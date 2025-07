Motorista que atropelou multidão em Los Angeles é preso

Policiais no local do acidente de um veículo que atropelou uma multidão em Hollywood na madrugada de 19 de julho de 2025 - (crédito: Robyn BECK/AFP)

O motorista que atropelou uma multidão e feriu mais de 20 pessoas nos Estados Unidos (EUA) foi preso. Segundo dados do Departamento de Bombeiros da cidade (LAFD), o acidente ocorreu na região de East Hollywood, em Los Angeles, e, segundo a CNN americana, foi por volta das 2h, horário local, deste sábado (19/7).

Ainda segundo o canal, o incidente ocorreu nas proximidades da West Santa Monica Boulevard, área onde funciona uma casa de shows. Conforme estimativa do LAFD, do total de vítimas, cinco estão em estado crítico, e outras 10 apresentam ferimentos graves.

As autoridades seguem no local coordenando os atendimentos e levando as vítimas para hospitais da região. A polícia ainda investiga as circunstâncias do atropelamento e não há informações sobre a identidade do motorista ou uma possível motivação para o ataque.