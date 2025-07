Lego, Barbie e cubo mágico estão entre os melhores brinquedos, segundo loja

Os tijolos de Lego, a boneca Barbie e o cubo mágico estão entre os dez melhores brinquedos de todos os tempos, de acordo com uma classificação da famosa varejista britânica Hamleys, que também inclui o Game Boy e o Monopoly.

No seu 265º aniversário, a loja de brinquedos de Londres, a mais antiga do mundo de acordo com o Guinness Book of Records, pediu a seus clientes que ajudassem a compilar uma lista dos 100 produtos que marcaram a história e transcenderam gerações.

Entre os 10 mais populares está o Lego, um "fenômeno global, atemporal e criativo" que inspirou filmes e parques de diversões desde 1958.

A boneca Barbie, "ícone da cultura popular", que já vendeu mais de um bilhão de unidades em todo o mundo desde seu lançamento em 1959, também está no Top 10 da loja da Regent Street.

O Top 10 também inclui o cubo mágico, inventado em 1974 pelo húngaro Erno Rubik, um quebra-cabeça que já vendeu mais de 500 milhões de unidades, um recorde em sua categoria.

Outros brinquedos no Top 10 da Hamleys também incluem o Tamagotchi, um bichinho virtual que "simboliza a obsessão dos anos 90 por brinquedos eletrônicos", a figura do Action Man e pelúcias dos Teletubbies.

A Hamleys também presta homenagem aos "clássicos atemporais" de bambolês, piões e conjuntos de bolinhas de gude, que a loja vende desde sua inauguração em 1760 e que continuam fazendo sucesso até hoje.

