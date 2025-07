Viúva viraliza ao rebolar em caixão do marido morto durante velório

Vestida de preto e calçada com tênis prateados, a moça foi filmada rebolando na imagem do ex-companheiro - (crédito: Reprodução / Instagram / elcangridelcallao)

Um registro feito em um velório na região de Callao, na Grande Lima, no Peru, ganhou repercussão nas redes sociais por mostrar a viúva de um homem morto em meio a uma dança sensual diante do caixão dele. Vestida de preto e calçada com tênis prateados, a moça foi filmada rebolando na imagem do ex-companheiro. O caso ocorreu no último domingo (13/7).

Leia também: Mulheres rebolam em cima de caixão ao som de reggaeton durante velório



A presença de várias outras pessoas ao redor da cena, igualmente animadas e agitadas com o que viam, também chamou a atenção. É possível ver outras mulheres dançando à frente do caixão.

Além disso, um músico ficou encarregado de animar o velório. O cantor de reggaeton El Cangri del Calla foi contratado justamente para isso. Ele incentivava os presentes a seguir o ritmo da viúva. O cantor, em outro post, ainda relata que "o primeiro animador de velórios do mundo é peruano".

Veja os posts do cantor: