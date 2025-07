Confronto entre drusos e beduínos deixa mais 400 mortos na Síria

Combatentes beduínos e tribais apoiados pelo governo sírio entraram em confronto com forças drusas em Sweida, região de maioria drusa no sudoeste da Síria - (crédito: Bakr ALKASEM / AFP)

O hospital estatal de Sweida, cidade de maioria drusa no sul da Síria, recebeu mais de 400 corpos desde a manhã de segunda-feira (15/7), segundo informou o médico Omar Obeid à Agência France-Press nesta sexta-feira (18/7). Entre os mortos estão mulheres e crianças. “Não há mais espaço no necrotério, os corpos estão na rua”, relatou Obeid, que é presidente da Ordem de Médicos da divisão local, diante da unidade hospitalar.

Os confrontos começaram na noite de domingo (14/7), envolvendo combatentes drusos e tribos beduínas locais, antes da intervenção das forças governamentais sírias. O governo foi acusado de atacar diretamente os grupos drusos.

A província de Sweida, assolada por nova onda de violência desde o fim da semana passada, continua como palco de intensos combates entre minorias étnicas. A escalada ocorre um dia após o Exército da Síria retirar suas tropas da região, em resposta aos recentes bombardeios israelenses.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), ONG com sede no Reino Unido e ampla rede de informantes em território sírio, os combates seguem a oeste de Sweida. De um lado, combatentes beduínos apoiados pelo governo; do outro, milícias drusas.

