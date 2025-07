Sonho canadense virou 'tormento' para imigrantes?

Entre 2015 e 2024, a população do Canadá saltou de 35 milhões para 41 milhões de pessoas - (crédito: Getty Images)

Durante décadas, uma combinação de segurança, emprego, qualidade de vida e incentivos à imigração atraíram milhões de imigrantes ao Canadá, inclusive brasileiros, e o país passou a ser visto como uma espécie de paraíso migratório.

Enquanto, nos últimos anos, alguns países da Europa, como França e Itália, além do vizinho, os Estados Unidos, estão envolvidos nas discussões sobre imigração, o Canadá parecia imune a essa questão.

Mas, recentemente, esse clima favorável mudou: a população passou a se queixar do aumento nos custos em habitação e da piora nos serviços públicos, atribuindo, em muitos casos, a causa dos problemas ao aumento no número de imigrantes.

Pressionado, o governo canadense anunciou uma redução na quantidade de imigrantes que o país receberia nos próximos anos e alterou regras para concessão de vistos de trabalho e de residência temporária.

Hoje, centenas de milhares de pedidos de visto represados deixam os imigrantes tensos e com medo do futuro.

É o caso de Caroline Mansur, 27 anos, de Minas Gerais, que vive no Canadá há pouco mais de três anos. Ela entrou e continua legalmente dentro do país.

Mansur conta que ir para o Canadá era um sonho de infância, realizado por meio de um visto para jovens profissionais.

Formada em Direito, ela atua nas áreas de fotografia e marketing e sua meta era conquistar um visto permanente, algo que parecia relativamente simples há alguns anos.

"O sonho canadense também virou um tormento por causa de toda essa situação da imigração", diz Mansur.

Identidade do Canadá

Ao longo dos séculos, a imigração é um tema que faz parte da identidade do Canadá, uma antiga colônia britânica inicialmente habitada por centenas de milhares de povos originários.

País com o segundo maior território do mundo, o Canadá já precisou de gente para ocupar toda essa extensão de terras, para trabalhar em áreas como agricultura, mineração e mais recentemente na área de petróleo.

Por isso, faz séculos que a imigração é parte integral do Canadá. A lei de imigração, dos anos 1800 definiu o país como uma sociedade de imigração, tornando o tema parte da identidade canadense.

Assim, recebeu imigrantes e colonizadores vindos do Reino Unido e da França. A partir dos séculos 18 e 19, começaram a chegar levas de americanos refugiados da Guerra da Independência americana e imigrantes de diversos países europeus.

Mas essa identidade também foi constituída com capítulos polêmicos.

Antes de 1967, o sistema migratório era praticamente baseado nas origens dos imigrantes: pessoas brancas e europeias eram encorajadas a irem ao país, em detrimento de pessoas com origens étnicas diferentes, como africanos e asiáticos.

Da mesma forma, os chineses que trabalhavam no país naquele século eram desincentivados a obter um visto de permanência.

A partir do fim dos anos 1960, o país trocou esse sistema imigratório baseado nas origens dos imigrantes por um sistema de pontos, em que o potencial imigrante era avaliado a partir de critérios como qualificação profissional, perspectiva de conseguir emprego e domínio de outras línguas.

Quanto maior a pontuação, maiores as chances de obter o direito de imigrar.

Ao mesmo tempo, o Canadá também passou a atrair estudantes estrangeiros com a promessa de uma possível permanência.

Nessa esteira, mais recentemente, o então primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, tomou uma série de medidas para abrir o país aos imigrantes. Em 2017, ele foi às redes sociais dizer que o país receberia pessoas perseguidas politicamente ou ameaçadas por guerras e terrorismo.

Essa abertura chegou ao ápice após a pandemia de covid-19, quando o governo aumentou as cotas para receber imigrantes. O objetivo era tentar reaquecer a economia de áreas que haviam sido muito impactadas pela pandemia, como a saúde.

A postura de Trudeau se repetiu depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, e o país se colocou à disposição para receber refugiados ucranianos, graças ao histórico do país de ter recebido imigrantes ucranianos no fim do século XIX.

Esse passado tornou a colônia ucraniana muito forte no país mesmo antes da guerra. Em discurso em 2022, Trudeau enfatizou esses laços do país com a Ucrânia e sua posição contra a invasão russa.

As políticas inauguradas por Trudeau foram motivadas também por uma questão econômica, já que o Canadá tem apresentado baixas taxas de natalidade e um nível acelerado de envelhecimento de sua população.

Isso reduz a chamada população economicamente ativa, aquela que compõe majoritariamente a força de trabalho de um país. Assim, novamente a imigração também foi uma forma de atrair mão de obra, desta vez para áreas como serviços, saúde e agricultura.

Imigrantes e a inflação

O resultado de toda essa abertura se reflete nos números. Entre 2015 e 2024, a população do Canadá saltou de 35 milhões para 41 milhões de pessoas. Estudos apontam que 90% desse crescimento se deu pela imigração.

Em 2022, quase um em cada quatro habitantes havia chegado ao Canadá como imigrante.

Os três países que mais enviaram emigrantes para o Canadá no período foram Índia, Filipinas e China. Segundo o Itamaraty, 143 mil brasileiros vivem hoje no país.

Ao mesmo tempo, a imigração passou a ser associada a problemas que o país enfrenta.

Um levantamento realizado pelo governo sobre as condições habitacionais do país apontou que existem hoje 2,4 milhões de famílias vivendo em casas minúsculas com necessidade urgente de grandes reparos.

Este cenário é atribuído por alguns setores do país ao aumento da busca por imóveis gerado pelo crescimento no número de imigrantes. Mas isso não é um consenso. Alguns especialistas atribuem essa crise à ausência de um plano nacional de habitação.

A associação que muitos canadenses passaram a fazer dos imigrantes com as altas taxas de inflação levou a protestos em diversas cidades, como Ottawa, Vancouver e Calgary, contra a imigração.

Isso porque os índices de inflação também subiram nos últimos anos, saindo de 1,9% em 2019 para um pico de 6,8% em 2022. Em 2024, o país encerrou com 2,4% de inflação, segundo dados do Banco Mundial.

Uma empresa que faz pesquisas de opinião pública no Canadá, a Environics, apontou que o número de pessoas que achava que o país estava recebendo imigrantes demais dobrou entre 2022 e 2024, passando de 27% para 58%.

A tensão política chegou a tal ponto que fez com que Trudeau mudasse de rumo, admitindo que o país não havia alcançado um equilíbrio na questão imigratória.

No fim de 2024, o governo anunciou uma série de medidas para reduzir a imigração. Uma delas limitou a 437 mil o número de estudantes estrangeiros a serem admitidos em 2025, 10% a menos em relação a 2024.

Outra medida reduziu de 500 mil para 395 mil a quantidade de vistos de residência permanente a serem concedidos em 2025. E o plano é reduzir ainda mais, para 365 mil em 2027.

Em contrapartida, o país anunciou medidas para aumentar a admissão de imigrantes que falam francês.

O objetivo era aumentar a população francófona, dado que o país foi inicialmente colonizado por ingleses e franceses e o francês também é idioma oficial do país, sendo especialmente falado na província de Quebec.

A taxa de aprovação de Trudeau antes do anúncio havia chegado a 22% — muito abaixo do primeiro ano de seu mandato, quando 65% dos eleitores aprovaram sua gestão.

Ainda sob pressão e com a popularidade baixa, Trudeau renunciou e anunciou novas eleições.

'Tormento'

O sucessor de Trudeau, o liberal Mark Carney, prometeu coibir o que ele chama de níveis "insustentáveis" de imigração, propondo, por exemplo, um projeto de lei com mais restrições às solicitações de refúgio.

Esse clima todo afetou a vida de quem escolheu o Canadá em busca de melhores condições de vida.

"A incerteza acaba virando um tormento", diz a brasileira Carolina Mansur.

Como ela ainda não teve seu processo de visto permanente finalizado, seu temor, diz, é sair do país para visitar a família no Brasil e, ao voltar, ter de dar início a um processo de imigração novo ou até mesmo ser impedida de entrar no país.

"As mudanças da imigração têm sido constantes desde o fim de 2023 para cá", afirma ela. Por isso, a "insegurança jurídica" que ela diz sentir é enorme.

Getty Images A imigração foi um dos temas principais das últimas eleições no Canadá

O governo canadense informou à BBC News Brasil que "o Canadá continua sendo um dos principais destinos para recém-chegados, e o governo continua a trabalhar para gerenciar deliberadamente a imigração e garantir um sistema equilibrado e sustentável", e para "alinhar a imigração com a capacidade do Canadá em receber e integrar" as pessoas.

Mas a história de Mansur é parecida com a de milhares de outros imigrantes. Assim como a dos amigos indianos Pushpinder Bawa e Sukhpal Randhawa, que vieram da Índia para o Canadá como estudantes e conseguiram obter a permissão para trabalhar.

Pushpinder trabalha em um armazém, e Sukhpal como motorista de aplicativo.

Os dois contam que hoje a situação está mais complicada para quem decide imigrar para o Canadá.

"Comparado com três anos atrás as coisas estão muito mais difíceis, antes os imigrantes não tinham tanta necessidade de obter o visto permanente", afirma Sukhpal.

Ainda assim, os dois amigos têm esperança.

"Eu não acho que o sonho canadense tenha que acabar. É difícil, mas não é o fim", diz Pushpinder.