Bolsonaro é alvo de operação da PF; o que se sabe

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (18) uma operação que tem como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo o G1 e a Folha de S.Paulo.

As medidas restritivas foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com fontes ouvidas pela imprensa. Oficialmente, STF e Procuradoria-Geral da República dizem que as decisões estão sob sigilo.

Os agentes teriam cumprido mandados na residência do ex-presidente, em Brasília, e também em locais ligados ao Partido Liberal (PL), sigla de Bolsonaro.

Entre as determinações que teriam sido impostas pelo STF, estaria o uso de tornozeleira eletrônica e veto ao uso de redes sociais.

Ele também estaria sujeito a recolhimento domiciliar noturno, devendo permanecer em casa das 19h às 7h. Além disso, estaria proibido de manter contato com diplomatas ou embaixadores, frequentar embaixadas ou se comunicar com outros réus e investigados pelo Supremo.

Esta reportagem está em atualização.