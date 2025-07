A busca desesperada por meninas de acampamento levadas por enchentes que mataram ao menos 100 pessoas no Texas

Primeiros socorristas avaliam a elevação das águas da enchente do Rio Guadalupe em Kerr, no Texas - (crédito: ABC Affiliate KSAT via REUTERS)

Mais de 100 pessoas morreram em uma inundação repentina no Texas, nos Estados Unidos, em meio a condições climáticas extremas e inundações registradas na sexta-feira (4/7).

As autoridades dizem que ao menos 87 mortes ocorreram no condado de Kerr, onde ficava um acampamento de verão para meninas, às margens do rio Guadalupe. Ali, ao menos 27 pessoas, dentre crianças e funcionárias, morreram.

Dez crianças e uma auxiliar pedagógica que estavam no acampamento seguem desaparecidas.

As buscas por dezenas de pessoas cujo paradeiro é desconhecido continuam pelo quinto dia, segundo as autoridades.

A catástrofe ocorreu na madrugada de sexta-feira, quando o rio Guadalupe subiu mais de 8 metros em menos de uma hora, causando danos generalizados.

Ainda há incerteza sobre quantas outras pessoas estavam acampadas na área durante o fim de semana do feriado nacional de 4 de julho — e quantas podem ter sido levadas pelas enchentes.

No domingo (6/7), o presidente Donald Trump assinou uma declaração de ocorrência de grande desastre para o condado de Kerr, enquanto questionamentos são levantados sobre se alertas de inundação foram emitidos e de forma adequada.

Críticos afirmam que os cortes do presidente Trump nos serviços meteorológicos e agências federais enfraqueceram os sistemas de alerta.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NHS, na sigla em inglês) declarou consternação com a perda de vidas, mas afirmou também que emitiu um alerta de enchentes na tarde de quinta-feira (3/7).

Permanecem dúvidas sobre quantas pessoas foram alcançadas pelo alerta e se houve a chamada fadiga de alerta entre os moradores de uma área propensa a inundações repentinas.

O próprio presidente — que deve visitar o Texas na sexta-feira (11/7) — chamou tudo de fake news (notícia falsa), descrevendo o ocorrido como uma "catástrofe de 100 anos" que "ninguém esperava".

Especialistas afirmam que é extremamente difícil prever exatamente o que acontecerá em um cenário meteorológico complexo e, ainda assim, conseguir convencer todos a se prepararem para o pior.

Eric Vryn/Getty Image Operação de busca foram realizadas nas zonas de enchente, com helicópteros, equipes de resgate e pessoal em terra

Entre as vítimas estava Jane Ragsdale, que era a diretora e coproprietária do acampamento para meninas, o Heart O'Hills, de acordo com comunicado oficial.

"Estamos de luto pela perda de uma mulher que influenciou inúmeras vidas e era a definição de forte e poderosa", diz o texto.

Alguns nomes de vítimas não foram divulgados oficialmente para respeitar a privacidade das famílias, mas algumas delas foram identificadas pela imprensa em contato com parentes.

Vários locais do acampamento permanecem isolados devido aos danos nas estradas, mas as autoridades estão levando alimentos, água e recursos para pessoas na área.

O estado de emergência foi declarado em vários condados onde as estradas foram destruídas e as linhas telefônicas caíram.

Muitas estradas na região central do Texas ficaram intransitáveis, atrasando o encontro dos pais com as crianças que estavam no acampamento.

Danos à infraestrutura de telecomunicações também dificultaram o contato com muitas pessoas na região.

Marco Bello/Reuters O acampamento feminino de verão Camp Mystic ficava às margens do rio Guadalupe

Na manhã do sábado (5/7), o Departamento de Polícia da Cidade de Kerrville declarou que as equipes trabalharam durante toda a noite e prometeu continuar "até encontrarmos todos os nossos cidadãos".

Em uma atualização publicada no Facebook, o departamento de polícia declarou: "Centenas de socorristas estão com recursos de todo o Estado para nos ajudar. Nossos pensamentos permanecem com aqueles que não foram encontrados e seus entes queridos. Eles são nosso foco e continuarão sendo. Publicaremos atualizações significativas ao longo do dia. Por favor, evite espalhar informações infundadas e continue a seguir fontes de notícias confiáveis para obter informações precisas."

Em uma publicação nas redes sociais, uma porta-voz de Kristi Noem, secretária de Segurança Interna, disse que ativou a Guarda Costeira dos EUA e recursos da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) "para ajudar a levar essas meninas para um local seguro".

"Orem pelo Texas e por essas lindas meninas", escreveu Tricia McLaughlin sobre as meninas desaparecidas após a enchente.

O governador Greg Abbott afirmou que o Texas está fornecendo "todos os recursos necessários para Kerrville, Ingram, Hunt e toda a região de Hill Country que está lidando com essas enchentes devastadoras".

Em coletiva na noite de sexta-feira, Abbott assinou uma declaração de emergência — que, segundo ele, permitiria às autoridades fornecer aos socorristas todos os recursos necessários para buscar os desaparecidos.

Ele disse que o Estado precisa de uma "resposta robusta" para o que classificou como "uma catástrofe devastadora".

Eric Vryn/Getty Image Celebrações do 4 de Julho, dia da Independência nos Estados Unidos, foram canceladas devido às inundações em parte do Estado

As celebrações do 4 de Julho, dia da Independência nos Estados Unidos, foram canceladas devido às inundações.

Muitos americanos celebram a data com shows de fogos de artifício e churrascos.

Kerr, epicentro das enchentes catastróficas, está no coração da região de Hill Country, um ponto turístico popular por suas colinas onduladas, inúmeros rios e lagos, e uma abundância de vinícolas.

Trata-se de um destino de viagem para muitos texanos que querem fugir da cidade e aproveitar a natureza.

Angelica Casas, jornalista da BBC News em San Antonio, a apenas duas horas do condado de Kerr, afirma que a enchente repentina "pegou todos de surpresa".

"Embora enchentes sejam comuns nessa área, especialmente ao longo do rio Guadalupe, a quantidade impressionante de chuva em tão pouco tempo é algo que a região não via há décadas", descreveu ela.

"[O evento climático] pegou todos de surpresa e se tornou o pior cenário possível para os campistas que estavam próximos ao rio Guadalupe, celebrando provavelmente o feriado de 4 de Julho."

Moradores foram alertados a seguir avisos locais e não correr riscos.

O Departamento de Agricultura do Texas alertou os moradores a seguirem os avisos de emergência locais e a não tentarem dirigir por estradas alagadas.