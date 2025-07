'A cidade vai morrer': Itália vê nascimentos despencarem enquanto restringe cidadania

Percorrendo a estreita rua principal de sua cidade no norte da Itália, Giacomo de Luca aponta para os estabelecimentos comerciais que fecharam: dois supermercados, uma barbearia, restaurantes – todos com as portas fechadas e placas desbotadas.

A bela cidade de Fregona, no sopé das montanhas, está se esvaziando, assim como muitas outras por aqui, à medida que os italianos têm menos filhos e cada vez mais migram para lugares maiores ou se mudam para o exterior.

Agora, a escola primária local está em risco e o prefeito está preocupado.

"O novo primeiro ano não pode acontecer porque há apenas quatro crianças. Eles querem fechá-lo", explica De Luca. O tamanho mínimo das turmas para obter financiamento é de dez crianças.

"A queda nos nascimentos e na população tem sido muito, muito acentuada."

O prefeito calcula que a população de Fregona, a uma hora de carro ao norte de Veneza, diminuiu quase um quinto na última década.

Em junho deste ano, houve apenas quatro novos nascimentos e a maioria dos cerca de 2.700 moradores restantes são idosos, como homens bebendo seu prosecco matinal e mulheres enchendo suas sacolas com chicória e tomates no mercado semanal.

BBC Giacomo de Luca está preocupado com o futuro da escola primária de Fregona

Para De Luca, o fechamento da turma de recepção da escola seria um divisor de águas: se as crianças saírem de Fregona para estudar, ele teme que elas nunca mais queiram voltar.

Por isso, ele tem visitado a região, inclusive uma pizzaria próxima, tentando convencer os pais a enviarem seus filhos para a cidade e ajudarem a manter a escola aberta.

"Estou me oferecendo para buscá-los com um micro-ônibus; oferecemos que as crianças fiquem na escola até as seis da tarde, tudo pago pela prefeitura", disse o prefeito à BBC, com seu senso de urgência evidente.

"Estou preocupado. Aos poucos, se as coisas continuarem assim, a cidade vai morrer."

Problema nacional

A crise demográfica da Itália se estende muito além de Fregona e está se agravando.

Na última década, a população italiana diminuiu em quase 1,9 milhão de habitantes, e o número de nascimentos cai há 16 anos consecutivos.

Em média, as mulheres italianas estão tendo apenas 1,18 filho, o menor nível já registrado. Isso está abaixo da taxa média de fertilidade da União Europeia, de 1,38, e muito abaixo dos 2,1 necessários para sustentar a população.

Apesar dos esforços para incentivar a natalidade e de muitas discussões sobre políticas favoráveis à família, o governo de direita da primeira-ministra Giorgia Meloni não conseguiu conter a queda.

"É preciso pensar muito antes de ter um filho", admite Valentina Dottor quando nos encontramos na praça principal de Fregona, com sua filha Diletta, de 10 meses, em um carrinho de bebê.

BBC Valentina deve retornar ao trabalho em breve e sua filha Diletta ficará sob os cuidados da família

Valentina recebe um subsídio de cerca de € 200 (R$ 1.300) por mês durante o primeiro ano de Diletta, mas perdeu por pouco o novo bônus por bebê do governo, de € 1.000 (R$ 6.490), para crianças nascidas em 2025.

Há também novos incentivos fiscais e uma licença-maternidade mais longa.

Mas Valentina agora precisa voltar a trabalhar e diz que ter acesso a creches acessíveis ainda é muito difícil.

"Não há muitos bebês, mas também não há muitas vagas em creches", diz ela. "Tenho sorte de ter minha avó cuidando da minha filha. Se não, não sei onde a deixaria."

É por isso que suas amigas têm receio da maternidade.

"É difícil - por causa do trabalho, da escola, do dinheiro", diz Valentina. "Há alguma ajuda, mas não é suficiente para ter filhos.

"Não vai resolver o problema."

Iniciativas de empresas

Algumas empresas na região do Vêneto resolveram a situação por conta própria.

A uma curta distância de carro de Fregona, no vale, encontra-se um grande parque industrial repleto de pequenas e médias empresas, muitas delas administradas por famílias.

A Irinox, fabricante de resfriadores rápidos, identificou o problema da parentalidade há muito tempo e decidiu agir em vez de perder funcionários valiosos.

A empresa uniu forças com outras sete para criar uma creche a uma curta caminhada da fábrica – não gratuita, mas com grandes descontos e conveniente. Foi a primeira do gênero na Itália.

BBC A funcionária da Irinox Melania pode usar a creche perto do seu local de trabalho

"Saber que eu tinha a chance de deixar meu filho a dois minutos daqui foi muito importante, porque posso alcançá-lo a qualquer hora, muito rápido", explica Melania Sandrin, uma das diretoras financeiras da empresa.

Sem a creche, ela teria tido dificuldades para voltar ao trabalho: não queria depender dos próprios pais, e as creches públicas geralmente não aceitam crianças por um dia inteiro.

"Há também uma lista de prioridades... e há pouquíssimas vagas", diz Melania.

Assim como Valentina, ela e suas amigas adiaram a gravidez até o final dos 30 anos, ansiosas para consolidar suas carreiras, e Melania não tem certeza se teria um segundo filho, mesmo agora. "Não é fácil", diz ela.

A gravidez tardia, uma tendência crescente aqui, é outro fator na redução da fertilidade.

Por tudo isso, a CEO Katia da Ros acredita que a Itália precisa fazer "mudanças significativas" para resolver seu problema populacional.

"Não são os pagamentos de € 1.000 que fazem a diferença, mas sim a existência de serviços como creches gratuitas. Se quisermos mudar a situação, precisamos de medidas enérgicas", afirma.

BBC A chefe da Irinox, Katia da Ros, diz que mudanças maiores são necessárias para permitir que os italianos tenham mais filhos

A outra solução é o aumento da imigração, o que é muito mais controverso para o governo de Meloni.

Em maio, o Parlamento italiano promulgou uma lei que restringe o acesso à cidadania do país. A medida impacta milhões de descendentes de italianos em países como Argentina e Brasil, tornando bem mais difícil o acesso à cidadania italiana para esse grupo.

Mais de 40% dos trabalhadores da Irinox já são estrangeiros.

Um mapa na parede da fábrica, pontilhado de alfinetes, mostra que eles vêm da Mongólia para Burkina Faso. A menos que haja um improvável aumento repentino na natalidade, Katia da Ros argumenta que a Itália – assim como o Vêneto – precisará de mais trabalhadores estrangeiros para impulsionar sua economia.

"O futuro será assim."

Fim de uma era

Nem mesmo a imigração conseguiu salvar uma escola na vizinha cidade de Treviso.

No mês passado, a Escola Primária Pascoli fechou suas portas definitivamente porque não havia alunos suficientes para mantê-la.

BBC Foi realizada uma cerimónia para assinalar o encerramento desta escola em Treviso, onde o número de alunos tinha caído

Apenas 27 crianças se reuniram nos degraus da escola para uma cerimônia final, marcada por um corneteiro alpino com uma pena no chapéu.

"É um dia triste", disse Eleanora Franceschi, buscando sua filha de 8 anos pela última vez. A partir de setembro, ela terá que viajar muito mais longe para uma escola diferente.

Eleanora não acredita que a queda na taxa de natalidade seja a única culpada: ela diz que a escola Pascoli não dava aulas à tarde, dificultando a vida dos pais que trabalhavam e que, por sua vez, mudavam seus filhos para outros lugares.

A diretora tem outra explicação.

"Esta área foi transformada porque muitas pessoas de fora vieram para cá", disse Luana Scarfi à BBC, referindo-se às duas décadas de migração para a região do Vêneto, com migrantes atraídos por várias fábricas e muitos empregos.

BBC A diretora Luana Scarfi diz que há muitas razões por trás da queda nas matrículas escolares

"Algumas [famílias] decidiram então ir para outras escolas onde o índice de imigração era menor."

"Ao longo dos anos, tivemos cada vez menos pessoas que decidiram vir para esta escola", diz a diretora, em inglês, sugerindo tensões.

Uma estimativa da ONU sugere que a população da Itália cairá em cerca de 5 milhões nos próximos 25 anos, para 59 milhões de habitantes. A população também está envelhecendo, aumentando a pressão sobre a economia.

As medidas governamentais para lidar com isso até agora apenas arranharam a superfície.

Mas Eleanora argumenta que pais como ela precisam de muito mais ajuda com serviços, e não apenas com auxílio financeiro.

BBC Eleanora, vista com a filha e o pai, diz que ver a escola da filha fechar foi um dia triste

"Recebemos cheques mensais, mas também precisamos de apoio prático, como acampamentos de verão gratuitos para as crianças", diz ela, apontando para os três meses de férias escolares a partir de junho, que podem ser um pesadelo para os pais que trabalham.

"O governo quer uma população maior, mas, ao mesmo tempo, não está ajudando", diz Eleanora.

"Como podemos ter mais bebês nessa situação?"

Com produção de Davide Ghiglione.