Vestido da Spice Girl: Aluna é expulsa por "excesso de britanicidade"

A britânica Courtney Wright, de 12 anos, foi expulsa de um evento escolar na sexta-feira (11/7), por causa do vestido que usava. A menina, aluna da Bilton School, em Rugby, na Inglaterra, participou da festa do Dia da Celebração da Cultura promovido pela escola usando um vestido estampado com a bandeira do Reino Unido. A estudante, que também escreveu um texto sobre tradições britânicas para a ocasião, homenageava a cantora Geri Halliwell, a Ginger Spice, do grupo Spice Girls. A roupa foi considerada "inaceitável" pela direção.

A escola alegou que a menina poderia ferir a cultura de outros alunos ao usar a bandeira, sugerindo temer que o uso da bandeira do Reino Unido sinalizasse uma supremacia dessa cultura em detrimento das outras. O pai da aluna, Stuart Field, de 47 anos, criticou a medida. “Alguém na escola politizou um vestido com a bandeira do Reino Unido, embora claramente não fosse essa a intenção de Courtney. Courtney não fez nada para ser política. A questão é ser britânica, as Spice Girls e até mesmo a liberdade de poder usar um vestido. É exatamente isso que ser britânica significa para ela", afirmou. Courtney ficou sentada na recepção da escola durante toda a manhã até ser buscada pelo pai, visivelmente abalada com a situação.

Segundo Stuart, a iniciativa da filha foi espontânea: ela escolheu o vestido inspirado nas Spice Girls e escreveu por conta própria um discurso que exaltava a diversidade cultural. "Ela estava muito orgulhosa do que havia feito", disse. O pai contou que outros alunos que utilizavam a bandeira da Inglaterra e do País de Gales também foram barrados.

“Ela queria celebrar o fato de ser britânica, mas não conseguia entender o que havia de errado nisso. Ela também não foi a única criança escolhida — uma criança de origem rural foi barrada nos portões por usar um boné tradicional e uma camisa xadrez. “Eles nem leram ou ouviram o discurso dela, que na verdade celebra a inclusão e outras culturas. Era como se a cultura britânica não pudesse ser celebrada”, lamentou o pai.

Em nota, a escola lamentou o incidente. "Lamentamos profundamente o sofrimento causado e oferecemos nossas sinceras e irrestritas desculpas. Estamos comprometidos em aprender com essa experiência e garantir que todos os alunos se sintam reconhecidos ao expressar orgulho de sua herança", declarou.

A polêmica alcançou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. “Acho que a escola emitiu um comunicado sobre isso, então não vou comentar mais, mas o Primeiro Ministro sempre deixou claro que ser britânico é algo a ser celebrado”, disse um porta-voz.

De acordo com o pai de Courtney, vestimentas tradicionais de outros países foram permitidas no evento, enquanto elementos da cultura britânica foram desencorajados. "Parecia que qualquer coisa remotamente britânica não era permitida", comentou.