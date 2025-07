PSG e Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes: onde assistir

O brasileiro João Pedro, um dos principais jogadores do Chelsea, foi responsável pela eliminação do Fluminense - (crédito: Pedro Neto IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

A final do Mundial de Clubes da Fifa entre Chelsea e Paris Saint Germain (PSG) acontece neste domingo (13/7).

Quem se sagrar campeão vai entrar para a história como o primeiro time a levantar a taça no novo formato do campeonato, sediado nos Estados Unidos, país que também receberá a Copa do Mundo de 2026.

Anteriormente, o torneio anual era disputado por apenas sete times de todo o mundo. Agora, são 32 equipes, que se enfrentarão a cada quatro anos.

Quatro clubes brasileiros participaram dessa primeira edição: Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

Veja os detalhes da final do campeonato:

Quando será a final do Mundial de Clubes?

O jogo entre Chelsea e PSG acontece neste domingo, dia 13 de julho, às 16h (horário de Brasília).

A partida acontecerá no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O estádio fica a poucos quilômetros de Manhattan, em Nova York, e também sediará final da Copa do Mundo no próximo ano.

Para chegar à final, o Chelsea eliminou Fluminense, Palmeiras e Benfica (Portugal), além de superar Espérance (Tunísia) e Los Angeles (EUA) na fase de grupos.

A única derrota do time inglês foi contra o Flamengo, ainda na fase de grupos. O time carioca, porém, acabou eliminado pelo Bayern de Munique (Alemanha), nas oitavas de final.

Já o PSG eliminou Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha) e Inter Miami (EUA), além de vencer o Seattle Sounders (EUA) e Atlético de Madrid (Espanha) na fase de grupos.

A única derrota dos franceses também foi para um brasileiro: o Botafogo venceu por 1x0 na fase de grupos, mas acabou sendo eliminado pelo Palmeiras nas oitavas.

Onde assistir à final do Mundial de Clubes?

No Brasil, o confronto entre Chelsea e PSG pode ser acompanhado pela televisão e na internet.

O jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

Brasileiros na final

Nenhum time do Brasil conseguiu chegar à final. O melhor colocado foi Fluminense, que caiu nas semis para o Chelsea. Mas brasileiros estarão em campo.

Do lado do Chelsea, o principal nome é o atacante brasileiro João Pedro, que fez os dois gols que eliminou seu ex-time, o Fluminense, na semifinal. Também faz parte do elenco inglês Andrey Santos.

Já o PSG é a casa de Marquinhos e Lucas Beraldo.

Trump na final

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que comparecerá à final do Mundial de Clubes da Fifa no domingo, em Nova Jersey.

Na terça-feira, a Fifa, órgão máximo do futebol mundial, anunciou que abriu um escritório na Trump Tower, em Nova York.

Os Estados Unidos estão sediando a primeira edição do Mundial de Clubes em formato expandido e serão coanfitriões da Copa do Mundo de 2026, junto com Canadá e México.

Trump, que esteve presente no Super Bowl (a final do Futebol americano) em fevereiro, é presidente de uma força-tarefa que ele mesmo criou para supervisionar os preparativos para os torneios.

A Fifa já possui um escritório em Miami e ter uma presença na Trump Tower fortalecerá o relacionamento da entidade com o governo dos EUA.

"Recebemos um apoio enorme do governo e do presidente, com a força-tarefa da Casa Branca para o Mundial de Clubes da Fifa e para a Copa do Mundo da Fifa do próximo ano", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Infantino garantiu aos torcedores que eles serão bem-vindos aos Estados Unidos, apesar do endurecimento das políticas de imigração de Trump e da proibição de viagens envolvendo 12 países.

No entanto, segundo relatos, Trump está considerando expandir as restrições de viagem para até 36 países adicionais.

Trump tem marcado maior presença no esporte durante seu segundo mandato, tornando-se o primeiro presidente em exercício a comparecer a um Super Bowl. Ele também esteve presente em vários eventos do UFC.

Os finalistas têm quantos títulos?

O PSG não tem mundial e busca o título para fechar uma temporada perfeita neste ano.

Campeão dos principais campeonatos em 2024-25, o time francês conquistou quatro títulos na temporada, inclusive Supercopa da França com seis rodadas de antecipação e a inédita Champions League.

A equipe pode conquistar dois títulos mundiais em um intervalo de cinco meses. Além do Mundial de Clubes, o PSG também é o favorito na Copa Intercontinental, realizada em dezembro e que vai reunir os campeões continentais.

Já o Chelsea, se vencer a final, será bicampeão do mundo. Em 2021, o time conquistou pela primeira vez o Mundial de Clubes. Nesta temporada, os ingleses são os atuais campeões da UEFA Conference League.

Premiação do Mundial de Clubes

Um total aproximado de R$ 5,8 bilhões será distribuído entre os 32 clubes participantes do torneio, com o campeão podendo faturar até R$ 735 milhões.

As equipes receberão valores fixos por cada fase:

Fase de grupos: 2 milhões de dólares (R$ 11,1 milhões) por vitória e 1 milhão de dólares (R$ 5,58 milhões) por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares (R$ 41,8 milhões)

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares (R$ 73,2 milhões)

Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 117,21 milhões)

Vice-campeão: 30 milhões de dólares (R$ 167,45 milhões)

Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 223,26 milhões)

Além disso, os clubes também receberão um valor pela participação — a quantia varia conforme critérios esportivos e comerciais.

Times europeus receberão mais do que equipes de outros continentes apenas por participarem. Os clubes mais bem ranqueados da Europa ganharão R$ 224,3 milhões, enquanto os de menor ranking ficarão com R$ 75 milhões.

Por que o Mundial de Clubes é alvo de polêmica?

A Fifa enfrenta possíveis ações judiciais movidas por sindicatos de jogadores e ligas nacionais em razão do calendário da competição.

A Fifpro, sindicato global dos jogadores, e as principais ligas europeias argumentam que o calendário internacional do futebol está "saturado" e representa um risco à "segurança e ao bem-estar" dos atletas.

Vários jogadores — entre eles o goleiro Alisson Becker, do Liverpool, e o meio-campista Rodri, do Manchester City — manifestaram preocupação com o acúmulo de partidas e o impacto na saúde física e mental dos atletas.

Entre a final do Mundial de Clubes e a primeira rodada da Premier League 2025-2026 — marcada para 16 de agosto — haverá apenas cinco semanas de intervalo.

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, pediu que sua equipe estreie mais tarde no campeonato inglês, e o meio-campista Kevin De Bruyne, que deixou o clube recentemente, afirmou a jornalistas: "O problema é que Uefa e Fifa continuam adicionando jogos. A gente reclama, mas nada muda. Parece que o dinheiro fala mais alto que a voz dos jogadores."

Procurada pela BBC Sport, a Fifa declarou: "O Mundial de Clubes da Fifa não é o responsável pela sobrecarga do calendário. É um torneio competitivo que acontece a cada quatro anos e, segundo estudos independentes, a Fifa é responsável por apenas uma pequena fração das partidas disputadas por temporada."

A entidade também afirmou se preocupar com o bem-estar dos atletas e disse que está formalizando um grupo de trabalho sobre o tema, liderado por Arsène Wenger, com o objetivo de ampliar o diálogo global sobre as condições dos jogadores junto a representantes do futebol em todo o mundo.