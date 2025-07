Morre aos 50 anos a cantora e apresentadora Preta Gil

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20/7) aos 50 anos após complicações de um câncer no intestino.

Filha do cantor Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha, Preta estava nos Estados Unidos fazendo tratamentos experimentais contra a doença, inicialmente descoberta em janeiro de 2023.

Ela deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.

Em agosto de 2023, a cantora anunciou que seu câncer havia se espalhado por quatro pontos.

Em maio desde ano, Preta viajou para os Estados Unidos para um tratamento em fase de estudos.

A previsão era de que o tratamento continuasse até agosto.

Descoberta do câncer

Em meio ao tratamento contra o câncer, Preta Gil revelou em suas redes sociais que estava usando uma bolsa de colostomia definitiva.

O item, acoplado no corpo após uma cirurgia, permite que as fezes e gases sejam eliminados do intestino grosso diretamente para a bolsa coletora que fica fixada no abdômen.

"Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Dessa vez, eu tive que colocar uma bolsinha definitiva, e não provisória, como foi a do ano passado", afirmou a cantora, internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).

"Vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela. E as enfermeiras de ileostomia [procedimento de abertura no intestino delgado] estão me dando aulas e dicas de como será em casa", disse, em vídeo postado em suas redes.

Preta foi diagnosticada com câncer no intestino (também chamado de câncer colorretal) em 2023, após exames terem apontado a presença de um tumor do tipo adenocarcinoma na porção final do órgão.

No mesmo ano, a cantora fez uma cirurgia para a retirada de parte do intestino grosso devido aos tumores e usou uma bolsa de colostomia temporária.

O item foi retirado no mesmo ano, após a cantora anunciar que o câncer estava em remissão.

No entanto, meses depois, Preta revelou que, durante exames de rotina, descobriu que o câncer havia voltado.

Em 2024, ela precisou amputar o reto como parte do tratamento.

Em 29 de dezembro, foi submetida a um novo procedimento cirúrgico, que durou 21 horas, e removeu novos tumores do intestino grosso.

* Com reportagem de Simone Machado.