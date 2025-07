Avião de passageiros faz 'manobra agressiva' para evitar colisão com bombardeiro B-52 nos EUA

Um piloto da Delta Air Lines foi obrigado a realizar uma "manobra agressiva" para evitar uma possível colisão no ar com uma aeronave militar dos Estados Unidos antes de pousar no estado de Dakota do Norte.

Segundo a Delta Air Lines, o voo número 3788 operado pela companhia SkyWest voava de Minneapolis, Minnesota, para Minot, na Dakota do Norte, na última sexta-feira (18/07).

Em gravações divulgadas nas redes sociais, o piloto, que identificou a aeronave militar como um bombardeiro B-52, afirma que o avião estava "meio que vindo na nossa direção".

"Me desculpem pela manobra agressiva", disse aos passageiros.

Monica Green, passageira que gravou o áudio do piloto, contou à BBC que o avião fez "uma curva muito brusca à direita".

"Ficamos completamente de lado. Eu estava olhando direto para o chão", relatou.

"Nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo, não sabíamos se havia alguma coisa errada com o avião ou se as curvas bruscas continuariam."

Segundo Green, assim que o avião estabilizou, os passageiros ficaram em silêncio.

'Me pegou de surpresa'

Por meio de nota, a SkyWest Airlines disse que o avião pousava em segurança "após receber autorização para aproximação", mas "arremeteu quando outra aeronave se tornou visível em sua rota de voo".

Depois que o avião pousou, o piloto saiu da cabine e explicou aos passageiros que a torre havia lhe instruído a virar à direita, mas que, ao olhar para o lado, viu um bombardeiro B-52.

Nesse momento, ele foi instruído a virar à esquerda, mas "viu o avião vindo em rota de colisão". Como o bombardeiro estava muito mais rápido, o piloto contou que decidiu fazer uma curva para trás da aeronave.

"Isso me pegou de surpresa. Isso não é nada normal. Eu não sei por que não nos deram um aviso."

Ele concluiu a mensagem com um pedido de desculpas: "Resumindo, não foi nada divertido, mas eu queria me desculpar por isso, e obrigada por entenderem."

Os passageiros responderam com uma salva de palmas.

A SkyWest Airlines e a Administração Federal de Aviação (FAA) estão investigando o que aconteceu.