Vaca salta arquibancada e causa pânico durante festival em Navarra, na Espanha; veja

Vaca invadiu a área do público durante uma apresentação típica das festas patronais na Espanha. Telespectadores correram para se proteger; um dos toureiros teve o fêmur fraturado - (crédito: reprodução: Redes Sociais)

Um momento de descontração terminou em susto na cidade de Cadreita, que fica na região de Navarra, no norte da Espanha. Durante um dos eventos taurinos nesta sexta-feira (18/7), uma vaca saltou a cerca de proteção e invadiu as arquibancadas e provocou pânico entre os espectadores.

Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que o animal avança sobre o público, em meio a gritos e tentativas de fuga. A vaca atingia qualquer pessoa que estivesse à sua frente. Segundo o portal El Mundo, algumas pessoas tiveram escoriações e hematomas, mas um dos toureiros responsável por distrair os animais sofreu fratura no fêmur e precisou ser hospitalizado.

O incidente ocorreu durante as chamadas vaquillas, apresentações típicas das festas patronais espanholas, em que vacas jovens são soltas em arenas para interagir com participantes. Diferentemente das touradas tradicionais, esses eventos não costumam resultar na morte do animal.

As festividades em Cadreita fazem parte das comemorações em homenagem ao santo padroeiro da cidade e incluem atividades religiosas, musicais e culturais, além dos tradicionais eventos taurinos, que seguem populares em diversas regiões da Espanha, apesar das polêmicas em torno da segurança e do bem-estar animal.

Segundo o veículo local, as autoridades informaram que estão apurando as causas do incidente e avaliando possíveis falhas nas estruturas de contenção.

