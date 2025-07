O popular jogo sobre 'mulheres interesseiras' que gera debate sobre sexismo na China

"Quer saber se um homem te ama? Veja quanto ele gasta", diz uma das mulheres no jogo - (crédito: Qianfang Studio)

"Ele é mais obediente que um cachorro... Tomara que venham mais desses idiotas", gaba-se uma mulher em um novo jogo que tem alimentado um debate sobre sexismo na China.

No game Revenge on Gold Diggers (Vingança Contra Interesseiras, em tradução livre), os protagonistas são homens atraídos para relacionamentos por mulheres manipuladoras interessadas apenas em seu dinheiro — e a forma como o jogador reage define o rumo da história.

O título liderou a lista de vendas da plataforma de jogos Steam poucas horas após seu lançamento, em junho, mas rapidamente se tornou alvo de controvérsia. Alguns o criticaram por reforçar estereótipos de gênero ofensivos, enquanto defensores afirmam que o jogo alerta sobre golpes amorosos.

As críticas foram tão intensas que, no dia seguinte, os criadores discretamente renomearam o jogo para Emotional Anti-Fraud Simulator (Simulador Emocional Antigolpes).

Mas a mudança não foi suficiente para conter o desgaste. O diretor principal do jogo, o cineasta de Hong Kong Mark Hu, acabou banido de diversas redes sociais chinesas.

Os criadores alegam que nunca tiveram a intenção de "mirar nas mulheres" — segundo eles, o objetivo era promover "um diálogo aberto sobre limites emocionais e as zonas cinzentas dos relacionamentos modernos".

Xu Yikun, artista que testou o jogo e o considerou profundamente ofensivo, rejeita essa justificativa. Ela acusa os desenvolvedores de seguirem "um modelo clássico de negócios que lucra ao criar conteúdos que geram polêmica e divisões".

Críticos como ela apontam que o próprio termo "gold digger" (interesseira) carrega uma forte carga misógina.

"É um rótulo usado com muita frequência contra mulheres", diz Xu. "Piadas sexistas e termos pejorativos como esse já se infiltraram no nosso vocabulário cotidiano."

"Se você tem um namorado rico, é chamada de interesseira. Se tenta se arrumar, é chamada de interesseira... Às vezes, basta aceitar uma bebida de alguém para que o rótulo venha", acrescenta.

Alguns jogadores, no entanto, acham as críticas exageradas.

"O jogo não está dizendo que todas as mulheres são gold diggers (interesseiras)... Não vejo que esteja atacando nenhum dos gêneros", diz Zhuang Mengsheng, de 31 anos, que usou um pseudônimo para falar com a BBC. "Tanto mulheres quanto homens podem ser gold diggers."

Ainda assim, no jogo, todas as "interesseiras" são mulheres. De uma influenciadora digital de aparência inocente a uma empreendedora ambiciosa, todas são retratadas como manipuladoras que tentam convencer os homens a gastar dinheiro e dar presentes.

"Quer saber se um homem te ama? Veja quanto ele gasta", diz uma delas.

O jogo tem dividido até mesmo a mídia local. Um jornal da província de Hubei, no centro do país, afirmou que o jogo está "rotulando um gênero inteiro como golpistas".

Já o Beijing Youth Daily (o jornal oficial do Comitê Municipal de Pequim da Liga da Juventude Comunista da China) elogiou a "criatividade" da obra, citando o impacto financeiro dos golpes amorosos: cerca de 2 bilhões de yuans (cerca de R$ 1,46 bilhão) em 2023, segundo dados do Centro Nacional de Combate a Fraudes.

"Precisamos combater os golpes emocionais quanto antes", disse o jornal em editorial.

Polêmicas à parte, as vendas do jogo continuam disparando. Ele já está entre os dez títulos mais populares da China para PC (computador), superando até Black Myth: Wukong (Mito Negro: Wukong), considerado o jogo chinês de maior sucesso da história.

"Não entendo por que as pessoas estão tão incomodadas. Se você não é uma interesseira, por que se sentir atacada pelo jogo?", diz um homem de 28 anos.

"Na verdade, achei os criadores do jogo muito ousados. Esses temas [como fraudes emocionais] ainda são pouco discutidos na China."

Getty Images Críticos dizem que premissa do jogo é sexista porque todas as golpistas são mulheres

Algumas pessoas na internet sugeriram que o jogo foi inspirado na história real de um homem chinês conhecido online como Fat Cat (Gato Gordo), que se suicidou no ano passado após o fim de um relacionamento.

A morte dele gerou uma intensa discussão nas redes sociais, onde o termo gold digger (interesseira) foi amplamente usado, com alguns acusando a ex-namorada de tê-lo explorado, levando-o a tirar a própria vida. A polícia descartou essas acusações.

Mulheres que conversaram com a BBC demonstraram preocupação de que o game reforce normas de gênero problemáticas na China — uma sociedade onde se espera que as mulheres permaneçam no lar, enquanto os homens são vistos como os principais provedores.

Por isso, para muitas mulheres, casar bem sempre foi visto como mais importante do que alcançar sucesso profissional.

O discurso oficial do Partido Comunista Chinês, dominado por homens, reforça essa visão — o presidente Xi Jinping já declarou repetidamente que as mulheres devem abraçar seus papéis como "boas esposas e mães".

O governo também tem reprimido um número crescente de ativistas que defendem a igualdade de gênero.

"Sinto que um jogo como esse apenas alimenta a hostilidade entre homens e mulheres", diz uma mulher que preferiu não se identificar, por medo de ataques online.

"Mais uma vez, ele retrata as mulheres como o gênero inferior, que precisa encontrar formas de agradar aos homens para garantir seu sustento."