connie Salas, irmã de Ryan.

Katheryn Eads

Katheryn Eads, 52 anos, foi levada pela enchente na região de Kerrville, no Texas, nas primeiras horas de sexta-feira (04/07), depois que ela e o marido, Brian, abandonaram o trailer onde estavam quando a água começou a subir rapidamente.

Outro campista ofereceu uma carona, e o casal conseguiu atravessar a rua antes do veículo parar no meio da enchente.

Momentos depois, ambos foram levados pela correnteza. Ao jornal The New York Times, Brian disse que perdeu a esposa de vista depois de ser atingido por destroços. Ele sobreviveu agarrando-se em uma árvore até chegar em terra firme.

O corpo de Katheryn foi posteriormente encontrado.

"Deus a tem agora", escreveu a mãe de Katheryn, Elizabeth Moss Grover, no Facebook.

Amy Hutchinson, diretora da Olive Branch Counselling no Texas, onde a vítima trabalhava, disse ao jornal Washington Post que ela era "uma esperança e uma luz para todos que a conheceram... uma conselheira e professora excepcional".

Jeff Wilson

O professor Jeff Wilson também morreu em Kerrville, segundo as autoridades escolares locais. Wilson foi descrito como "um professor e colega de trabalho muito amado", que atuava no distrito há mais de 30 anos.

A esposa e o filho dele ainda estão desaparecidos, de acordo com uma postagem do distrito escolar de Humble, no Texas.

A emissora CBS News Austin informou que o grupo estava em uma viagem de acampamento quando a enchente começou.

Reece e Paula Zunker

A morte de outro professor, Reece Zunker, foi anunciada por um segundo distrito escolar do Texas.

De acordo com o Kerrville Independent School District, o treinador de futebol morreu junto à esposa, Paula. Os dois filhos do casal ainda estão desaparecidos, segundo post do distrito no Facebook.

"Reece era um educador apaixonado", afirmou o post. Paula, que também foi professora, "deixou uma marca duradoura", cujo impacto continuará a ser sentido.

Blair e Brooke Harber

Duas irmãs de Dallas, Blair Harber, 13 anos, e Brooke Harber, 11 anos, estavam com os avós às margens do Rio Guadalupe quando a cabana deles foi levada pela enchente, segundo informações da emissora CBS News.

As mortes foram confirmadas pela Comunidade Católica Santa Rita, onde Brooke se preparava para começar a sexta série. Blair se preparava para entrar no oitavo ano.

"Por favor, mantenha a família Harber em suas orações durante este período de profunda dor. Que a nossa fé, nosso amor e a comunidade de Santa Rita sejam fonte de força e consolo nos dias que virão", escreveu o padre Joshua J Whitfield em mensagem aos membros da igreja.

Os pais das meninas estavam em uma cabana separada e não sofreram nenhuma lesão. Os avós ainda estão desaparecidos.

Bobby e Amanda Martin

Bobby Martin, 46 anos, e Amanda Martin, 44 anos, também morreram, segundo informou o pai de Bobby ao jornal The New York Times.

O casal também se hospedava próximo ao rio quando o veículo em que estavam foi arrastado pela enchente.

Bobby foi descrito por um amigo, em entrevista ao jornal Houston Chronicle, como um entusiasta da vida ao ar livre e um amigo atencioso, enquanto Amanda foi chamada de uma "luz radiante".

Tanya Burwick

A funcionária do Walmart Tanya Burnwick, 62 anos, estava dirigindo para o trabalho, em San Angelo, quando a enchente começou, segundo membros da família.

Seu veículo, e depois seu corpo, foram encontrados ainda na sexta-feira.

"Ela iluminava o ambiente e tinha uma risada que fazia as outras pessoas rirem", disse sua filha, Lindsey Burwick, segundo a agência de notícias AP.

Sally Sample Graves

Sally Sample Graves foi outra vítima das enchentes em Kerrville, de acordo com sua neta, que fez uma postagem no Facebook.

A informação é de que uma onda gigante destruiu a casa de Sally.

"Sua dedicação inabalável à família deixa uma marca nas nossas vidas", escreveu Sarah Sample. Ela ainda disse que o pai sobreviveu ao ocorrido.

Kaitlyn Swallow

A morte de Kaitlyn Swallow, 22 anos, no condado de Williamson, foi anunciada por autoridades locais no sábado.

Ela era da região de Liberty Hill, e seu corpo foi encontrado ao lado dos restos mortais de outra pessoa. As autoridades não divulgaram mais informações.