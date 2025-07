Como funcionavam os interruptores de combustível do avião Boeing da Air India que caiu

O voo, com destino a Londres, ficou no ar por menos de 40 segundos antes de cair - (crédito: Getty Images)

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) afirmou na segunda-feira (14/7) que os interruptores de controle de combustível dos aviões da Boeing são seguros.

A declaração do órgão regulador foi feita depois que uma suposta falha nesses dispositivos foi vinculada ao acidente da Air India que matou 260 pessoas em junho.

A segurança dos interruptores se tornou motivo de preocupação após a divulgação do relatório preliminar da investigação do desastre na sexta-feira (11/7) .

O documento indica que o fornecimento de combustível para os motores do Boeing 787-8 Dreamliner foi cortado momentos após a decolagem do aeroporto de Ahmedabad, na Índia.

A investigação também destacou que, no passado, a FAA sugeriu que os interruptores deveriam ser inspecionados quanto à segurança.

A tragédia com o voo 171, com destino a Londres, no Reino Unido, foi um dos piores acidentes aéreos a nível mundial em quase uma década.

Os interruptores que controlam o fluxo de combustível para os motores do avião foram movidos da posição "run" (ligar) para a posição "cut-off" (desligar), o que dificultou a propulsão da aeronave, de acordo com o relatório preliminar, que foi divulgado pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia (AAIB, na sigla em inglês).

Como funcionam os interruptores

Os interruptores acima mencionados controlam o fluxo de combustível para os motores da aeronave.

Normalmente são usados para ligar os motores antes da decolagem, e desligá-los após o pouso.

Eles não costumam ser usados durante o voo. O efeito imediato de movê-los da posição "run" para a posição "cut-off" é que o avião perde potência, o que é especialmente perigoso durante os primeiros segundos de subida, como foi o caso no voo da Air India.

A única razão para fazer isso durante o voo é em caso de emergência: por exemplo, se houver um incêndio ou falha do motor.

Os interruptores são projetados para que não se movam acidentalmente. Eles têm um mecanismo de segurança.

Eles estão localizados no centro da cabine de comando, entre os dois pilotos e abaixo das alavancas de empuxo ou aceleração.

Até o momento, não se sabe por que esses interruptores foram desligados após a decolagem do voo de 12 de junho para Londres.

O relatório

No relatório preliminar divulgado na sexta-feira, os investigadores fizeram referência a um aviso da FAA de 2018, que pedia, mas não exigia, que os operadores de modelos Boeing inspecionassem o mecanismo de trava dos interruptores de corte de combustível para garantir que não pudessem ser movidos acidentalmente.

A Air India não tomou esta medida, conforme declarou a AAIB em suas conclusões preliminares.

A FAA disse na sexta-feira às autoridades de aviação civil que havia visto o relatório preliminar da AAIB.

Getty Images O avião se chocou contra o prédio de uma faculdade de medicina

A agência americana afirmou que o seu próprio aviso de 2018 "foi baseado em relatos de que interruptores de controle de combustível foram instalados com o mecanismo de trava desativado", mas acrescentou que não acredita que isso torne os aviões inseguros.

"Embora o design do interruptor de controle de combustível, incluindo o mecanismo de trava, seja semelhante em vários modelos de aviões da Boeing, a FAA não considera este problema uma condição de falta de segurança que justificaria uma Diretiva de Aeronavegabilidade para qualquer modelo de aeronave da Boeing, incluindo o modelo 787", declarou a autoridade em um memorando interno compartilhado com a BBC.

O áudio dos pilotos

A AAIB, que analisou as gravações de voz da cabine, informou que, durante o voo, um piloto pode ser ouvido perguntando ao outro por que ele havia cortado o combustível.

Não está claro quem disse o quê no áudio. Mas, no momento da decolagem, o copiloto estava pilotando a aeronave, enquanto o capitão supervisionava.

"O outro piloto respondeu que não havia feito isso", destaca o documento.

Os investigadores afirmaram que os interruptores de combustível mudaram quase simultaneamente da posição "run" para a posição "cut-off" logo após a decolagem.

Mas o relatório não informou como os interruptores poderiam ter se invertido durante o voo.

Mudar para "cut-off" é uma ação que normalmente só é realizada após o pouso.

O voo 171 da Air India ficou no ar por menos de 40 segundos antes de cair em um bairro movimentado na cidade de Ahmedabad.

A aeronave chegou a 190 metros de altura em boas condições, antes de seus dados de localização serem perdidos após 50 segundos, de acordo com o Flightradar24.

A aeronave se chocou contra o prédio de uma faculdade de medicina perto do aeroporto. O acidente deixou 260 mortos, sendo 229 passageiros, 12 tripulantes e 19 pessoas que estavam no solo. Um cidadão britânico que estava a bordo da aeronave sobreviveu.

Os destroços do avião ainda estão sendo analisados, assim como as gravações da cabine, para entender o que deu errado logo após a decolagem.

O relatório de 15 páginas fornece informações preliminares.

Os investigadores devem apresentar informações mais detalhadas em 12 meses.