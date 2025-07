PSG e Chelsea disputarão título do Mundial de Clubes: saiba tudo sobre a final

O brasileiro João Pedro, um dos principais jogadores do Chelsea, foi responsável pela eliminação do Fluminense - (crédito: Pedro Neto IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

A final do Mundial de Clubes da Fifa está definida: Chelsea x Paris Saint Germain (PSG).

O time inglês chegou à final após vencer o Fluminense por 2x0 na terça-feria (8/7). Já os franceses eliminaram o Real Madrid por um placar de 4x0 nesta quarta (9/7).

Quem se sagrar campeão no próximo domingo (13/7) vai entrar para a história como o primeiro time a levantar a taça no novo formato do campeonato, sediado nos Estados Unidos, país que também receberá a Copa do Mundo de 2026.

Anteriormente, o torneio anual era disputado por apenas sete times de todo o mundo. Agora, são 32 equipes, que se enfrentarão a cada quatro anos.

Quatro clubes brasileiros participaram dessa primeira edição: Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

Veja os detalhes da final do campeonato:

Quando será a final do Mundial de Clubes?

O jogo entre Chelsea e PSG acontece no próximo domingo, dia 13 de julho, às 16h (horário de Brasília).

A partida acontecerá no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O estádio fica a poucos quilômetros de Manhattan, em Nova York, e também sediará final da Copa do Mundo no próximo ano.

Para chegar à final, o Chelsea eliminou Fluminense, Palmeiras e Benfica (Portugal), além de superar Espérance (Tunísia) e Los Angeles (EUA) na fase de grupos.

A única derrota do time inglês foi contra o Flamengo, ainda na fase de grupos. O time carioca, porém, acabou eliminado pelo Bayern de Munique (Alemanha), nas oitavas de final.

Já o PSG eliminou Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha) e Inter Miami (EUA), além de vencer o Seattle Sounders (EUA) e Atlético de Madrid (Espanha) na fase de grupos.

A única derrota dos franceses também foi para um brasileiro: o Botafogo venceu por 1x0 na fase de grupos.

Brasil na final

Nenhum time do Brasil conseguiu chegar à final. O melhor colocado foi Fluminense, que caiu nas semis para o Chelsea. Mas brasileiros estarão em campo.

Do lado do Chelsea, o principal nome é o atacante brasileiro João Pedro, que fez os dois gols que eliminou seu ex-time, o Fluminense, na semifinal. Também faz parte do elenco inglês Andrey Santos

Já o PSG é a casa de Marquinhos e Lucas Beraldo.

Trump na final

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que comparecerá à final do Mundial de Clubes da Fifa no domingo, em Nova Jersey.

Na terça-feira, a Fifa, órgão máximo do futebol mundial, anunciou que abriu um escritório na Trump Tower, em Nova York.

Os Estados Unidos estão sediando a primeira edição do Mundial de Clubes em formato expandido e serão coanfitriões da Copa do Mundo de 2026, junto com Canadá e México.

Trump, que esteve presente no Super Bowl (a final do Futebol americano) em fevereiro, é presidente de uma força-tarefa que ele mesmo criou para supervisionar os preparativos para os torneios.

A Fifa já possui um escritório em Miami e ter uma presença na Trump Tower fortalecerá o relacionamento da entidade com o governo dos EUA.

"Recebemos um apoio enorme do governo e do presidente, com a força-tarefa da Casa Branca para o Mundial de Clubes da Fifa e para a Copa do Mundo da Fifa do próximo ano", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Infantino garantiu aos torcedores que eles serão bem-vindos aos Estados Unidos, apesar do endurecimento das políticas de imigração de Trump e da proibição de viagens envolvendo 12 países.

No entanto, segundo relatos, Trump está considerando expandir as restrições de viagem para até 36 países adicionais.

Trump tem marcado maior presença no esporte durante seu segundo mandato, tornando-se o primeiro presidente em exercício a comparecer a um Super Bowl. Ele também esteve presente em vários eventos do UFC.